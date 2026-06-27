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हाइकिंग के दौरान जंगल में महिला के पीछे पड़ा खूंखार भालू, आंखों में आंखें डाल ऐसे बचाई अपनी जान; Video वायरल

Canada Grizzly Bear Attack Video: कनाडा के जंगलों में हाइकिंग कर रही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला अपने कुत्ते के साथ रास्ते पर चल रही है और पीछे एक बड़ा ग्रिजली भालू उसका पीछा करता नजर आ रहा है. इसके बाद जो हुआ, उसने देखने वालों की सांसें रोक दीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:33 PM IST
हाइकिंग के दौरान जंगल में महिला के पीछे पड़ा खूंखार भालू, आंखों में आंखें डाल ऐसे बचाई अपनी जान; Video वायरल
Image Credit: Image credit: X/@TonyLaneNVSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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