Advertisement
trendingNow13089858
Hindi Newsजरा हटकेVideo: गजब की ट्रिक... फव्वारे से ही शख्स ने धो डाले कपड़े, वायरल हो रहा टोरंटो का वीडियो

Video: गजब की ट्रिक... फव्वारे से ही शख्स ने धो डाले कपड़े, वायरल हो रहा टोरंटो का वीडियो

Canada Homeless Video: कनाडा को लोग सपनों का देश मानते हैं. भारतीयों के दिल में यह जगह ऐसी मानी जाती है जहां गरीबी नहीं है और रोजगार के भरपूर मौके हैं. लेकिन एक वायरल वीडियो ने इस धारणा को झकझोर दिया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में कनाडा में बेघरों के हालात को बयां किया गया है. वीडियो सामने आते ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि चमचमाते शहरों के पीछे कैसी कड़वी सच्चाई छुपी हुई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: गजब की ट्रिक... फव्वारे से ही शख्स ने धो डाले कपड़े, वायरल हो रहा टोरंटो का वीडियो

Canada Homeless Video: कनाडा जैसे विकसित देश से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स टोरंटो के पब्लिक फव्वारे में कपड़े धोते नजर आ रहा है. भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर नितीश अद्वितीय ने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. वीडियो में वह हिंदी में कहते है कि “देखो, ये फव्वारे के नीचे कपड़े धो रहा है. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा देखूंगा. यह बेघर है... यही है टोरंटो में बेघरों की हालतय.” यह क्लिप अब तक 1.9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि जहारो लोग इसे लाइक किए हैं. 

ये भी पढ़ें; WATCH: मुर्गी के बाड़े में बैठा था खूंखार अजगर, शख्स ने नंगे हाथों से पकड़कर निकाला, वीडियो देख सहम गए लोग! 

टोरंटो से सामने आई कनाडा की ‘गरीबी वाली तस्वीर’

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर वेस्ट का सिविक सेंस कहां गया? एक यूजर ने लिखा, "सोशल मीडिया पर तो वेस्ट का सिविक सेंस दिखाते हैं, पर हकीकत में हालात ऐसे हैं." वहीं, कुछ ने लिखा कि कनाडा में रहकर भी लोग पब्लिक जगहों को गंदा कर रहे हैं. कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले को भी घेरा और कहा कि बेघर इंसान की मजबूरी दिखाना सही नहीं है. एक यूजर ने लिखा, "पहले कनाडा आते हो, फिर यहां की बुराइयां दिखाते हो."

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

कनाडा में बढ़ती बेघरों की तादाद

कनाडा की गगनचुंबी इमारतों और आलीशान जिंदगी के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है  बेघरपन. टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में हजारों लोग आज भी फूटपाथ, टेंट या शेल्टर होम्स में जिंदगी गुजार रहे हैं. महंगे किराए, नौकरी की असुरक्षा, नशे और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं ने हालात को और खराब कर दिया है. सरकार शेल्टर, फ्री फूड और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जरूरत इतनी बड़ी है कि मदद नाकाफी साबित हो रही है. यही वजह है कि चमकदार कनाडा की तस्वीर के पीछे बेघरपन की कड़वी हकीकत मौजूद है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

canadaTorontoviral video

Trending news

अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...