/हाइकिंग के दौरान जंगल में महिला के पीछे पड़ा खूंखार भालू, आंखों में आंखें डाल ऐसे बचाई अपनी जान; Video वायरल

इस वीडियो को एक्स (X) पर टोनी लेन नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने इस घटना को जंगल में होने वाले सबसे खतरनाक वन्यजीव अनुभवों में से एक बताया. उन्होंने महिला की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग डर के कारण अपना नियंत्रण खो सकते हैं, लेकिन इस महिला ने बेहद मुश्किल समय में खुद को संभाले रखा. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अगर कोई व्यक्ति जंगल, पहाड़ी इलाकों या हाइकिंग ट्रेल्स पर जाता है, तो सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में बेयर स्प्रे जैसी सुरक्षा चीजें रखना जरूरी है, क्योंकि जंगली जानवरों के सामने छोटी सी तैयारी भी जिंदगी बचा सकती है.