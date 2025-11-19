Advertisement
क्या आपका दिमाग आइंस्टीन जितना तेज है? इस सवाल में गायब को नंबर ढूंढों तो जानें

Math Brain Teaser: क्या आप आइंस्टीन जैसी तेज सोच रखते हैं? इस वायरल गणित पहेली में गायब नंबर खोजें और अपनी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करें. आसान भाषा में समझाया गया पूरा समाधान पढ़ें.

 

Nov 19, 2025, 06:32 AM IST
क्या आपका दिमाग आइंस्टीन जितना तेज है? इस सवाल में गायब को नंबर ढूंढों तो जानें

Number Puzzle IQ Test: यह पहेली एक 3×3 ग्रिड में बनी संख्या श्रृंखला पर आधारित है. ग्रिड के सबसे ऊपर आइंस्टीन की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, "WHAT NUMBER IS MISSING HERE?" यानी आपको पैटर्न समझकर गायब संख्या भरनी है.

पहेली में क्या दिखाई दे रहा है?

आपका काम उन संख्याओं के बीच का लॉजिक समझना है, जिससे आप क्वेश्चन मार्क (?) की जगह सही नंबर रख सकें. ग्रिड में तीन पंक्तियां हैं, जिनमें नंबर इस प्रकार हैं. देखें पूरा पोस्ट-

इसमें छिपा पैटर्न कैसे पहचाने?

पहेली का असली राज पंक्तियों के बीच छिपे एक बेहद सरल गणितीय नियम में छिपा है जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देता. आइए हर लाइन को समझें.

पहली लाइन: 24 ÷ 8 = 3
यानी तीसरा नंबर पहले दो नंबरों का भागफल है.

दूसरी लाइन: 9 ÷ 3 = 3

यहां भी वही नियम लागू होता है. इससे साफ है कि हर लाइन में: पहला नंबर ÷ दूसरा नंबर = तीसरा नंबर. अब वही नियम तीसरी पंक्ति पर लगाइए.

18 ÷ 3 = ? और जवाब आता है- 6. यानी ग्रिड में गायब संख्या 6 है.

क्या आपने यह आइंस्टीन लेवल पहेली हल कर ली?

इस पहेली की खूबी यह है कि यह बेहद आसान नियम पर आधारित है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको लॉजिक, ऑब्ज़र्वेशन और शांत दिमाग की जरूरत पड़ती है. यह दिखाता है कि कैसे छोटी-सी गणितीय चुनौती भी हमारी सोचने की क्षमता को तेज़ कर सकती है. अगर हां, तो आपका दिमाग वाकई आइंस्टीन जैसा तेज है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

