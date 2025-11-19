क्या आपका दिमाग आइंस्टीन जितना तेज है? इस सवाल में गायब को नंबर ढूंढों तो जानें

Number Puzzle IQ Test: यह पहेली एक 3×3 ग्रिड में बनी संख्या श्रृंखला पर आधारित है. ग्रिड के सबसे ऊपर आइंस्टीन की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, "WHAT NUMBER IS MISSING HERE?" यानी आपको पैटर्न समझकर गायब संख्या भरनी है.

पहेली में क्या दिखाई दे रहा है?

आपका काम उन संख्याओं के बीच का लॉजिक समझना है, जिससे आप क्वेश्चन मार्क (?) की जगह सही नंबर रख सकें. ग्रिड में तीन पंक्तियां हैं, जिनमें नंबर इस प्रकार हैं. देखें पूरा पोस्ट-

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

इसमें छिपा पैटर्न कैसे पहचाने?

पहेली का असली राज पंक्तियों के बीच छिपे एक बेहद सरल गणितीय नियम में छिपा है जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देता. आइए हर लाइन को समझें.

पहली लाइन: 24 ÷ 8 = 3

यानी तीसरा नंबर पहले दो नंबरों का भागफल है.

दूसरी लाइन: 9 ÷ 3 = 3

यहां भी वही नियम लागू होता है. इससे साफ है कि हर लाइन में: पहला नंबर ÷ दूसरा नंबर = तीसरा नंबर. अब वही नियम तीसरी पंक्ति पर लगाइए.

18 ÷ 3 = ? और जवाब आता है- 6. यानी ग्रिड में गायब संख्या 6 है.

यह भी पढ़ें: ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

क्या आपने यह आइंस्टीन लेवल पहेली हल कर ली?

इस पहेली की खूबी यह है कि यह बेहद आसान नियम पर आधारित है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको लॉजिक, ऑब्ज़र्वेशन और शांत दिमाग की जरूरत पड़ती है. यह दिखाता है कि कैसे छोटी-सी गणितीय चुनौती भी हमारी सोचने की क्षमता को तेज़ कर सकती है. अगर हां, तो आपका दिमाग वाकई आइंस्टीन जैसा तेज है.