Find Out The Mistake: क्या आप इसमें गलती बता सकते हैं? जवाब है सामने लेकिन देख नहीं पा रहा कोई

Concentrate To Find Out The Mistake: कभी-कभी कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हमें वह अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं. इसे ही दिमाग से खेला जाने वाला पजल कहते हैं. जो लोग स्मार्ट होते हैं उन्हें यह आसानी से दिख जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पजल सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है. आप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) की तस्वीरें रोजाना वायरल होती हैं, लेकिन गलती ढूंढ निकालने की तस्वीर बेहद ही कम दिखाई देती है. चलिए हम आपको एक तस्वीर से रूबरू करवाते हैं, जिसमें एक छोटी सी गलती है लेकिन लोगों को आसानी से नजर नहीं आती.

तस्वीर में है एक छोटी सी गलती, क्या आप पकड़ पाए?

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या आप गलती को ढूंढ सकते हैं? इसके साथ एक से नौ तक नंबर्स लिखे हैं जो कि अलग-अलग कलर्स में हैं. कुछ लोगों ने नंबर्स को बार-बार देखा और फिर अलग-अलग कलर को रीपीट होने की गलती ढूंढी, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल सका. एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार गौर से देखने के बाद भी कुछ लोग गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं. वजह यह है कि लोगों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर टिका हुआ है और वह इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे.

आखिर कहां पर ध्यान देना चाहिए आपको

अगर आप नंबर्स के बजाए सिर्फ इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आखिर गलती कहां पर है. जैसा कि हम इंग्लिश में देख सकते हैं 'Can You Find The The Mistake' इसके बाद 1,2,3,4,5,6,7,8,9 नंबर्स लिखे हुए हैं. इंग्लिश वाले वर्ड्स पर गौर करेंगे तो The वर्ड दो बार लिखे हुए हैं. आखिरकार आपने गलती पकड़ ली ना. कई सारे लोगों इस तस्वीर पर ध्यान दिया, लेकिन कोई भी एक बार में गलती नहीं पकड़ पाया.