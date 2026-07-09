/पाकिस्तानी लड़के से शादी के बाद कनाडाई लड़की को लगा झटका, रिवाजों ने उड़ाए विदेशी के होश

Canadian Creator Pakistani Husband: जब दो अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो हैरान होना लाजमी है. कुछ ऐसा ही हुआ कनाडाई कंटेंट क्रिएटर कैसी के साथ, जिन्होंने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की है. कैसी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हैरान करने वाले अनुभवों को शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा. कैसी का कहना है कि साउथ एशियन कल्चर के कुछ रिवाजों को देखकर तो वह जैसे 'कोमा' में ही चली गई थीं.
कैसी के लिए सबसे बड़ा शॉक यह समझना था कि यहां हर एक रिश्तेदार के लिए अलग नाम होता है. उन्होंने बताया कि मम्मी की तरफ के रिश्तेदारों और पापा की तरफ के रिश्तेदारों को बुलाने के अलग-अलग नाम हैं. यहां तक कि बड़े और छोटे चाचा-ताऊ या मौसी-बुआ के लिए भी अलग शब्द हैं. कैसी कहती हैं कि यह देखना काफी मजेदार और उलझाने वाला था कि आप पापा की मम्मी और मम्मी की मम्मी को एक ही नाम से नहीं बुला सकते हैं. इस नामकरण वाले सिस्टम ने उनके होश उड़ा दिए थे.
पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में भी कम्प्रोमाइड
कनाडा में रहने वाली कैसी ने शादी से पहले कभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया था. उन्होंने कभी इसे डाउनलोड तक नहीं किया था. लेकिन पाकिस्तानी परिवार में आने के बाद अब यह उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. कैसी ने हंसते हुए याद किया कि शुरुआत में वह सोचती थीं कि भला हर कोई आईमैसेज छोड़कर व्हाट्सएप पर क्यों बात कर रहा है. लेकिन अब पति और ससुराल वालों से बात करने का यह इकलौता जरिया बन चुका है.
मेहमान नवाजी और खाने के कड़े नियम
साउथ एशियन घरों की मेहमान नवाजी देखकर कैसी पूरी तरह दंग रह गईं. उन्होंने बताया कि अगर आप किसी के घर सुबह 8 बजे बिना बताए भी चले जाएं, तो वो आपके सामने 5 मेन कोर्स और 3 साइड डिशेज तैयार करके रख देंगे. कैसी ने अपने यहां के कल्चर से तुलना करते हुए कहा कि हमारे यहां मेहमानों को सिर्फ चीज और क्रैकर्स दिए जाते हैं, जबकि यहां लोग हर वक्त 17 तरह के खाने के साथ तैयार रहते हैं.
होटल बुकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता
कैसी ने एक और बड़ा अंतर यह देखा कि उनके परिवार वाले जब कहीं घूमने जाते हैं तो होटल बुक करना पसंद करते हैं. लेकिन उनके पति के परिवार में ऐसा सोचना भी मना है. कैसी ने कहा कि 'ब्राउन लोग' कभी होटल नहीं जाते. मेहमान हमेशा रिश्तेदारों के घर पर ही रुकते हैं. अगर कोई गलती से होटल बुक कर भी ले, तो घरवाले नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हमारे घर क्यों नहीं रुके.
कैसी के लिए यह बात भी काफी हैरान करने वाली थी कि इस कल्चर में हर कोई एक-दूसरे को जानता है. उनके मुताबिक, परिवार में कोई भी बात या खबर बहुत ही तेजी से फैलती है. कैसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि इतनी तेजी से खबरें फैलाने के पीछे भी उसी व्हाट्सएप का ही हाथ है. कैसी का कहना है कि यह तो सिर्फ कुछ ही चीजें थीं जिसने उन्हें हैरान किया. अगर वह लिस्ट बनाने बैठें तो ऐसी 50 और बातें बता सकती हैं. एक अलग संस्कृति को अपनाना और उसमें ढलना उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाला और बेहद खूबसूरत अनुभव है.
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