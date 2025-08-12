Canada Lake Video: बाथरूम है या झील? साबुन-शैम्पू से नहाते दिखे लोग, देखें वायरल वीडियो

Canada Lake Video Viral: कुदरत से खिलवाड़ करना सही नहीं है लेकिन आजकल इंसान इतना मतलबी हो चुका है कि अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. यहां तक कि प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाने लगता है. एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर शायद आप हैरान रह जाए. कनाडा की सबसे खूबसूरत समुद्र तट की खूबसूरती को बिगाड़ते हुए चार लोग नजर आ रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे चार लोग मिलकर झील की सुंदरता पर दाग डालने का काम कर रहे हैं.

खुलेआम पानी में साबुन-शैम्पू का इस्तेमाल

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कनाडा झील में चार लोग नहा रहे हैं. इस दौरान वो चारों मजे से साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इतना ही नहीं, चार लोगों में दो लड़कियों को देखा जा रहा है कि वो अपने बालों में शैम्पू लगा रही है. वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों को भारतीय मूल का बताया जा रहा है लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियो को एक स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है जिसके बाद से बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है. सार्वजनिक झील में लोगों का साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हुए नहाना लोगों को हैरान कर रहा है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों का गुस्सा फूट रहा है. सोशल मीडिया के एक्स पर @KirkLubimov नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है.

Canada's beaches are turning to baths for foreigners. Canada's transformation to a 3rd world country happening daily. pic.twitter.com/DPnhy3dlve — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) August 9, 2025

हरकत की जमकर आलोचना

वायरल वीडियो पर नेटिजन्स की इस हरकत की जमकर आलोचना की जा रही है. एक्स अकाउंट पर दिख रही इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि उनके देश का पानी कोई बाथटब नहीं है. प्राकृतिक नुकसान पहुंचाने के कारण लोग काफी गुस्से में है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया ‘मुझे लगा कि ऐसा करना मना है. साबुन पानी को प्रदूषित कर रहा है.’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘क्या यह कनाडा के कानून के खिलाफ है? बस जानना चाहता हूं.’