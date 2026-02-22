गणित का ऐसा सवाल आया सामने देख चकरघिन्नी की तरह घूमा दिमाग, ज्ञानी हो तो सॉल्व करके दिखाएं

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा गणित का सवाल वायरल हो रहा है, जिसने अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दिया है. देखने में यह इक्वेशन बेहद आसान लगती है, लेकिन जैसे ही लोग इसे हल करने बैठते हैं, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है. यही वजह है कि यह पहेली फिर से चर्चा में आ गई है. अगर आप खुद को अंक गणित में तेज मानते हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ब्रेन टेस्ट हो सकता है. कई यूजर्स ने इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब को लेकर भारी बहस छिड़ गई. आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला और सही उत्तर क्या है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैथ्स पजल

इंटरनेट पर अक्सर ऐसे मैथ्स पजल सामने आते रहते हैं, जो यूजर्स की सोच को चुनौती देते हैं. अक्टूबर 2023 में शेयर हुआ यह सवाल फिर चर्चा में है. इंस्टाग्राम पर Fast and Easy Maths नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई इस पहेली ने लोगों का ध्यान खींच लिया. पोस्ट में एक साधारण दिखने वाली इक्वेशन दी गई, लेकिन इसे हल करने में लोग उलझते नजर आए. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दिए और बहस शुरू हो गई. यही वजह है कि यह सवाल एक बार फिर वायरल ब्रेन टीज़र बन गया है.

क्या है असली सवाल और कैसे करें हल?

तस्वीर में दिया गया सवाल है: 7 ÷ 7 ÷ 7 × 7 = ? पहली नजर में यह आसान लगता है, लेकिन असली खेल गणित के नियमों का है. इस सवाल को हल करते समय BODMAS या ऑपरेशन के क्रम का ध्यान रखना जरूरी है. यानी भाग और गुणा को बाएं से दाएं क्रम में करना होता है.

स्टेप-बाय-स्टेप हल:

7 ÷ 7 = 1

1 ÷ 7 = 1/7

1/7 × 7 = 1

यानी सही उत्तर 1 है. जो लोग सीधे गुणा-भाग का क्रम बदल रहे थे, वे गलत जवाब पर पहुंच गए.

इस पहेली पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग जवाब दिए. किसी ने उत्तर 49 बताया, तो कुछ लोगों ने शून्य लिखा. हालांकि गणित के नियमों के अनुसार ज्यादातर जानकारों ने सही उत्तर 1 बताया. एक यूजर ने विस्तार से समझाते हुए लिखा, 7 × 1/7 × 1/7 × 7 = 49/49 = 1. इसके बाद कई लोगों ने माना कि जल्दबाजी में ही गलती होती है. यह वायरल पजल याद दिलाता है कि गणित में सही नियम अपनाना बेहद जरूरी है. आसान दिखने वाले सवाल भी ध्यान न देने पर दिमाग घुमा सकते हैं.