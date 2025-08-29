Video: गजब की ट्रिक... फव्वारे से ही शख्स ने धो डाले कपड़े, वायरल हो रहा टोरंटो का वीडियो
Canada Homeless Video: कनाडा को लोग सपनों का देश मानते हैं. भारतीयों के दिल में यह जगह ऐसी मानी जाती है जहां गरीबी नहीं है और रोजगार के भरपूर मौके हैं. लेकिन एक वायरल वीडियो ने इस धारणा को झकझोर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में कनाडा में बेघरों के हालात को बयां किया गया है. वीडियो सामने आते ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि चमचमाते शहरों के पीछे कैसी कड़वी सच्चाई छुपी हुई है.

Aug 29, 2025
Canada Homeless Video: कनाडा जैसे विकसित देश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स टोरंटो के पब्लिक फव्वारे में कपड़े धोते नजर आ रहा है. भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर नितीश अद्वितीय ने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. वीडियो में वह हिंदी में कहते है कि “देखो, ये फव्वारे के नीचे कपड़े धो रहा है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा देखूंगा. यह बेघर है... यही है टोरंटो में बेघरों की हालतय.” यह क्लिप अब तक 1.9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि जहारो लोग इसे लाइक किए हैं. 

ये भी पढ़ें; WATCH: मुर्गी के बाड़े में बैठा था खूंखार अजगर, शख्स ने नंगे हाथों से पकड़कर निकाला, वीडियो देख सहम गए लोग! 

टोरंटो से सामने आई कनाडा की ‘गरीबी वाली तस्वीर’

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर वेस्ट का सिविक सेंस कहां गया? एक यूजर ने लिखा, "सोशल मीडिया पर तो वेस्ट का सिविक सेंस दिखाते हैं, पर हकीकत में हालात ऐसे हैं." वहीं, कुछ ने लिखा कि कनाडा में रहकर भी लोग पब्लिक जगहों को गंदा कर रहे हैं. कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले को भी घेरा और कहा कि बेघर इंसान की मजबूरी दिखाना सही नहीं है. एक यूजर ने लिखा, "पहले कनाडा आते हो, फिर यहां की बुराइयां दिखाते हो."

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

कनाडा में बढ़ती बेघरों की तादाद

कनाडा की गगनचुंबी इमारतों और आलीशान जिंदगी के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है  बेघरपन. टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग आज भी फूटपाथ, टेंट या शेल्टर होम्स में जिंदगी गुजार रहे हैं. महंगे किराए, नौकरी की असुरक्षा, नशे और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं ने हालात को और खराब कर दिया है. सरकार शेल्टर, फ्री फूड और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जरूरत इतनी बड़ी है कि मदद नाकाफी साबित हो रही है. यही वजह है कि चमकदार कनाडा की तस्वीर के पीछे बेघरपन की कड़वी हकीकत मौजूद है.

