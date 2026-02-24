गाय-भैंस से कहीं आगे निकला ऊंटनी का दूध, दुबई में कहलाता है 'सफेद सोना'! जानें कितनी है एक लीटर की कीमत

Dubai Camel Farm: दुबई का नाम आते ही गगनचुंबी इमारतें, गोल्ड मार्केट और लग्जरी लाइफस्टाइल याद आती है. लेकिन अब यहां एक और चीज तेजी से पहचान बना रही है, ऊंटनी का दूध. इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाने लगा है. रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट अब सिर्फ सवारी या सफारी का हिस्सा नहीं, बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार बन चुके हैं.

दुबई के पास फैला 4200 एकड़ का विशाल फार्म एमिरेट्स इंडस्ट्री फॉर कैमल मिल्क एंड प्रोडक्ट्स इस कारोबार का बड़ा केंद्र है. यहां हजारों ऊंट और ऊंटनियां आधुनिक तरीके से पाली जाती हैं. यही कंपनी अरब क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैमल मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स तैयार करती है. यहां का उत्पादन अब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुका है.

चॉकलेट इतनी महंगी क्यों?

ऊंटनी के दूध से बनी चॉकलेट दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट्स में गिनी जाती है. करीब 70 ग्राम की एक चॉकलेट 700 रुपये से ज्यादा में बिकती है. दूध को प्रोसेसिंग के लिए ऑस्ट्रिया भेजा जाता है और फिर तैयार बार दुबई लौटते हैं. बताया जाता है कि अकेले दुबई के फार्म से सालाना करीब 200 टन चॉकलेट बनती है. अरब के साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इसकी भारी मांग है.

दूध इतना खास क्यों?

एक लीटर ऊंटनी का दूध इंटरनेशनल मार्केट में 2000 से 3000 रुपये तक बिक सकता है. इसकी वजह सिर्फ कमी नहीं, बल्कि इसके गुण हैं. इसमें गाय के दूध से कम फैट, ज्यादा विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है. पोटैशियम, आयरन और मैग्निशियम भी भरपूर होते हैं. माना जाता है कि यह डायबिटीज, पाचन और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है. यही कारण है कि इसे हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है.

अरब देश धीरे-धीरे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. अनुमान है कि आने वाले दशकों में कच्चे तेल का उत्पादन घट सकता है. ऐसे में कैमल मिल्क इंडस्ट्री को ऑप्शनल इनकम सोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है. सऊदी अरब और यूएई आज ऊंटनी के दूध के बड़े उत्पादक हैं औरहाईब्रिड ऊंट रोजना 7 से 8 लीटर तक दूध देता हैं.

भारत में क्या स्थिति है?

तुलना करें तो भारत के थार डिजर्ट में बड़ी संभावना होने के बावजूद ऊंटों की संख्या घटी है. राजस्थान में कुछ डेयरियां और मरुगंधा जैसे प्रोजेक्ट जरूर चल रहे हैं, लेकिन उत्पादन अभी सीमित है. जबकि रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत में है, ऊंट आधारित अर्थव्यवस्था अभी शुरुआती दौर में है. सवाल यही है कि क्या भारत भी ऊंटनी के दूध को भविष्य का सफेद सोना बना पाएगा?