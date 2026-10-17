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'शहद की खुशबू खींच लाई': कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी में घुसा काला भालू; कार्टून कहानी को किया सच, VIDEO वायरल

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक काले भालू ने सुबह-सुबह लाइब्रेरी में घुसकर ऐसा कारनामा किया कि लोग मशहूर कार्टून कैरेक्टर विनी-द-पूह को याद करने लगे. भालू ने वहां रखे पीनट बटर, कुकीज और शहद पर हाथ साफ किया, फिर पूरे परिसर में घूमता रहा. मजेदार बात यह है कि यह घटना विनी-द-पूह की पहली किताब के प्रकाशन की 100वीं सालगिरह पर हुई.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 17, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Oct 17, 2026, 07:26 AM IST
'शहद की खुशबू खींच लाई': कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी में घुसा काला भालू; कार्टून कहानी को किया सच, VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: X/@BearOTD_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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