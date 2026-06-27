/हाइकिंग के दौरान जंगल में महिला के पीछे पड़ा खूंखार भालू, आंखों में आंखें डाल ऐसे बचाई अपनी जान; Video वायरल

Canada Grizzly Bear Attack Video: जंगल में घूमना और नेचर को करीब से देखना कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन कभी-कभी यही शौक खतरनाक हालात भी पैदा कर देता है. कनाडा से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला का सामना एक खतरनाक ग्रिजली भालू से हो जाता है.
वीडियो में महिला अपने कुत्ते के साथ जंगल के रास्ते पर हाइकिंग कर रही होती है. तभी अचानक पीछे से एक बड़ा ग्रिजली भालू उनके करीब आ जाता है. खतरे को देखते हुए महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगती है. लगातार आ रही आवाज से भालू अंत में अपना रास्ता बदल लेता है. आखिरकार भालू जंगल की ओर चला गया और महिला सुरक्षित बच गई.
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और उसका कुत्ता बार-बार पीछे मुड़कर भालू को देख रहा है. भालू लगातार उनके पीछे चल रहा था और दूरी काफी कम हो चुकी थी. इस खतरनाक स्थिति में महिला ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई. वह पीछे मुड़कर भालू को आवाज लगाती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है. वीडियो में महिला की आवाज सुनाई देती है, जहां वह बार-बार कह रही है, “नहीं, चले जाओ... नहीं.” कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि भालू रुक गया है और वापस चला जाएगा, लेकिन अचानक उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी.
जैसे ही ग्रिजली भालू तेजी से महिला और उसके कुत्ते की तरफ बढ़ा, माहौल और डरावना हो गया. महिला ने चीखते हुए भी अपना संयम नहीं खोया. वह पीछे हटते हुए लगातार भालू को रोकने की कोशिश करती रही. उसने जोर से कहा, “रुको... दूर जाओ... बस करो.” भालू कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान महिला ने उसकी आंखों में देखकर उसे डराने की कोशिश की और अपनी आवाज ऊंची रखी. जंगल में मौजूद इस खतरनाक जानवर के सामने महिला का हौसला देखकर लोग हैरान हैं.
A woman hiking in Canada nearly became a grizzly’s next meal and the video circulating right now is genuinely one of the most intense wildlife encounters you will ever watch her dog is with her, a massive grizzly is right there, and somehow she kept her head together long… pic.twitter.com/VutSzXLeXM
— Tony Lane (@TonyLaneNV) June 26, 2026
कुछ समय तक पीछा करने के बाद महिला की लगातार आवाज और पीछे हटने की कोशिश के बाद भालू आखिरकार रुक गया. इसके बाद वह धीरे-धीरे पास के जंगल की ओर चला गया. वीडियो के आखिरी हिस्से में महिला की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है. वह अपने कुत्ते के साथ वहां से सुरक्षित निकल जाती है. यह पूरा घटनाक्रम देखने वाले लोगों के लिए बेहद डरावना था, क्योंकि ग्रिजली भालू दुनिया के सबसे ताकतवर जंगली जानवरों में गिने जाते हैं.
इस वीडियो को एक्स (X) पर टोनी लेन नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने इस घटना को जंगल में होने वाले सबसे खतरनाक वन्यजीव अनुभवों में से एक बताया. उन्होंने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग डर के कारण अपना नियंत्रण खो सकते हैं, लेकिन इस महिला ने बेहद मुश्किल समय में खुद को संभाले रखा. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर कोई व्यक्ति जंगल, पहाड़ी इलाकों या हाइकिंग ट्रेल्स पर जाता है, तो सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में बेयर स्प्रे जैसी सुरक्षा चीजें रखना जरूरी है, क्योंकि जंगली जानवरों के सामने छोटी सी तैयारी भी जिंदगी बचा सकती है.
ग्रिजली भालू अपनी ताकत और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. एक वयस्क ग्रिजली का वजन 700 पाउंड यानी करीब 300 किलो से ज्यादा हो सकता है. इतना भारी होने के बावजूद यह जानवर काफी तेज दौड़ सकता है. इसकी रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे जानवरों से भागकर बचना आसान नहीं होता. अगर किसी व्यक्ति का सामना ग्रिजली से हो जाए, तो घबराकर भागने के बजाय शांत रहना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना ज्यादा जरूरी माना जाता है.
इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगल में किसी भी समय खतरा सामने आ सकता है. महिला ने जिस तरह डर के बावजूद अपने कुत्ते को संभाला और भालू को दूर रखने की कोशिश की, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि प्रकृति के करीब जाते समय सावधानी और तैयारी कितनी जरूरी होती है. जंगल खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन वहां रहने वाले जानवरों का सम्मान और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी है.
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