Advertisement
trendingNow13053953
Hindi Newsजरा हटकेतीन महीने की उम्र में आई भारत, 16 साल यहीं बीता बचपन, विदेशी होने के बावजूद क्यों भारत ही बन गया असली घर?

तीन महीने की उम्र में आई भारत, 16 साल यहीं बीता बचपन, विदेशी होने के बावजूद क्यों भारत ही बन गया असली घर?

Canadian Italian Parents: कनाडाई मां और इटालियन पिता की बेटी बियांका नीड्डू ने बताया कि वह महज तीन महीने की उम्र से भारत में पली-बढ़ी. 16 साल तक भारत में रहने के अनुभव ने उसकी सोच, रिश्तों और ‘घर’ की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीन महीने की उम्र में आई भारत, 16 साल यहीं बीता बचपन, विदेशी होने के बावजूद क्यों भारत ही बन गया असली घर?

Bianca Nieddu Story: बाली में रहने वाली म्यूजिशियन बियांका नीड्डू का जन्म एक कनाडाई मां और इटालियन पिता के घर हुआ, लेकिन उनकी परवरिश भारत में हुई. बियांका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह सिर्फ तीन महीने की थीं, जब उनके माता-पिता उन्हें भारत ले आए और यहीं बस गए. बियांका के माता-पिता कैथी नीड्डू और रॉबर्टो नीड्डू की मुलाकात भारत में ही हुई थी. दोनों को भारत से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने यहां घर खरीद लिया और अपनी बेटी को भी यहीं बड़ा करने का फैसला किया. बियांका की मां पिछले 30 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रही हैं.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

भारत में बचपन बिताने का अनुभव बियांका के लिए कैसा रहा?

Add Zee News as a Preferred Source

एचटी से बातचीत में बियांका ने बताया कि उन्होंने भारत में पूरे 16 साल बिताए. इस दौरान उनका बचपन भारतीय माहौल, दोस्तों और त्योहारों के बीच बीता. बाद में वह कुछ सालों के लिए बाली और लंदन गईं, लेकिन आज भी उनका जीवन भारत और बाली के बीच चलता है. बियांका ने बताया कि उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक जोधपुर के अजित भवन हेरिटेज होटल में होली मनाना है. हर साल वहां जाना, रंग खेलना और दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टियां उनके बचपन का अहम हिस्सा थीं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उनके माता-पिता और भारत में बिताए बचपन की झलक दिखाई देती है.

 

 

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

सोशल मीडिया पर बियांका की कहानी वायरल

बियांका की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर पॉजिटिव प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने हैरानी जताई तो कुछ ने अपनी मिलती-जुलती कहानियां शेयर कीं. एक यूजर ने पूछा कि उन्होंने कितनी भाषाएं सीखी हैं, जिस पर बियांका ने बताया कि उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और थोड़ी स्पेनिश आती है. कई लोगों ने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव को ‘खास तोहफा’ बताया. बियांका के मुताबिक भारत ने उन्हें सिर्फ परंपराएं नहीं सिखाईं, बल्कि गर्मजोशी और उदारता का मतलब भी समझाया. उन्होंने कहा कि भारत में मेहमाननवाजी, अपनापन और साथ मिलकर जीवन जीने की भावना हर रोज दिखती है. यही सीख आज भी उनके रिश्तों, सोच और ‘घर’ की परिभाषा को तय करती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingViral VideoInstagramcanadaBaliItalian

Trending news

BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर