क्या अमेरिका किसी भी देश में आर्मी बेस बनाकर हमला कर सकता है? जाने क्या है नियम?

Hindi Newsजरा हटकेक्या अमेरिका किसी भी देश में आर्मी बेस बनाकर हमला कर सकता है? जाने क्या है नियम?

मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह बहस तेज हो गई है कि क्या कोई देश दूसरे देशों में बने सैन्य अड्डों से तीसरे देश पर हमला कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय कानून, मेजबान देशों की अनुमति और समझौतों के आधार पर ही ऐसी कार्रवाई संभव मानी जाती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:15 PM IST
AI Photo
AI Photo

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और मिसाइलों की गूंज के बीच एक बड़ा सवाल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव के बीच यह बहस तेज हो गई है कि क्या अमेरिका या कोई भी देश दूसरे देशों में बने अपने सैन्य अड्डों से किसी तीसरे देश पर हमला कर सकता है? दुनिया भर में अमेरिका के सैकड़ों सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल सीधे युद्ध के लिए किया जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय कानून, मेजबान देशों के साथ हुई संधियां और संयुक्त राष्ट्र के नियम इस मामले में क्या कहते हैं, यही सवाल अब रणनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है.

युद्ध का 11वां दिन और ट्रंप का बड़ा बयान

10 मार्च 2026 को संघर्ष के 11वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है. हालांकि जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन की चर्चा भी तेज हो गई है और मुजतबा खामेनेई के नए सर्वोच्च नेता बनने की खबरें सामने आई हैं. ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश की, तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान को 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा. इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

विदेशी सैन्य अड्डों से हमले के क्या हैं नियम

अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करना प्रतिबंधित है. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में साफ कहा गया है कि किसी देश पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता. हालांकि जब किसी देश के सैन्य अड्डे दूसरे देश की जमीन पर होते हैं, तो वहां स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट यानी SOFA लागू होता है. इस समझौते के तहत यह तय होता है कि विदेशी सैनिक उस देश में किस तरह रहेंगे और क्या कर सकते हैं. सामान्य तौर पर अमेरिका को किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए मेजबान देश की अनुमति की जरूरत होती है. लेकिन कई बार आत्मरक्षा का हवाला देकर बिना अनुमति भी कार्रवाई की जाती है, जिस पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय बहस छिड़ जाती है.

मेजबान देश भी बन सकता है युद्ध का हिस्सा

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार यदि किसी देश की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए किया जाता है, तो वह देश भी उस संघर्ष का हिस्सा माना जा सकता है. इसी वजह से ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनके यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ईरान पर हमला हुआ, तो उन्हें भी वैध लक्ष्य माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. यदि वहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, तो जवाबी कार्रवाई उन अड्डों पर भी हो सकती है. इसी कारण कई मेजबान देश अमेरिका से लिखित आश्वासन मांगते हैं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं किया जाएगा.

भारत के अड्डों को लेकर भी फैली अफवाह

हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है. हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है. भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMOA है जो केवल रसद और ईंधन जैसी सुविधाएं शेयर करने की अनुमति है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए किया जा सकता है. भारत ने हमेशा इस तरह के तनावपूर्ण हालात में शांति और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी.

iran israel war, US Iran war

