क्या मरे हुए इंसान की अंगुली से उसका लॉक फोन खुल सकता है? आखिर कैसे काम करता है फिंगरप्रिंट

आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और ज्यादातर लोग सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में बार-बार आता है — क्या किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी उंगली से उसका फोन अनलॉक किया जा सकता है? यह सवाल तकनीकी जिज्ञासा के साथ सुरक्षा और गोपनीयता से भी जुड़ा है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका जवाब सेंसर के प्रकार और ‘लाइवनेस डिटेक्शन’ फीचर पर निर्भर करता है. आइए समझते हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है.

कैसे काम करती है फिंगरप्रिंट तकनीक

फिंगरप्रिंट सेंसर बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित होते हैं, जो आपकी उंगली की लकीरों (रिज पैटर्न) को स्कैन करके पहचान बनाते हैं. हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है और यह जीवनभर नहीं बदलता. सेंसर इस पैटर्न को डिजिटल डेटा में बदलकर फोन में पहले से सेव इमेज से मिलाता है. अगर पैटर्न मैच हो जाए, तो फोन अनलॉक हो जाता है. यह पूरी प्रक्रिया कुछ मिलीसेकंड में पूरी होती है. लेकिन असल फर्क यह है कि यह सेंसर सिर्फ जीवित उंगलियों पर ही सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इनमें ‘लाइवनेस डिटेक्शन’ होता है, जो उंगली की सक्रियता जांचता है.

तीन तरह के सेंसर और उनकी खासियतें

स्मार्टफोन में आम तौर पर तीन प्रकार के फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं. पहला, ऑप्टिकल सेंसर, जो रोशनी की मदद से उंगली का पैटर्न स्कैन करता है. यह तेज और सस्ता है, लेकिन नमी या धूल से प्रभावित हो सकता है. दूसरा, कैपेसिटिव सेंसर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए त्वचा की चालकता मापता है. यह सटीक होता है, लेकिन मृत उंगली में काम नहीं करता क्योंकि वहां बिजली का प्रवाह रुक जाता है. तीसरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो ध्वनि तरंगों से 3D इमेज बनाता है. यह सबसे आधुनिक सेंसर है और इसमें लाइवनेस डिटेक्शन बेहद मजबूत होता है, जिससे नकली या मृत उंगलियों को पहचानना आसान हो जाता है.

क्या मृत व्यक्ति की उंगली से फोन खुल सकता है?

इस सवाल का जवाब ‘कभी-कभी, लेकिन मुश्किल से’ है. अगर मृत्यु के शुरुआती कुछ घंटों में त्वचा सामान्य हालत में हो, तो कुछ सेंसर (जैसे कैपेसिटिव या ऑप्टिकल) से फोन खुल सकता है. 2018 में अमेरिका में पुलिस ने एक मृत व्यक्ति की उंगलियों से iPhone अनलॉक किया था. लेकिन समय बीतने के साथ यह नामुमकिन हो जाता है. 12 से 24 घंटे बाद त्वचा सिकुड़ने लगती है, नमी खत्म हो जाती है और विद्युत चालकता समाप्त हो जाती है. अल्ट्रासोनिक सेंसर तो मृत उंगली को तुरंत अस्वीकार कर देता है. शोध बताते हैं कि 24 घंटे के बाद किसी भी सेंसर से फोन अनलॉक करना लगभग असंभव होता है.