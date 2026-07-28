/प्रशांत महासागर में भटक गया नाविक, टूटी नाव के सहारे 30 दिनों तक मौत से लड़ा जंग; खौफनाक दास्तान सुन कांप उठेगी रूह

समुद्र जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. खुले पानी के बीच अगर कोई इंसान अकेला फंस जाए और उसके पास मदद का कोई साधन न हो, तो हर पल जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन जाता है.
अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले काई सातो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह अपनी छोटी सेलबोट से सफर पर निकले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी यात्रा एक डरावने अनुभव में बदल गई. टूटी नाव, खत्म होता खाना और पानी की कमी के बीच उन्होंने करीब 30 दिनों से ज्यादा समय समुद्र में गुजार दिया.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, काई सातो 7 जून को कैलिफोर्निया के कैटालिना आइलैंड से अपनी छोटी सेलबोट लेकर निकले थे. शुरुआत में उनका सफर बिल्कुल सामान्य चल रहा था. लेकिन कुछ दिनों बाद समुद्र में हालात बदलने लगे. करीब दो हफ्ते के सफर के बाद उनकी नाव का मस्तूल टूट गया. इसके बाद नाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया. कुछ समय बाद नाव का ईंधन भी खत्म हो गया और मोबाइल फोन की बैटरी भी जवाब दे गई. अब काई के पास न किसी से संपर्क करने का तरीका बचा था और न ही अपनी सही लोकेशन बताने का कोई साधन.
काई ने बताया कि उनकी नाव समुद्री धाराओं के साथ बहती चली गई और वह उस रास्ते से काफी दूर निकल गए, जहां बड़े जहाज गुजरते थे. धीरे-धीरे उन्हें लगने लगा कि शायद अब कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा. चारों तरफ सिर्फ पानी था और ऊपर आसमान. इस स्थिति ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में वह लगातार रोते रहे. उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि वह समुद्र के बीच एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, जिसे कोई बचाने वाला नहीं है. एक समय ऐसा भी आया, जब उनके मन में जिंदगी खत्म करने जैसे ख्याल आने लगे. लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा बचने की कोशिश शुरू की.
जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब काई ने फैसला किया कि वह आखिरी दम तक कोशिश करेंगे. उन्होंने नाव को ठीक करने के लिए आसपास मौजूद सामान का इस्तेमाल किया. पीवीसी पाइप और कयाक के पैडल की मदद से उन्होंने नाव में अस्थायी सुधार किया, ताकि वह उसे किसी दिशा में आगे बढ़ा सकें. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और नाव फिर से थोड़ी आगे बढ़ने लगी. उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वह किसी ऐसे रास्ते तक पहुंच जाएं, जहां से गुजरने वाले जहाज उन्हें देख सकें.
समुद्र में इतने लंबे समय तक जिंदा रहना आसान नहीं था. काई के पास खाने का सामान धीरे-धीरे खत्म हो गया था. उन्होंने बताया कि बचे हुए ओटमील यानी दलिया से उन्होंने कई दिन गुजारे. इसके अलावा समुद्र से मिलने वाली छोटी मछलियों और स्क्विड जैसे जीवों को खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई. सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की थी. साफ पानी खत्म होने के बाद उन्होंने समुद्र की नमी से पानी जुटाने की कोशिश की. वह बाल्टी में जमा हुई नमी को चाटकर अपनी प्यास बुझाते थे. हालांकि, यह तरीका बेहद मुश्किल था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की.
करीब एक महीने से ज्यादा समय तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार काई की किस्मत बदली. वह कैलिफोर्निया और हवाई के बीच मौजूद एक शिपिंग रूट तक पहुंचने में सफल रहे. इसी दौरान हवाई जा रहे एक कंटेनर शिप की नजर उनकी क्षतिग्रस्त नाव पर पड़ी. जहाज के चालक दल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. पहली कोशिश में रस्सी की सीढ़ी सही जगह नहीं पहुंच पाई, लेकिन दूसरी कोशिश में काई को सुरक्षित जहाज पर पहुंचा लिया गया. जहाज पर पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले पानी, साफ कपड़े और खाने के लिए ताजे फल दिए गए. उस समय काई बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े. उन्होंने जहाज के कर्मचारियों का धन्यवाद किया और कहा कि मुश्किल समय में उन्होंने उनका परिवार की तरह ख्याल रखा.
फिलहाल काई सातो हवाई में अपने रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं. इतने खतरनाक अनुभव के बावजूद उन्होंने समुद्र से रिश्ता खत्म नहीं किया है. काई का कहना है कि वह भविष्य में फिर से समुद्री यात्रा करना चाहते हैं. हालांकि, इस बार वह पहले से ज्यादा सुरक्षित और बड़ी नाव के साथ सफर करने की योजना बना रहे हैं. काई की कहानी बताती है कि मुश्किल हालात में भी अगर इंसान हिम्मत बनाए रखे और कोशिश करना न छोड़े, तो जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हराया जा सकता है. समुद्र की लहरों के बीच अकेले पड़े इस शख्स ने साबित कर दिया कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है.