/60 घाव, टूटी हड्डियां और बाहर निकली किडनी... भालू के जबड़े से ऐसे बची शख्स की जान; हैरान कर देगी कहानी

जंगल में साइकिल चलाते समय किसी जंगली जानवर का सामने आ जाना अपने आप में डराने वाला होता है. लेकिन अगर सामने ग्रिजली भालू खड़ा हो और वह धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगे, तो शायद ही कोई इंसान खुद को संभाल पाए. कनाडा के कॉलिन डॉवलर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था. उनके सामने भालू आया तो उन्होंने उसे दूर रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार जानवर ने हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था कि कॉलिन के शरीर पर दर्जनों गहरे घाव हो गए.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, भालू ने उन्हें अपने मुंह में दबाकर अंदर झाड़ियों तक खींच लिया और काफी देर तक हमला करता रहा. उस समय कॉलिन को लगा कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है. उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई और उन्होंने मन ही मन उन्हें अलविदा तक कह दिया था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. बुरी तरह घायल होने के बावजूद कॉलिन ने हार नहीं मानी. उन्हें अचानक याद आया कि उनकी जेब में एक छोटा चाकू रखा है. इसी चाकू ने उन्हें भालू के चंगुल से निकलने का मौका दिया. इसके बाद उन्होंने खुद खून रोकने की कोशिश की और घायल हालत में करीब 45 मिनट तक साइकिल चलाकर मदद तक पहुंचे.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले 47 साल के कॉलिन डॉवलर गर्मियों के एक दिन साइकिल लेकर जंगल की तरफ निकले थे. उनका इरादा इलाके के हाइकिंग रूट्स देखने का था. वह माउंट डूगी के पास एक संकरे लॉगिंग ट्रैक से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर एक बड़े ग्रिजली भालू पर पड़ी. कॉलिन पहले भी ब्लैक बियर देख चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अगर वह शांत रहेंगे तो भालू भी वहां से निकल जाएगा. लेकिन सामने मौजूद ग्रिजली का व्यवहार अलग था. वह कॉलिन को लगातार देख रहा था और धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था. कुछ ही देर में दोनों के बीच की दूरी बेहद कम रह गई.
कॉलिन तुरंत अपनी साइकिल से नीचे उतर गए. उन्होंने साइकिल को अपने और भालू के बीच कर लिया. उनके पास एक हाइकिंग पोल भी था, जिसे उन्होंने जानवर की तरफ कर रखा था. लेकिन भालू ने पोल को अपने मुंह में दबाया और एक तरफ फेंक दिया. कॉलिन ने हालात को समझते हुए अपना खाने वाला बैग भी उतारकर भालू की तरफ फेंक दिया. उन्हें उम्मीद थी कि शायद जानवर खाने में उलझ जाएगा और उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा. लेकिन भालू का ध्यान खाने पर नहीं गया. वह लगातार कॉलिन की तरफ बढ़ता रहा.
भालू ने पहले कॉलिन को पंजे से धक्का दिया. कॉलिन ने अपनी साइकिल भी उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन जानवर पीछे नहीं हटा. इसके बाद अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया. उसने कॉलिन के शरीर में दांत गड़ा दिए और उन्हें उठाकर करीब 30 से 40 फीट दूर एक झाड़ी की तरफ ले गया. इसके बाद भालू ने कॉलिन को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि उन्हें अपनी जांघ की हड्डी पर भालू के दांतों की रगड़ तक महसूस हो रही थी. शरीर से लगातार खून निकल रहा था और वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.
डेली स्टार के रिपोर्टर को कॉलिन ने बाद में बताया कि उस वक्त उन्हें लगा था कि वह शायद जिंदा नहीं बचेंगे. उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया. उन्हें लगा कि शायद अब वह उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे. लेकिन इसी बेहद मुश्किल पल में उन्हें अपनी जेब में रखे पॉकेट नाइफ की याद आई. किसी तरह उन्होंने दोनों हाथों को उस चाकू तक पहुंचाया. भालू ने उन्हें दबा रखा था, फिर भी कॉलिन ने चाकू निकाल लिया और जानवर की गर्दन पर वार कर दिया. चाकू लगने के बाद भालू पीछे हटा और आखिरकार कॉलिन को छोड़कर वहां से चला गया.
भालू के हटते ही कॉलिन के सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी. वह बुरी तरह घायल थे और काफी खून बह रहा था. उनके पास कोई मेडिकल सामान नहीं था. उन्हें डर था कि अगर खून का बहना नहीं रुका तो भालू से बचने के बाद भी उनकी जान जा सकती है. उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीन काटी और उसका इस्तेमाल पैर पर अस्थायी टॉर्निकेट बनाने के लिए किया. इसके बाद किसी तरह अपनी साइकिल उठाई. हालत इतनी खराब थी कि वह सिर्फ एक पैर की मदद से पैडल चला पा रहे थे. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और करीब 45 मिनट तक साइकिल चलाते रहे.
आखिरकार कॉलिन एक लॉगर के केबिन तक पहुंच गए. वहां पांच कर्मचारी मौजूद थे. उन्होंने कॉलिन की हालत देखी तो तुरंत उनकी मदद शुरू की. फर्स्ट एड किट से उनके घावों को संभालने की कोशिश की गई और एयर एंबुलेंस को बुलाया गया. करीब एक घंटे बाद एयर एंबुलेंस पहुंची और कॉलिन को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच की तो उनके शरीर पर करीब 60 पंचर और गहरे घाव मिले. एक चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी किडनी तक दिखाई देने लगी थी. उनकी हालत बेहद नाजुक थी.
कॉलिन की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने करीब साढ़े छह घंटे तक ऑपरेशन किया. इसके बाद उन्हें करीब 40 दिन अस्पताल में रहना पड़ा. कई गंभीर चोटों के बावजूद इलाज और लंबी रिकवरी के बाद वह धीरे-धीरे सामान्य जिंदगी में लौटे. जिस हमले में उन्हें लगा था कि शायद वह अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाएंगे, उससे वह बच निकले. उनकी कहानी सिर्फ एक खतरनाक भालू हमले की नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में हिम्मत बनाए रखने की कहानी भी बन गई.
इतना भयानक अनुभव होने के बावजूद कॉलिन ने जंगल और साइकिलिंग से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया. उन्होंने दोबारा जंगल में जाना शुरू किया और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के तरीकों पर ज्यादा ध्यान दिया. बाद में उन्हें कुछ ब्लैक बियर भी दिखाई दिए. इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क रहे. कॉलिन बताते हैं कि ऐसे मौकों पर वह जोर से आवाज करते हैं और जानवर से दूरी बनाए रखते हैं. करीब 60 घाव, शरीर से बहता खून, गंभीर चोट और मौत के सामने खड़े होने के बावजूद कॉलिन ने जिस तरह खुद को संभाला, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता. भालू के हमले से बचने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया.