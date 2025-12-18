दुल्हन की एंट्री पर फिसला फोटोग्राफर, दूल्हे ने स्टेज से किया ये इशारा; Video देखें

Shadi Ka Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में दूल्हा दुल्हन के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं दूल्हा कुछ अजीब हरकत कर देता है तो कहीं दुल्हन ही अपनी शादी में रायता फैला देती है. किसी शादी में मेहमानों की हरकत शादी का पूरा मजा किरकिरा कर देती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैमरा मैन सही मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए ऐसा एफर्ट डालता है कि खुद ही खुद ही गिर जाता है और उसका कैमरा भी गिर जाता है. दूल्हे ने भी कैमरा मैन को गिरता देख उसकी और इशारा किया. ये पल कैमरे में कैद हो गया अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे गिरा कैमरामैन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी हो रही है और स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा है. इस दौरान जब दुल्हन की एंट्री होती है तक फोटोग्राफर बेस्ट पलों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं ताकि शादी की एल्बम में वो शादी के सभी यादगार पल हमेशा के लिए शामिल हो जाएं. ऐसे में एक कैमरा मैन भाग कर दुल्हन के पीछे आता है ताकि वो सही फ्रेम ले सके, लेकिन इस दौरान वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है. इस दौरान उसका महंगा कैमरा भी हाथ से छूट जाता है.

दूल्हे ने किया कैमरा मैन की ओर इशारा

जैसे ही दुल्हन की एंट्री होती है सभी फोटोग्राफर एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने कैमरे को ऑन कर लेते हैं. दूल्हा सामने स्टेज पर खड़ा दुल्हन का इंतजार करता है और फोटोग्राफर को लगता है कि एक भी पल मिस नहीं होना चाहिए और वो दुल्हन के पीछे से फोटो लेना चाहता था. जैसे ही वो दुल्हन के पीछे भागकर आता है फिसलकर गिर जाता है. जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसके हाथ से कैमरा भी गिर जाता है. इस दौरान दूल्हा कैमरा मैन को गिरते हुए देख लेता है और वो उसकी ओर इशारा भी करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

शादी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @shiivam33 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इसकी एंट्री स्मूद थी लेकिन मेरी नहीं. दूसरे यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, आपने इस पर को और भी यादगार बना दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, जब आप सच में अपनी आर्ट से प्यार करने लगते हैं.

