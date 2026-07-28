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प्रशांत महासागर में भटक गया नाविक, टूटी नाव के सहारे 30 दिनों तक मौत से लड़ा जंग; खौफनाक दास्तान सुन कांप उठेगी रूह

अमेरिका के कैलिफोर्निया के रहने वाले 39 साल के काई सातो की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. समुद्र के बीच उनकी नाव टूट गई, मोबाइल बंद हो गया और मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. करीब एक महीने तक टूटी नाव में समुद्र की लहरों के भरोसे जिंदगी की जंग लड़ते रहे. आखिरकार एक मालवाहक जहाज की नजर उन पर पड़ी और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:39 AM IST
प्रशांत महासागर में भटक गया नाविक, टूटी नाव के सहारे 30 दिनों तक मौत से लड़ा जंग; खौफनाक दास्तान सुन कांप उठेगी रूह
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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