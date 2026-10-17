'शहद की खुशबू खींच लाई': कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी में घुसा काला भालू; कार्टून कहानी को किया सच, VIDEO वायरल

आमतौर पर लाइब्रेरी में सुबह के समय काम करने वाले लोग किताबें जमाने और दिनभर के काम की तैयारी में जुटे रहते हैं. लेकिन कैलिफोर्निया के मैमथ लेक्स इलाके में मौजूद मोनो काउंटी फ्री लाइब्रेरी में एक सुबह ऐसा मेहमान पहुंचा, जिसकी उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी. वह कोई पाठक नहीं, बल्कि एक काला भालू था.
लाइब्रेरी की तरफ से शेयर किए गए सीसीटीवी वीडियो में भालू सुबह करीब 6 बजे लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होता दिखाई देता है. उस समय लाइब्रेरी बंद थी. आम लोगों के लिए इसके दरवाजे सुबह 10 बजे खुलने थे, लेकिन भालू ने समय से पहले ही अपनी एंट्री कर ली.
लाइब्रेरी में घुसते ही भालू ने सबसे पहले खाने-पीने का सामान तलाशना शुरू किया. वहां कर्मचारियों के लिए रखे स्नैक्स उसके हाथ लग गए. उसने पीनट बटर, पीच पप्स, कुकीज और शहद का एक जार खा लिया. इस घटना की सबसे मजेदार बात इसकी टाइमिंग थी. जिस दिन भालू ने लाइब्रेरी में घुसकर शहद खाया, उसी दिन मशहूर काल्पनिक भालू विनी-द-पूह की पहली किताब के प्रकाशन को 100 साल पूरे हुए थे. विनी-द-पूह अपनी शहद खाने की आदत के लिए जाना जाता है. ऐसे में असली भालू का यह कारनामा लोगों को उसी कहानी की याद दिलाने लगा.
लाइब्रेरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में बताया कि पेट भरने के बाद भालू ने पूरे परिसर का चक्कर लगाया. वह नई किताबों वाले हिस्से में गया और रेफरेंस डेस्क के आसपास भी घूमता दिखाई दिया. लाइब्रेरी की पोस्ट में इस घटना को ऐसे दिखाया गया, मानो भालू शहद खाने के बाद किताबों की दुनिया देखने निकला हो. हालांकि, वीडियो में उसके घूमने के पीछे कोई खास मकसद नजर नहीं आता. मुमकिन है कि वह खाने की तलाश में परिसर के अलग-अलग हिस्सों में गया हो. कुछ देर घूमने के बाद भालू वहां से बाहर निकल गया. उसने न तो कोई बड़ी तोड़फोड़ की और न ही किताबों की अलमारियां गिराईं. यही वजह है कि इस पूरी घटना ने लोगों को डराने के बजाय खूब हंसाया.
Today’s Bear of the Day is the Libearian! This black bear broke into the Mammoth Lakes Library on the morning of 10/14, eating staff refreshments, including a jar of honey! He caused no damage, but also didn’t seem to have a library card! #beartwt https://t.co/hVawClow1o
— Bear Of The Day! (@BearOTD_) October 16, 2026
विनी-द-पूह बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय किरदार है. लेखक एए मिल्ने की किताब Winnie-the-Pooh पहली बार 14 अक्टूबर 1926 को प्रकाशित हुई थी. इस कहानी में पूह नाम का भालू शहद खाने का बेहद शौकीन है और अक्सर इसी के चक्कर में मजेदार परिस्थितियों में फंस जाता है. कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी में हुई घटना भी कुछ ऐसी ही लगी. किताब की 100वीं सालगिरह के दिन एक असली भालू का लाइब्रेरी में घुसना और सीधे शहद के जार तक पहुंच जाना अपने आप में संयोग था. इसी वजह से वीडियो देखने वाले लोगों ने इस घटना को विनी-द-पूह की कहानी से जोड़ दिया. सोशल मीडिया पर लोगों को यह संयोग काफी दिलचस्प लगा. किसी ने इसे असली जिंदगी का विनी-द-पूह पल बताया तो किसी ने मजाक में कहा कि भालू को भी किताबों से ज्यादा खाने में दिलचस्पी थी.
भालू के आने से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. मोनो काउंटी फ्री लाइब्रेरी ने बताया कि न तो किताबों को नुकसान पहुंचा और न ही अलमारियां गिरने जैसी कोई घटना हुई. भालू ने अपना पसंदीदा खाना खाया और फिर वहां से चला गया. लाइब्रेरी के डायरेक्टर जोसेफ बॉप ने भी इस घटना पर मजाकिया टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में सभी का स्वागत है, लेकिन उन्होंने पाठकों और खासकर भालुओं को याद दिलाया कि खाने-पीने की चीजें लाइब्रेरी की किताबों की तरह उधार लेने के लिए नहीं हैं. उनकी इस टिप्पणी ने घटना को और मजेदार बना दिया. आखिर लाइब्रेरी में आने वाले इंसानों को तो नियम समझाए जा सकते हैं, लेकिन जंगल से आए मेहमान को कौन समझाए कि यहां स्नैक्स खाने की इजाजत नहीं है.
लाइब्रेरी की तरफ से वीडियो शेयर किए जाने के बाद यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. लोगों ने भालू की हरकतों और विनी-द-पूह की सालगिरह के बीच बने संयोग पर खूब बातें कीं. यह वीडियो इसी वजह से लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें किसी डरावने हमले या भारी नुकसान की कोई बात नहीं है. एक भालू चुपचाप अंदर आया, खाने का सामान ढूंढा, शहद खाया और फिर वहां से निकल गया. सीसीटीवी में कैद इस पूरी घटना को देखकर लोग हैरान होने के साथ-साथ हंस भी रहे हैं.