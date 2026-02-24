Advertisement
trendingNow13121076
Hindi Newsजरा हटकेगाय-भैंस से कहीं आगे निकला ऊंटनी का दूध, दुबई में कहलाता है सफेद सोना! जानें कितनी है एक लीटर की कीमत

गाय-भैंस से कहीं आगे निकला ऊंटनी का दूध, दुबई में कहलाता है 'सफेद सोना'! जानें कितनी है एक लीटर की कीमत

दुबई में ऊंटनी का दूध अब 'सफेद सोना' बन चुका है. हजारों ऊंटों के फार्म, महंगी चॉकलेट और इंटरनेशनल डिमांड के बीच यह कारोबार तेल और गोल्ड के समानांतर नई पहचान बना रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाय-भैंस से कहीं आगे निकला ऊंटनी का दूध, दुबई में कहलाता है 'सफेद सोना'! जानें कितनी है एक लीटर की कीमत

Dubai Camel Farm: दुबई का नाम आते ही गगनचुंबी इमारतें, गोल्ड मार्केट और लग्जरी लाइफस्टाइल याद आती है. लेकिन अब यहां एक और चीज तेजी से पहचान बना रही है, ऊंटनी का दूध. इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाने लगा है. रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट अब सिर्फ सवारी या सफारी का हिस्सा नहीं, बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार बन चुके हैं.

दुबई के पास फैला 4200 एकड़ का विशाल फार्म एमिरेट्स इंडस्ट्री फॉर कैमल मिल्क एंड प्रोडक्ट्स इस कारोबार का बड़ा केंद्र है. यहां हजारों ऊंट और ऊंटनियां आधुनिक तरीके से पाली जाती हैं. यही कंपनी अरब क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैमल मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स तैयार करती है. यहां का उत्पादन अब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुका है.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

Add Zee News as a Preferred Source

चॉकलेट इतनी महंगी क्यों?

ऊंटनी के दूध से बनी चॉकलेट दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट्स में गिनी जाती है. करीब 70 ग्राम की एक चॉकलेट 700 रुपये से ज्यादा में बिकती है. दूध को प्रोसेसिंग के लिए ऑस्ट्रिया भेजा जाता है और फिर तैयार बार दुबई लौटते हैं. बताया जाता है कि अकेले दुबई के फार्म से सालाना करीब 200 टन चॉकलेट बनती है. अरब के साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इसकी भारी मांग है.

दूध इतना खास क्यों?

एक लीटर ऊंटनी का दूध इंटरनेशनल मार्केट में 2000 से 3000 रुपये तक बिक सकता है. इसकी वजह सिर्फ कमी नहीं, बल्कि इसके गुण हैं. इसमें गाय के दूध से कम फैट, ज्यादा विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है. पोटैशियम, आयरन और मैग्निशियम भी भरपूर होते हैं. माना जाता है कि यह डायबिटीज, पाचन और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है. यही कारण है कि इसे हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है.

अरब देश धीरे-धीरे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. अनुमान है कि आने वाले दशकों में कच्चे तेल का उत्पादन घट सकता है. ऐसे में कैमल मिल्क इंडस्ट्री को ऑप्शनल इनकम सोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है. सऊदी अरब और यूएई आज ऊंटनी के दूध के बड़े उत्पादक हैं औरहाईब्रिड ऊंट रोजना 7 से 8 लीटर तक दूध देता हैं.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

भारत में क्या स्थिति है?

तुलना करें तो भारत के थार डिजर्ट में बड़ी संभावना होने के बावजूद ऊंटों की संख्या घटी है. राजस्थान में कुछ डेयरियां और मरुगंधा जैसे प्रोजेक्ट जरूर चल रहे हैं, लेकिन उत्पादन अभी सीमित है. जबकि रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत में है, ऊंट आधारित अर्थव्यवस्था अभी शुरुआती दौर में है. सवाल यही है कि क्या भारत भी ऊंटनी के दूध को भविष्य का सफेद सोना बना पाएगा?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

camel milkviraltrending

Trending news

24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है