/झील में तैरता दिखा 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जंगल, फिर हो गया गायब! 30 KM दूर मिला रहस्यमयी द्वीप; वैज्ञानिक भी हैरान

विलिस्टन रिजर्वायर का यह मामला फिलहाल एक बड़े सवाल से निकलकर कई छोटे सवालों तक पहुंच गया है. अब यह तो पता चल गया कि टापू गायब नहीं हुआ था, बल्कि बहकर दूर चला गया था. लेकिन वह कितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसके नीचे क्या है और वह किस तरह जमीन से अलग हुआ, इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह नहीं मिले हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे शुरुआत में कुछ लोगों ने एआई से बना फर्जी वीडियो समझा, वह असल में प्रकृति का बनाया हुआ एक चलता-फिरता टापू निकला. फिलहाल वैज्ञानिक और अधिकारी इसकी कहानी की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं. झील के बीच पेड़ों से भरा यह विशाल तैरता टापू एक बार फिर यही दिखाता है कि प्रकृति कई बार ऐसे नजारे सामने ला देती है, जिन्हें पहली नजर में देखकर इंसान को भी लगता है कि शायद यह सच नहीं हो सकता.