तीन महीने की उम्र में आई भारत, 16 साल यहीं बीता बचपन, विदेशी होने के बावजूद क्यों भारत ही बन गया असली घर?

Bianca Nieddu Story: बाली में रहने वाली म्यूजिशियन बियांका नीड्डू का जन्म एक कनाडाई मां और इटालियन पिता के घर हुआ, लेकिन उनकी परवरिश भारत में हुई. बियांका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह सिर्फ तीन महीने की थीं, जब उनके माता-पिता उन्हें भारत ले आए और यहीं बस गए. बियांका के माता-पिता कैथी नीड्डू और रॉबर्टो नीड्डू की मुलाकात भारत में ही हुई थी. दोनों को भारत से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने यहां घर खरीद लिया और अपनी बेटी को भी यहीं बड़ा करने का फैसला किया. बियांका की मां पिछले 30 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रही हैं.

भारत में बचपन बिताने का अनुभव बियांका के लिए कैसा रहा?

एचटी से बातचीत में बियांका ने बताया कि उन्होंने भारत में पूरे 16 साल बिताए. इस दौरान उनका बचपन भारतीय माहौल, दोस्तों और त्योहारों के बीच बीता. बाद में वह कुछ सालों के लिए बाली और लंदन गईं, लेकिन आज भी उनका जीवन भारत और बाली के बीच चलता है. बियांका ने बताया कि उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक जोधपुर के अजित भवन हेरिटेज होटल में होली मनाना है. हर साल वहां जाना, रंग खेलना और दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टियां उनके बचपन का अहम हिस्सा थीं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उनके माता-पिता और भारत में बिताए बचपन की झलक दिखाई देती है.

सोशल मीडिया पर बियांका की कहानी वायरल

बियांका की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर पॉजिटिव प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने हैरानी जताई तो कुछ ने अपनी मिलती-जुलती कहानियां शेयर कीं. एक यूजर ने पूछा कि उन्होंने कितनी भाषाएं सीखी हैं, जिस पर बियांका ने बताया कि उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और थोड़ी स्पेनिश आती है. कई लोगों ने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव को ‘खास तोहफा’ बताया. बियांका के मुताबिक भारत ने उन्हें सिर्फ परंपराएं नहीं सिखाईं, बल्कि गर्मजोशी और उदारता का मतलब भी समझाया. उन्होंने कहा कि भारत में मेहमाननवाजी, अपनापन और साथ मिलकर जीवन जीने की भावना हर रोज दिखती है. यही सीख आज भी उनके रिश्तों, सोच और ‘घर’ की परिभाषा को तय करती है.