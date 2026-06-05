टोरंटो की सड़क पर भारतीयों ने किया भांगड़ा, वीडियो वायरल होते ही भड़के कनाडाई; कह दी बड़ी बात...

Canada Toronto Dance Video Viral: दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय अपनी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं को बड़े उत्साह के साथ मनाता है. कनाडा भी उन देशों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. हाल ही में टोरंटो में आयोजित एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन यह वीडियो सिर्फ रंगारंग माहौल की वजह से चर्चा में नहीं आया. इसके बाद शुरू हुई बहस ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग पंजाबी गानों पर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं. आसपास खाने-पीने के स्टॉल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं. पहली नजर में यह किसी सामान्य सामुदायिक उत्सव जैसा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की राय पूरी तरह बंट गई.

वीडियो के साथ किए गए दावे से बढ़ा विवाद

वीडियो को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि कनाडा तेजी से भारतीयों की कॉलोनी बनता जा रहा है. पोस्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से स्थानीय लोगों की पहचान और हिस्सेदारी प्रभावित हो रही है. इस टिप्पणी के बाद देखते ही देखते हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने इस दावे का समर्थन किया, जबकि बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे गलत और भेदभावपूर्ण सोच बताया.

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प्रवासन और पहचान पर बंटी राय

वीडियो के बाद शुरू हुई बहस का केंद्र प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान बन गया. कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी देश में जाकर वहां की संस्कृति को अपनाना जरूरी है. उनका मानना था कि प्रवासियों को स्थानीय समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने की कोशिश करनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने इस सोच का विरोध किया. उनका कहना था कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना किसी भी समुदाय का अधिकार है. त्योहार मनाना, संगीत सुनना या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना किसी भी देश के कानून के खिलाफ नहीं है.

Canada has turned into an Indian colony Canadians are now a minority in Toronto and the flood of immigrants is larger than ever before. We cannot let this happen to us. Wake up! pic.twitter.com/TIxnzuLeS7 Știrile Rezistenței (@RomaniaMare1918) June 2, 2026

भारतीय समुदाय के समर्थन में भी उठीं आवाजें

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय समुदाय का समर्थन करते हुए कहा कि कनाडा जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि कनाडा लंबे समय से एक बहुसांस्कृतिक देश के रूप में जाना जाता है, जहां अलग-अलग देशों के लोग मिलकर रहते हैं. समर्थकों का कहना था कि भारतीय समुदाय वहां रोजगार, व्यापार, शिक्षा और टैक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ऐसे में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं है.

कनाडा की पहचान है बहुसांस्कृतिक समाज

कनाडा दुनिया के उन देशों में गिना जाता है, जहां एक साथ कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं. इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहां सभी को सम्मान देने की परंपरा रही है. यहां भारतीय, चीनी, फिलीपीनो, यूरोपीय और कई अन्य समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुसांस्कृतिक समाज में अलग-अलग समुदायों के त्योहार और कार्यक्रम आम बात हैं. हालांकि, जब आर्थिक चुनौतियां, रोजगार और आवास जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, तब प्रवासन को लेकर बहस भी तेज हो जाती है.

सोशल मीडिया पर बढ़ रही है ऐसी बहस

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर बहसें लगातार बढ़ी हैं. कई बार किसी वीडियो या तस्वीर के आधार पर पूरे समुदाय को लेकर राय बना ली जाती है, जिससे विवाद और गहरा हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेट पर शेयर किए गए वीडियो को संदर्भ के साथ समझना जरूरी है. किसी एक कार्यक्रम या घटना के आधार पर पूरे समाज या समुदाय के बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता.

लोगों ने क्या कहा?

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने कहा कि उन्हें इसमें सिर्फ लोग खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि अगर लोग शांति से अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि तेजी से बदलती जनसंख्या और सामाजिक संरचना को लेकर स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी समझना जरूरी है. इसी वजह से यह बहस सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और संस्कृति से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंच गई.

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