Advertisement
trendingNow13118575
Hindi Newsजरा हटकेगणित का ऐसा सवाल आया सामने देख चकरघिन्नी की तरह घूमा दिमाग, ज्ञानी हो तो सॉल्व करके दिखाएं

गणित का ऐसा सवाल आया सामने देख चकरघिन्नी की तरह घूमा दिमाग, ज्ञानी हो तो सॉल्व करके दिखाएं

सोशल मीडिया पर वायरल गणित की पहेली 7 ÷ 7 ÷ 7 × 7 ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया. कई गलत जवाब सामने आए, लेकिन BODMAS नियम से हल करने पर सही उत्तर 1 निकलता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा गणित का सवाल वायरल हो रहा है, जिसने अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दिया है. देखने में यह इक्वेशन बेहद आसान लगती है, लेकिन जैसे ही लोग इसे हल करने बैठते हैं, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है. यही वजह है कि यह पहेली फिर से चर्चा में आ गई है. अगर आप खुद को अंक गणित में तेज मानते हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ब्रेन टेस्ट हो सकता है. कई यूजर्स ने इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब को लेकर भारी बहस छिड़ गई. आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला और सही उत्तर क्या है.

fallback

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैथ्स पजल

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर अक्सर ऐसे मैथ्स पजल सामने आते रहते हैं, जो यूजर्स की सोच को चुनौती देते हैं. अक्टूबर 2023 में शेयर हुआ यह सवाल फिर चर्चा में है. इंस्टाग्राम पर Fast and Easy Maths नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई इस पहेली ने लोगों का ध्यान खींच लिया. पोस्ट में एक साधारण दिखने वाली इक्वेशन दी गई, लेकिन इसे हल करने में लोग उलझते नजर आए. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दिए और बहस शुरू हो गई. यही वजह है कि यह सवाल एक बार फिर वायरल ब्रेन टीज़र बन गया है.

 क्या है असली सवाल और कैसे करें हल?

तस्वीर में दिया गया सवाल है: 7 ÷ 7 ÷ 7 × 7 = ? पहली नजर में यह आसान लगता है, लेकिन असली खेल गणित के नियमों का है. इस सवाल को हल करते समय BODMAS या ऑपरेशन के क्रम का ध्यान रखना जरूरी है. यानी भाग और गुणा को बाएं से दाएं क्रम में करना होता है.
स्टेप-बाय-स्टेप हल:

7 ÷ 7 = 1

1 ÷ 7 = 1/7

1/7 × 7 = 1
यानी सही उत्तर 1 है. जो लोग सीधे गुणा-भाग का क्रम बदल रहे थे, वे गलत जवाब पर पहुंच गए.

इस पहेली पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग जवाब दिए. किसी ने उत्तर 49 बताया, तो कुछ लोगों ने शून्य लिखा. हालांकि गणित के नियमों के अनुसार ज्यादातर जानकारों ने सही उत्तर 1 बताया. एक यूजर ने विस्तार से समझाते हुए लिखा, 7 × 1/7 × 1/7 × 7 = 49/49 = 1. इसके बाद कई लोगों ने माना कि जल्दबाजी में ही गलती होती है. यह वायरल पजल याद दिलाता है कि गणित में सही नियम अपनाना बेहद जरूरी है. आसान दिखने वाले सवाल भी ध्यान न देने पर दिमाग घुमा सकते हैं.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

mathematics equationmathematics question

Trending news

भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हास्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
kiss
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हास्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
Tamil Nadu
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
Maharashtra news
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट