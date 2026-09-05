/झील में तैरता दिखा 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा जंगल, फिर हो गया गायब! 30 KM दूर मिला रहस्यमयी द्वीप; वैज्ञानिक भी हैरान

अगर कोई कहे कि झील के बीच एक पूरा टापू दिखाई दिया, फिर अचानक गायब हो गया और कुछ समय बाद अपनी पुरानी जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर मिल गया, तो पहली नजर में यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगेगा. लेकिन कनाडा की विलिस्टन रिजर्वायर झील में सामने आया यह मामला अब वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए दिलचस्प पहेली बना हुआ है. ब्रिटिश कोलंबिया की इस विशाल झील में पेड़ों से ढका जमीन का एक बड़ा हिस्सा पानी पर तैरता नजर आया था. वहां से गुजर रहे नाविकों ने इसका वीडियो बनाया और देखते ही देखते तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. पानी के बीच पेड़ों से भरा यह टापू देखकर लोग हैरान थे.
मामला तब और अजीब हो गया जब कुछ हफ्तों बाद वही टापू अपनी जगह पर दिखाई नहीं दिया. 21 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों में टापू साफ नजर आ रहा था, लेकिन 5 अगस्त की तस्वीरों में वह गायब था. इसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर इतना बड़ा टापू गया कहां? अब अधिकारियों ने उसकी नई जगह का पता लगा लिया है. जानकारी के मुताबिक, यह टापू पानी के साथ बहकर अपनी पुरानी जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया. लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर पानी के बीच तैर रहा इतना बड़ा टापू बना कैसे?
सोशल मीडिया पर जब टापू का वीडियो सामने आया तो कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह असली हो सकता है. ब्रिटिश कोलंबिया हाइड्रो यानी बीसी हाइड्रो के प्रवक्ता बॉब गैमर को भी जब इसकी जानकारी मिली तो शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया कोई फर्जी वीडियो है. लेकिन जल्द ही सैटेलाइट तस्वीरों ने इस शक को खत्म कर दिया. 21 जुलाई की तस्वीरों में झील के बीच पेड़ों से ढका यह बड़ा हिस्सा साफ दिखाई दिया. यानी यह कोई डिजिटल कमाल नहीं, बल्कि पानी पर तैरता हुआ असली भू-भाग था.
A mysterious island the size of two NFL fields appeared out of nowhere on British Columbia’s largest reservoir and then vanished without a trace.
Satellite images confirmed the sudden emergence of the massive landmass on Williston Lake, towering 70 metres… https://t.co/5SeDIQQLjN pic.twitter.com/5sfUA4lt2n
— Qeeb (@Qeeb_1) August 31, 2026
टापू के असली होने की पुष्टि होने के बाद कहानी का अगला हिस्सा और चौंकाने वाला था. 5 अगस्त को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में टापू अपनी पुरानी जगह पर नजर नहीं आया. इतने बड़े हिस्से के अचानक गायब होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे. क्या वह पानी में डूब गया? क्या वह टूटकर अलग-अलग हिस्सों में बिखर गया? या फिर पानी की धारा उसे कहीं और बहाकर ले गई? अधिकारियों ने इलाके की निगरानी शुरू की और बाद में उन्हें इस रहस्यमयी टापू की नई जगह के बारे में सुराग मिला.
बीसी हाइड्रो के मुताबिक, टापू गायब नहीं हुआ था. वह पानी के साथ बहता हुआ अपनी पुरानी जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया था. नई सैटेलाइट तस्वीरों और इलाके के ऊपर से उड़ान भर रहे पायलटों से मिली जानकारी ने अधिकारियों को उसकी नई लोकेशन का पता लगाने में मदद की. इसका मतलब झील के बीच दिखाई देने वाला यह विशाल टापू रातोंरात गायब नहीं हुआ था. वह धीरे-धीरे पानी की दिशा के साथ आगे बढ़ता रहा और काफी दूर पहुंच गया. हालांकि इसकी पूरी यात्रा कैसे हुई और पानी की धारा ने उसे किस तरह आगे बढ़ाया, इसे लेकर अभी और जानकारी जुटाई जा रही है.
यह कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या झील में तैरता हुआ पेड़ों का गुच्छा नहीं है. बीसी हाइड्रो के अनुमान के मुताबिक, इस तैरते टापू का क्षेत्रफल करीब 9,800 वर्ग मीटर है. इसका आकार समझना हो तो इसे करीब एक कनाडाई फुटबॉल मैदान के आसपास का इलाका माना जा सकता है. मतलब पानी पर तैरती इतनी बड़ी जगह, जिसके ऊपर पेड़ और दूसरे पौधे भी मौजूद हैं. यही वजह है कि जब लोगों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. झील के बीच ऐसा नजारा बेहद असामान्य दिखाई देता है.
टापू के गायब होकर 30 किलोमीटर दूर मिलने का रहस्य तो काफी हद तक सुलझ गया है, लेकिन इसके बनने की कहानी अब भी पूरी तरह साफ नहीं है. जानकारों के मुताबिक, इसकी एक संभावित वजह कई सालों तक जमा होती रही लकड़ी और दूसरे प्राकृतिक पदार्थ हो सकते हैं. समय के साथ पेड़ों की लकड़ियां, मिट्टी, घास और दूसरे पौधों का मलबा किसी जगह पर जमा होता रहा होगा. धीरे-धीरे इस पर वनस्पतियां उगने लगीं और उनकी जड़ों ने पूरे ढांचे को मजबूत कर दिया होगा. इसके बाद पानी का स्तर बढ़ने या किनारे की मिट्टी कमजोर होने पर यह हिस्सा जमीन से अलग होकर झील में तैरने लगा होगा. हालांकि यह अभी एक संभावित वजह है, इसकी पक्की पुष्टि नहीं हुई है.
इस मामले में एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि गर्मियों में झील का जलस्तर बढ़ने के कारण यह हिस्सा अपने पुराने स्थान से अलग हुआ होगा. जब जमीन का कोई ऐसा हिस्सा, जिसमें लकड़ी, मिट्टी और पेड़ों की जड़ें आपस में जुड़ी हों, पानी से अलग हो जाता है तो वह लंबे समय तक तैर सकता है. पानी की दिशा और हवा उसके रास्ते को बदल सकती है. यही वजह हो सकती है कि टापू कुछ ही समय में अपनी पुरानी जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया. हालांकि इसकी सही प्रक्रिया समझने के लिए वैज्ञानिकों को अभी और अध्ययन करना होगा.
पानी पर तैरता टापू सुनने में भले ही बेहद अजीब लगे, लेकिन दुनिया में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. अमेरिका के विस्कॉन्सिन की चिप्पेवा झील में 'फोर्टी एकर बोग' नाम का एक बड़ा तैरता दलदली टापू मौजूद है. यह टापू भी पानी के साथ अपनी जगह बदलता रहता है. स्थानीय लोगों को कई बार इसे धक्का देकर दूसरी दिशा में करना पड़ता है, खासकर जब यह पुल के आसपास पहुंचने लगता है. इस पर मेंढक, सैलामैंडर और दूसरे छोटे जीव भी पाए जाते हैं. मतलब कुछ तैरते टापू सिर्फ पेड़ों और मिट्टी का ढेर नहीं होते, बल्कि उनके ऊपर एक छोटा-सा पूरा प्राकृतिक सिस्टम भी बन सकता है.
तैरते हुए टापू को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि पानी के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा उसकी पूरी संरचना नहीं बताता. इसके नीचे लकड़ी, जड़ों, मिट्टी और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों की मोटी परत हो सकती है. विस्कॉन्सिन के इसी तैरते दलदली टापू की तुलना 2024 में एक स्थानीय व्यक्ति ने हिमखंड से की थी. उनका इशारा इस बात की ओर था कि पानी के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा पूरी तस्वीर नहीं होता. कनाडा का सुलझता हुआ रहस्य भी कुछ ऐसा ही है. लोगों ने पहले टापू को देखा, फिर उसे गायब पाया और अब 30 किलोमीटर दूर उसकी नई जगह का पता चल चुका है. लेकिन उसकी पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है.
विलिस्टन रिजर्वायर का यह मामला फिलहाल एक बड़े सवाल से निकलकर कई छोटे सवालों तक पहुंच गया है. अब यह तो पता चल गया कि टापू गायब नहीं हुआ था, बल्कि बहकर दूर चला गया था. लेकिन वह कितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसके नीचे क्या है और वह किस तरह जमीन से अलग हुआ, इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह नहीं मिले हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे शुरुआत में कुछ लोगों ने एआई से बना फर्जी वीडियो समझा, वह असल में प्रकृति का बनाया हुआ एक चलता-फिरता टापू निकला. फिलहाल वैज्ञानिक और अधिकारी इसकी कहानी की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं. झील के बीच पेड़ों से भरा यह विशाल तैरता टापू एक बार फिर यही दिखाता है कि प्रकृति कई बार ऐसे नजारे सामने ला देती है, जिन्हें पहली नजर में देखकर इंसान को भी लगता है कि शायद यह सच नहीं हो सकता.