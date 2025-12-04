Advertisement
चेहरे की तस्वीर में छुपा है ऐसा शब्द जिसे 80% लोग नहीं देख पाते, लेकिन क्या आपकी नजरें इसे पकड़ पाएंगी?

Optical Illusion: एक वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों को चकरा रहा है. दावा है कि 80% लोग इस तस्वीर में छिपा शब्द नहीं ढूंढ पाते. जानिए कैसे सिर्फ 2 सेकंड में कुछ लोगों ने इसे पहचान लिया और क्या आप भी उन 20% में शामिल हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:02 AM IST
चेहरे की तस्वीर में छुपा है ऐसा शब्द जिसे 80% लोग नहीं देख पाते, लेकिन क्या आपकी नजरें इसे पकड़ पाएंगी?

Optical Illusion Hidden Word: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Wisdom_HQ ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जो एक चेहरे की स्केच जैसी दिखती है. कैप्शन में लिखा था कि इस तस्वीर में एक शब्द छिपा है जिसे 80% लोग ढूंढ नहीं पाते. पहली नजर में यह सिर्फ एक चेहरा लगता है. कोई अक्षर, कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता. यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन का सबसे बड़ा खेल है जो दिख रहा है, वही असल में छिपा हुआ है.

लोग इसे इतनी तेजी से क्यों शेयर कर रहे हैं?

इस चैलेंज की सबसे बड़ी वजह है वह दावा कि सिर्फ 20% लोग इस पहेली को हल कर पाते हैं. लोगों में उत्सुकता बढ़ती है कि क्या वे उन स्पेशल 20% में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, ऑप्टिकल इल्यूजन हमेशा सोशल मीडिया पर हिट रहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इसे खेल की तरह लेना पसंद करता है. यह चुनौती दिखाती है कि पैटर्न और जानकारी को पहचानने में हमारा दिमाग कितनी मेहनत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्या लोगों ने इस ट्रिक को पकड़ लिया?

कई यूजर्स ने इसे तुरंत हल कर लिया. जैसे ही @Wisdom_HQ ने पूछा शब्द बताएं, एक यूजर ने लिखा, “Liar, मुझे यह 2 सेकंड में दिख गया.” दूसरे ने कहा कि तस्वीर को दाहिने झुकाकर देखें. अकाउंट ने पुष्टि की, “Liar ही सही जवाब है.” यह दिखाता है कि कुछ लोग दृश्य जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर लेते हैं और दूसरों की तुलना में जल्दी पैटर्न पहचान लेते हैं.

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

आखिर शब्द ‘Liar’ तस्वीर में छिपा कैसे है?

इस तस्वीर का राज बेहद दिलचस्प है. जैसे ही आप तस्वीर को थोड़ा दाहिनी ओर घुमाते हैं, चेहरे की लाइनें एक शब्द का आकार लेने लगती हैं. आंखें मिलकर ‘L’ और ‘i’ बनाती हैं, नाक ‘a’ और ठोड़ी ‘r’ का आकार ले लेती है. चेहरा पूरा अक्षर बन जाता है. यह साबित करता है कि हमारा दिमाग कैसे संदर्भ बदलने पर एक ही चीज को बिल्कुल अलग तरीके से समझ सकता है.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

क्या आप भी उन 20% में शामिल हो सकते हैं?

अगर आपने बिना किसी संकेत के Liar तुरंत ढूंढ लिया, तो बधाई. आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी तेज हैं. और अगर आपको थोड़ा समय लगा या आप बाद में समझ पाए तो भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं. ऐसे ब्रेन टीजर सिर्फ मजे के लिए होते हैं और यह बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे कभी-कभी हमें धोखा देता है और कैसे छोटी-सी ट्रिक पूरी तस्वीर बदल देती है.

