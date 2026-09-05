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झील में तैरता दिखा 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जंगल, फिर हो गया गायब! 30 KM दूर मिला रहस्यमयी द्वीप; वैज्ञानिक भी हैरान

कनाडा की विलिस्टन रिजर्वायर झील में पेड़ों से ढका एक रहस्यमयी तैरता टापू अचानक लोगों की नजर में आया और फिर कुछ दिनों बाद अपनी जगह से गायब हो गया. सैटेलाइट तस्वीरों में भी जब यह नजर नहीं आया तो मामला और रहस्यमयी हो गया. अब पता चला है कि टापू डूबा नहीं था, बल्कि पानी के साथ बहकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 05, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:49 AM IST
झील में तैरता दिखा 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जंगल, फिर हो गया गायब! 30 KM दूर मिला रहस्यमयी द्वीप; वैज्ञानिक भी हैरान
Image Credit: कनाडा का रहस्यमयी तैरता टापू! Image credit: X/@Qeeb_1

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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