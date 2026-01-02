कनाडा छोड़ भारत बसने आए इस विदेशी ने क्यों बोला– भारत आना मेरी जिंदगी का सबसे...

Advertisement
Canadian In India: कनाडा के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु में रहने के अपने अनुभव साझा कर भारत की टेक ग्रोथ, स्टार्टअप कल्चर और सांस्कृतिक विविधता की जमकर तारीफ की. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Jan 02, 2026
Canadian in Bengaluru Life: कनाडा के रहने वाले कालेब फ्रीजन पिछले आठ सालों से बेंगलुरु में रह रहे हैं. हाल ही में वह सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हो गए जब उन्होंने भारत में रहने के अपने अनुभवों को खुलकर शेयर किया. कालेब ने बताया कि 2017 में भारत आना उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. वह सिर्फ भारत में रह ही नहीं रहे, बल्कि अवेयरनेस वीडियो के जरिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में भी योगदान दे रहे हैं.

भारत को लेकर विदेशियों की क्या है सोच?

कालेब का कहना है कि विदेशों में भारत को लेकर एक गलत नैरेटिव चलाया जाता है. खासकर ट्रैवल इंफ्लुएंसर्स भारत की गंदगी, अव्यवस्था और टूटे-फूटे सिस्टम को दिखाकर चले जाते हैं. फिर दुनिया को यही बताया जाता है कि भारत एक गंदा या अव्यवस्थित देश है. कालेब कहते हैं कि यह भारत की सिर्फ एक झलक है, पूरी सच्चाई नहीं. कालेब ने स्वीकार किया कि भारत आने से पहले उन्हें यहां के खाने और समृद्ध संस्कृति के बारे में ही जानकारी थी. उन्हें भारत के तेजी से बढ़ते टेक सेक्टर और इनोवेशन की कोई खबर नहीं थी. उन्होंने कहा कि साल 2000 के बाद भारत ने कितनी तेजी से तरक्की की, यह उन्हें यहां आकर खुद समझ में आया.

भारतीय टेक ग्रोथ ने उन्हें कैसे चौंकाया?

अपने पोस्ट में कालेब ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में जो काम हो रहा है, वह अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि न सिर्फ दुनिया, बल्कि कई भारतीय भी अपने देश की इस क्षमता से अनजान हैं. Gen Z और Gen Alpha के युवा जिस जुनून के साथ स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं, वह भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है. जैसे ही कालेब का पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि वह सच में अब भारत का हिस्सा बन चुके हैं और देश के टेक्नोलॉजिकल बदलाव को ईमानदारी से दिखा रहे हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि एक कनाडाई होकर भारत के पॉजिटिव पहलुओं को दिखाना ताजगी भरा अनुभव है.

क्यों लोग कालेब को ‘हम में से एक’ कह रहे हैं?

कई यूजर्स ने कहा कि कालेब सिर्फ शिकायत करने के बजाय बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत को चुनना और यहां की कमियों को सुधारने की कोशिश करना काबिल-ए-तारीफ है. वहीं एक और यूजर ने कहा कि उनके वीडियो में पॉजिटिव शुरुआत के साथ माहौल तक उजला लगने लगता है. यही वजह है कि लोग उन्हें दिल से अपना मान रहे हैं.

