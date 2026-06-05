Advertisement
trendingNow13238382
Hindi Newsजरा हटकेटोरंटो की सड़क पर भारतीयों ने किया भांगड़ा, वीडियो वायरल होते ही भड़के कनाडाई; कह दी बड़ी बात...

टोरंटो की सड़क पर भारतीयों ने किया भांगड़ा, वीडियो वायरल होते ही भड़के कनाडाई; कह दी बड़ी बात...

Canada Toronto Dance Video Viral: कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सैकड़ों भारतीय युवाओं को पंजाबी गानों पर जमकर थिरकते हुए देखा जा सकता है. इसे देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने टिप्पणी की है कि कनाडा अब एक भारतीय कॉलोनी में तब्दील हो चुका है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Canada Toronto Dance Video Viral: दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं को बड़े उत्साह के साथ मनाता है. कनाडा भी उन देशों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. हाल ही में टोरंटो में आयोजित एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन यह वीडियो सिर्फ रंगारंग माहौल की वजह से चर्चा में नहीं आया. इसके बाद शुरू हुई बहस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग पंजाबी गानों पर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं. आसपास खाने-पीने के स्टॉल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं. पहली नजर में यह किसी सामान्य सामुदायिक उत्सव जैसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की राय पूरी तरह बंट गई.

वीडियो के साथ किए गए दावे से बढ़ा विवाद

वीडियो को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि कनाडा तेजी से भारतीयों की कॉलोनी बनता जा रहा है. पोस्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से स्थानीय लोगों की पहचान और हिस्सेदारी प्रभावित हो रही है. इस टिप्पणी के बाद देखते ही देखते हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने इस दावे का समर्थन किया, जबकि बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे गलत और भेदभावपूर्ण सोच बताया.

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान का ऐसा गांव, जहां हिंदुओं का चलता है सिक्का! 90% से ज्यादा लिटरेसी रेट...

Add Zee News as a Preferred Source

प्रवासन और पहचान पर बंटी राय

वीडियो के बाद शुरू हुई बहस का केंद्र प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान बन गया. कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी देश में जाकर वहां की संस्कृति को अपनाना जरूरी है. उनका मानना था कि प्रवासियों को स्थानीय समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने की कोशिश करनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने इस सोच का विरोध किया. उनका कहना था कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना किसी भी समुदाय का अधिकार है. त्योहार मनाना, संगीत सुनना या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना किसी भी देश के कानून के खिलाफ नहीं है.

भारतीय समुदाय के समर्थन में भी उठीं आवाजें

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय समुदाय का समर्थन करते हुए कहा कि कनाडा जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि कनाडा लंबे समय से एक बहुसांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है, जहां अलग-अलग देशों के लोग मिलकर रहते हैं. समर्थकों का कहना था कि भारतीय समुदाय वहां रोजगार, व्यापार, शिक्षा और टैक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ऐसे में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं है.

कनाडा की पहचान है बहुसांस्कृतिक समाज

कनाडा दुनिया के उन देशों में गिना जाता है, जहां एक साथ कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं. इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहां सभी को सम्मान देने की परंपरा रही है. यहां भारतीय, चीनी, फिलीपीनो, यूरोपीय और कई अन्य समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुसांस्कृतिक समाज में अलग-अलग समुदायों के त्योहार और कार्यक्रम आम बात हैं. हालांकि, जब आर्थिक चुनौतियां, रोजगार और आवास जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, तब प्रवासन को लेकर बहस भी तेज हो जाती है.

सोशल मीडिया पर बढ़ रही है ऐसी बहस

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर बहसें लगातार बढ़ी हैं. कई बार किसी वीडियो या तस्वीर के आधार पर पूरे समुदाय को लेकर राय बना ली जाती है, जिससे विवाद और गहरा हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेट पर शेयर किए गए वीडियो को संदर्भ के साथ समझना जरूरी है. किसी एक कार्यक्रम या घटना के आधार पर पूरे समाज या समुदाय के बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता.

लोगों ने क्या कहा?

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने कहा कि उन्हें इसमें सिर्फ लोग खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि अगर लोग शांति से अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि तेजी से बदलती जनसंख्या और सामाजिक संरचना को लेकर स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी समझना जरूरी है. इसी वजह से यह बहस सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और संस्कृति से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंच गई.

यह भी पढ़ें:- डिग्री धरी रह जाएगी! इस देश में कपड़े सिलने वाले दर्जी हर दिन कमाते हैं 18,000 रुपये

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Canada immigration debateToronto Indian festival videoIndian dance Toronto

Trending news

World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
do you know
World Environment Day 2026: भारत के 7 हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
TMC
बंगाल में अनोखी चोरी, सरकारी बाल्टियां डकार गए TMC के नेता; पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के
nagpur News
प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के
केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूटा आसमान? जानिए आंधी-बारिश की असली वजह
Monsoon
केरल पहुंचा था मानसून, फिर दिल्ली में क्यों टूटा आसमान? जानिए आंधी-बारिश की असली वजह
पानी के अंदर क्या देख आए राहुल गांधी? स्कूबा डाइविंग करके उठाया केंद्र सरकार पर सवाल
Rahul Gandhi
पानी के अंदर क्या देख आए राहुल गांधी? स्कूबा डाइविंग करके उठाया केंद्र सरकार पर सवाल
फिर सुलगा मणिपुर: आधी रात को गोलियों की गूंज के बीच जले 7 घर,3 लोगों की दर्दनाक मौत
Manipur attack
फिर सुलगा मणिपुर: आधी रात को गोलियों की गूंज के बीच जले 7 घर,3 लोगों की दर्दनाक मौत
शपथ के 2 दिन बाद झटका: करीबी नेता के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल में जुटे शिवकुमार!
D K Shivakumar
शपथ के 2 दिन बाद झटका: करीबी नेता के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल में जुटे शिवकुमार!
तमिलनाडु में होगा नई पार्टी का उदय? BJP को छोड़कर क्या करेंगे अन्नामलाई, हो गया ऐलान
K Annamalai quits BJP
तमिलनाडु में होगा नई पार्टी का उदय? BJP को छोड़कर क्या करेंगे अन्नामलाई, हो गया ऐलान
कटमनी, धोखाधड़ी और...ममता बनर्जी को लगा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस
West Bengal news
कटमनी, धोखाधड़ी और...ममता बनर्जी को लगा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस
सूखा, बाढ़ या कुछ और? जानिए 14 राज्यों में किसानों की खुदकुशी बढ़ने की खौफनाक वजह
environment day
सूखा, बाढ़ या कुछ और? जानिए 14 राज्यों में किसानों की खुदकुशी बढ़ने की खौफनाक वजह