'अब पहले जैसा नहीं रहा कनाडा...', 10 साल से रह रहे शख्स का छलका दर्द, बताई हाउसिंग संकट और महंगाई की सच्चाई

विदेश जाकर बसने का सपना देखने वाले बहुत से लोगों के लिए कनाडा कभी बेहतर जिंदगी, अच्छी कमाई और सुकून से जुड़ा देश माना जाता रहा है. लेकिन करीब एक दशक से वहां रह रहे अमर नाथ पुरी का अनुभव कुछ अलग है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि जिस कनाडा को उन्होंने करीब दस साल पहले देखा था, आज वह उन्हें काफी बदला हुआ नजर आता है.
पुरी ने अपने वीडियो में कनाडा में बिताए इन वर्षों के दौरान महसूस किए बदलावों के बारे में बात की. उनके मुताबिक, अब रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा महंगी हो गई है और लोगों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है. 8-10 साल पहले जो कनाडा शांत, किफायती, काम करने वालों के लिए बेहतर और सुरक्षित महसूस होता था. अब उसी कनाडा में बेतहाशा बढ़ती लागत, हर सेक्टर में जबरदस्त कंपटिशन, ग्रॉसरी के भारी बिल और बिगड़ती कानून-व्यवस्था ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.
पुरी का कहना है कि कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी अब काफी हद तक पैसों के हिसाब-किताब में उलझ गई है. खर्च बढ़ने के साथ लोगों को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. काम करने के बाद जो पैसा मिलता है, उसका बड़ा हिस्सा जरूरी खर्चों में चला जाता है. उनके मुताबिक, लोगों की चिंता सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है. किराया, घर का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारियां लगातार सिर पर बनी रहती हैं. ऐसे में कई लोग ज्यादा कमाने के बावजूद खुद को आर्थिक दबाव में महसूस करते हैं.
पुरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कई लोगों की रोज की जिंदगी एक तय चक्र में बदल गई है. सुबह काम पर जाना, फिर घर लौटना, बिलों का हिसाब लगाना, किराया देना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना. अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है. उनके मुताबिक, इसी भागदौड़ में लोगों ने जिंदगी को जीना और उसका आनंद लेना कहीं पीछे छोड़ दिया है. इंसान लगातार अगले खर्च और अगले बिल के बारे में सोचता रहता है. ऐसे में नौकरी और कमाई तो चलती रहती है, लेकिन सुकून और खुशी कम होती जाती है.
अमर नाथ पुरी ने अपने वीडियो के जरिए यह भी बताया कि उन्हें अब आसपास ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं, जो जिंदगी को एंजॉय करने के बजाय बस हर दिन किसी तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि आर्थिक दबाव का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता. इसका असर इंसान के रोजमर्रा के मूड और जीवन जीने के तरीके पर भी दिखाई देता है. जब ज्यादातर समय खर्चों की चिंता में गुजरने लगे तो बाहर जाना, घूमना या अपनी पसंद की चीजों पर पैसा खर्च करना भी मुश्किल लगने लगता है.
पुरी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में भी इसी बदलाव की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि जिस कनाडा को उन्होंने यहां आने के समय देखा था, आज उन्हें वह वैसा नहीं लगता. हालांकि, उनका यह अनुभव पूरी तरह व्यक्तिगत है और हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है. फिर भी लंबे समय से कनाडा में रहने वाले किसी व्यक्ति की ऐसी बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. खासकर उन लोगों का, जो कनाडा में बसने या वहां काम करने का सपना देखते हैं.
पुरी की पोस्ट पर दूसरे लोगों ने भी अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने बताया कि वह पिछले 21 साल से कनाडा में रह रहा है. उसके मुताबिक, पहले कनाडा खूबसूरत, शांत और सुकून भरा लगता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. उसने यहां तक कहा कि अब वह बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलता है. एक दूसरे यूजर ने भी पुरी की बात से सहमति जताई. उसने बताया कि वह 15 साल से ज्यादा समय से कनाडा में रह रहा है और इस दौरान उसने वहां के जीवन स्तर में गिरावट महसूस की है.
पुरी की पोस्ट पर एक तीसरे यूजर ने एक अलग नजरिया रखा. उसने कहा कि यह समस्या सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इससे जूझ रहे हैं. दरअसल, बढ़ते खर्च और आर्थिक दबाव को लेकर दुनिया के कई देशों में लोग अपनी-अपनी परेशानियां बताते रहे हैं. अलग-अलग जगहों पर किराया, घर की कीमत, रोजमर्रा के सामान और दूसरी जरूरतों के खर्च बढ़ने से लोगों के बजट पर असर पड़ता है. ऐसे में कनाडा को लेकर पुरी की बात को भी इसी बड़े बदलाव के संदर्भ में देखा जा रहा है.
अमर नाथ पुरी की पोस्ट ने कनाडा में रहने वाले लोगों के जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू कर दी है. कुछ लोगों ने उनके अनुभव को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखा, जबकि कुछ का मानना है कि ऐसी परेशानियां सिर्फ एक देश की नहीं हैं. इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे देश जाने के बाद इंसान कितना बेहतर महसूस कर रहा है. अगर ज्यादा कमाई के बावजूद उसका ज्यादातर समय काम, किराए और बिलों की चिंता में निकल जाए, तो जिंदगी की क्वालिटी का मतलब क्या रह जाता है?