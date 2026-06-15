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आलू ले लो... गोभी ले लो! जब कनाडा की गलियों में गूंजी ठेले पर सब्जी वाले की आवाज; वीडियो देख लोटपोट हुए लोग

Canada Vegetable Seller Viral Video: कनाडा की सड़कों से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भारत की तरह ठेले पर सब्जी बेचता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि वह हिंदी या पंजाबी नहीं, बल्कि अंग्रेजी में आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:54 PM IST
आलू ले लो... गोभी ले लो! जब कनाडा की गलियों में गूंजी ठेले पर सब्जी वाले की आवाज; वीडियो देख लोटपोट हुए लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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