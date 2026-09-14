Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /अब पहले जैसा नहीं रहा कनाडा..., 10 साल से रह रहे शख्स का छलका दर्द, बताई हाउसिंग संकट और महंगाई की सच्चाई

'अब पहले जैसा नहीं रहा कनाडा...', 10 साल से रह रहे शख्स का छलका दर्द, बताई हाउसिंग संकट और महंगाई की सच्चाई

कनाडा में करीब एक दशक से रह रहे भारतीय शख्स अमर नाथ पुरी ने सोशल मीडिया पर वहां की बदलती जिंदगी को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है. उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई, किराए और दूसरे खर्चों ने लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है. अब कई लोगों की जिंदगी काम, बिल, किराया और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसकर रह गई है और पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 14, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:47 AM IST
'अब पहले जैसा नहीं रहा कनाडा...', 10 साल से रह रहे शख्स का छलका दर्द, बताई हाउसिंग संकट और महंगाई की सच्चाई
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Traitor 2: 'एक जोरदार थप्पड़ मारना...', साहिल ने रिदा के बयान पर साधा निशाना
2
3
4
5