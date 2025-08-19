इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही... डिक्शनरी में घुसे Gen Z वाले ये अजीब शब्द तो लोगों के आए ऐसे रिएक्शन
Gen Z Generation Dictionary: कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल करीब 6,000 नए शब्द और फ्रेज जोड़े हैं. इनमें से ज्यादातर शब्द Gen Z और Gen Alpha की सोशल मीडिया कल्चर से निकले हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:51 AM IST
Gen Z Now In Dictionary: कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल करीब 6,000 नए शब्द और फ्रेज जोड़े हैं. इनमें से ज्यादातर शब्द Gen Z और Gen Alpha की सोशल मीडिया कल्चर से निकले हैं. “skibidi”, “delulu” और “tradwife” जैसे शब्दों ने ऑनलाइन यूजर्स के बीच खूब हलचल मचाई है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज किस दिशा में जा रही है.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा हंगामा?

जब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने skibidi जैसे शब्द शामिल करने का ऐलान किया तो एक्स और टिकटॉक पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. किसी ने कहा, “अब इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही, ये तो टिकटॉक का कमेंट सेक्शन बन गया है.” वहीं कुछ लोगों ने मजाक करते हुए लिखा कि यही वजह है कि ज्यादातर इंसान अब delulu हो गए हैं.

 

 

क्या सच में “skibidi” का कोई मतलब है?

दिलचस्प बात ये है कि खुद डिक्शनरी की टीम को “skibidi” का सटीक मतलब बताने में दिक्कत हुई. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “कैम्ब्रिज वाले हार मान गए और लिख दिया कि यह शब्द अलग-अलग मायने रख सकता है या इसका कोई मतलब ही नहीं है.” इस पर लोगों की हंसी भी नहीं रुकी.

 

 

कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जवाब क्या है?

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की ओर से कहा गया कि हर नए शब्द को जोड़ने से पहले अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है. उनका मानना है कि इंटरनेट कल्चर लगातार इंग्लिश लैंग्वेज को बदल रहा है और इस बदलाव को डिक्शनरी में दर्ज करना जरूरी है. कैम्ब्रिज के लेक्सिकल प्रोग्राम मैनेजर कॉलिन मैकिन्टॉश का कहना है, “हम सिर्फ वही शब्द जोड़ते हैं, जिनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना होती है.”

कौन-कौन से नए शब्द जुड़े हैं?

इन नए शब्दों में “lewk” (यानी खास फैशन स्टाइल), “inspo” (inspiration का शॉर्ट फॉर्म), और “mouse jiggler” (ऐसा टूल जिससे कंप्यूटर पर एक्टिव दिखा सकते हैं) शामिल हैं. इसके अलावा “forever chemical” जैसा शब्द भी जोड़ा गया है, जो ऐसे इंसानी बनाए गए केमिकल्स को दर्शाता है जो सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे बढ़ाते हैं.

