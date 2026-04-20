इंसान बना भालू और कर डाला करोड़ों का खेल; इंश्योरेंस के पैसे हड़पने की ये तरकीब देख पुलिस भी रह गई दंग!

कभी-कभी असली जिंदगी की कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाली होती हैं. अमेरिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कुछ लोगों ने भालू बनकर करोड़ों रुपये का इंश्योरेंस क्लेम ठगने की साजिश रची. सुनने में यह किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ा फ्रॉड निकला.

लक्जरी कारों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने ऐसा दिखाया कि किसी जंगली भालू ने हमला किया है. शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो इस ‘भालू’ की असलियत सामने आ गई. इस पूरे मामले ने पुलिस और लोगों दोनों को हैरान कर दिया.

क्या था ‘भालू बनकर’ करोड़ों ठगने का पूरा प्लान?

लेक एरोहेड इलाके में चार दोस्तों ने मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया. उन्होंने अपनी ही महंगी कारों रोल्स-रॉयस घोस्ट और मर्सिडीज को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची. इस प्लान में एक आरोपी ने भालू का कॉस्ट्यूम पहना और कारों की सीटों को चाकू से काट दिया, ताकि लगे कि जंगली जानवर ने हमला किया है. इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने ‘ऑपरेशन बेयर क्लॉ’ नाम दिया. उनका मकसद साफ था इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूलना.

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क्या ऐसे मिला 1.2 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम?

आरोपियों ने वीडियो बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को भेजा और दावा किया कि भालू ने उनकी गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने करीब 1.42 लाख डॉलर (लगभग 1.2 करोड़ रुपये) का क्लेम ठोक दिया. पहली नजर में मामला असली लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान ‘भालू’ की चाल-ढाल संदिग्ध लगी. एक्सपर्ट्स ने जब वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया, तो साफ हो गया कि यह कोई असली जानवर नहीं, बल्कि इंसान है जो भालू का वेश बनाकर फ्रॉड कर रहा है.

क्या पुलिस ने खोल दी ‘भालू’ की असली पहचान?

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर छापा मारा, जहां से भालू का कॉस्ट्यूम और इस्तेमाल किए गए चाकू बरामद हुए. इसके बाद पूरा मामला साफ हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस भी हैरान रह गई. इस केस ने दिखा दिया कि अपराधी कितनी चालाकी से नए-नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन तकनीक और जांच के सामने उनकी सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं सकती.

क्या कोर्ट ने दिया सख्त संदेश?

अप्रैल 2026 में कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 180 दिन की जेल की सजा सुनाई. साथ ही उन्हें दो साल तक निगरानी में रहने और भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. कुछ आरोपियों को 50000 डॉलर से ज्यादा की रकम लौटाने को भी कहा गया. यह मामला उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचते हैं. पुलिस ने साफ कर दिया कि कानून से बचना आसान नहीं है. ‘भालू’ बनकर किया गया यह खेल आखिरकार सलाखों के पीछे जाकर खत्म हुआ.