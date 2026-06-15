Canada Vegetable Seller Viral Video: विदेशों में जाकर लोग अक्सर नई जिंदगी और अलग तरह के काम करते नजर आते हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसे नजारे सामने आ जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को अपने देश की याद दिला देते हैं. इन दिनों कनाडा की गलियों से ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय शख्स बिल्कुल भारत के मोहल्लों की तरह ठेले पर सब्जी बेचता दिखाई दे रहा है.
वीडियो की सबसे खास बात यह है कि शख्स का अंदाज पूरी तरह भारतीय फेरीवाले जैसा है, लेकिन उसकी आवाज लगाने का तरीका विदेशी है. वह अंग्रेजी में लोगों को ताजी सब्जियां खरीदने के लिए बुला रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
वायरल वीडियो में एक शख्स काले रंग की हुडी, पैंट और जूते पहने हुए नजर आ रहा है. वह एक तीन पहियों वाले ठेले पर अलग-अलग तरह की सब्जियां लेकर सड़क पर घूम रहा है. ठेले पर आलू, गोभी, टमाटर और दूसरी सब्जियां रखी हुई दिखाई देती हैं. शख्स ठेले की घंटी बजाते हुए आवाज लगाता है कि 'फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी, फ्रेश टमाटर, फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल हियर.' उसका यह अंदाज बिल्कुल वैसा ही है, जैसा भारत की गलियों में सब्जी बेचने वाले सुबह-सुबह करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में जहां लोग 'आलू ले लो, टमाटर ले लो' कहते हैं, वहीं कनाडा की सड़क पर वही आवाज अंग्रेजी में सुनाई दे रही है.
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह शख्स भारत के पंजाब का रहने वाला है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mannabanwait नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'कनाडा में सब्जी बेचना शुरू किया, जैसे कि ये पंजाब हो.' वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों को इसमें विदेश में भी भारतीय मेहनत और देसी अंदाज की झलक नजर आई.
कनाडा जैसे देशों में आमतौर पर लोग सुपरमार्केट या स्टोर से सब्जियां खरीदते हैं. वहां भारत की तरह गली-गली घूमकर ठेले पर सब्जी बेचने का तरीका बहुत आम नहीं है. यही कारण है कि जब लोग इस शख्स को सड़क पर आवाज लगाकर सब्जी बेचते देखते हैं तो वे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. वीडियो में कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसे देखते हुए नजर आते हैं. भारत में फेरीवालों और सब्जी बेचने वालों का यह तरीका काफी सामान्य है. कई इलाकों में आज भी लोग सुबह-सुबह ठेले वालों की आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाते हैं और जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए. कई लोगों ने शख्स की मेहनत की तारीफ की तो कुछ ने मजेदार अंदाज में अपनी बात रखी. एक यूजर ने लिखा कि इसे कहना चाहिए, 'आलू ले लो, टमाटर ले लो, कांदा ले लो…' ज्यादा लोग खरीद लेते. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत सबसे बड़ी चीज है. एक और यूजर ने कमेंट किया कि गुड जॉब भाई, मेहनत करते रहो. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि भारतीय जहां जाते हैं, वहां अपना अंदाज भी साथ लेकर जाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि कनाडा को भी इंडिया बनाकर छोड़ेंगे ये लोग.
यह वीडियो सिर्फ सब्जी बेचने का वीडियो नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान जहां भी जाता है, अपनी मेहनत और संस्कृति को अपने साथ लेकर चलता है. विदेश में रहकर भी अपने काम को सम्मान के साथ करना कई लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है. कई भारतीय विदेशों में अलग-अलग तरह के काम करते हैं और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं. यह वीडियो भी उसी सोच को दिखाता है कि काम कोई भी हो, अगर उसे ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो वह खास बन जाता है.
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