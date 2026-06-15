वायरल वीडियो में एक शख्स काले रंग की हुडी, पैंट और जूते पहने हुए नजर आ रहा है. वह एक तीन पहियों वाले ठेले पर अलग-अलग तरह की सब्जियां लेकर सड़क पर घूम रहा है. ठेले पर आलू, गोभी, टमाटर और दूसरी सब्जियां रखी हुई दिखाई देती हैं. शख्स ठेले की घंटी बजाते हुए आवाज लगाता है कि 'फ्रेश आलू, फ्रेश गोभी, फ्रेश टमाटर, फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल हियर.' उसका यह अंदाज बिल्कुल वैसा ही है, जैसा भारत की गलियों में सब्जी बेचने वाले सुबह-सुबह करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में जहां लोग 'आलू ले लो, टमाटर ले लो' कहते हैं, वहीं कनाडा की सड़क पर वही आवाज अंग्रेजी में सुनाई दे रही है.