खौफनाक डकैती जहां सिर्फ 80 सेकंड में 25 लुटेरों ने उड़ाए करोड़ के गहने, पूरी लूट का CCTV फुटेज आया

Jewellery Store Heist: कैलिफोर्निया में दिनदहाड़े हुई बड़ी वारदात! करीब 30 लोगों के गिरोह ने महज 1 मिनट 20 सेकंड में ज्वेलरी शोरूम से 1 मिलियन डॉलर का माल लूट लिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:29 PM IST
California Robbery: कैलिफोर्निया के सैन रोमन इलाके में स्थित हेलर ज्वेलर्स शोरूम पर सोमवार को दिनदहाड़े हमला हुआ. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि करीब 20 से 30 लोगों का गिरोह जो काले कपड़ों और मास्क में था, शोरूम में घुसा और क्रोबार व पिकैक्स से डिस्प्ले केस तोड़कर गहनों की लूट शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार लुटेरे लगभग 1 मिनट 20 सेकंड में करीब 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) का माल लेकर फरार हो गए.

शोरूम की सिक्योरिटी क्यों नहीं रोक पाई अपराधियों को?

पिछले साल भी इसी शोरूम में 1 मिलियन डॉलर की डकैती हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी. दरअसल, सिक्योरिटी डोर ऑटोमैटिक लॉक होकर पीछे से बंद हो गया था जिससे लुटेरे फंस गए. लेकिन इस बार उन्होंने गोलियां चलाकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया. पुलिस अधिकारी माइक पिस्टेलो ने कहा, “जब वे अंदर आए तो उन्होंने पूरे स्टोर पर कब्जा कर लिया और जो भी गहने मिले, उठा ले गए.”

क्या इतनी बड़ी वारदात अचानक हो गई थी?

गवाहों का कहना है कि यह डकैती किसी फिल्मी सीन जैसी थी. जांच में पता चला कि यह वारदात पूरी तरह योजना बनाकर की गई थी. लुटेरे करीब 6 गाड़ियों में आए और शोरूम से महज 100 फीट दूर वैलेट एरिया में गाड़ियां पार्क कर दीं. पुलिस ने फुटेज से कम से कम 23 संदिग्धों की पहचान कर ली है, हालांकि मौके पर करीब 30 लोग शामिल बताए जा रहे हैं.

पुलिस और लुटेरों के बीच कैसे हुई खतरनाक पीछा-कारी?

डकैती के बाद पुलिस ने एक वाहन का पीछा किया. यह पीछा 100 मील प्रति घंटा (160 किमी/घंटा) से ज्यादा की रफ्तार पर हुआ. लेकिन संदिग्ध गाड़ी को विपरीत दिशा की ट्रैफिक में ले गए, जिससे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता था. नतीजा यह हुआ कि पुलिस को पीछा रोकना पड़ा.

 

 

खास बात यह रही कि इस बार पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से साफ फुटेज हासिल किया. यह ड्रोन 2023 में ऑर्गेनाइज़्ड रिटेल थेफ्ट ग्रांट के तहत खरीदा गया था. इसमें न सिर्फ वाहनों की पहचान हुई, बल्कि सभी संदिग्धों के गाड़ियों में चढ़ने-उतरने के दृश्य भी रिकॉर्ड हो गए. इससे जांच टीम को बड़ी राहत मिली है और अब पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

