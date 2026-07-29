/जब भाषण के बीच में नेता जी बोल पड़े AI का प्रॉम्प्ट, कनाडाई मिनिस्टर ने की अजीबोगरीब गलती!

Canadian Politician AI Speech: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, लेकिन इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कभी-कभी भारी पड़ सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा के एक वरिष्ठ राजनेता के साथ, जो अपनी ही एक बड़ी गलती की वजह से इंटरनेट पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बिल ओलिवर न्यू ब्रंसविक की विधानसभा में भाषण दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एआई चैटबॉट द्वारा तैयार किया गया पूरा जवाब प्रॉम्प्ट की लाइनों के साथ ही पढ़ डाला, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल ओलिवर अपनी बात रख रहे थे. शुरुआत में वह बहुत ही गंभीरता से जनता के विश्वास के महत्व पर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि किसी अधिवक्ता के कार्यालय में जनता का विश्वास बहुत मायने रखता है. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने बिना रुके वह लाइन भी पढ़ दी जो एआई चैटबॉट ने उन्हें सुझाव के रूप में लिखकर दी थी.
एआई का प्रॉम्प्ट भी पढ़ गए नेता जी
बिल ओलिवर ने बिना सोचे-समझे एआई का पूरा टेक्स्ट पढ़ते हुए कहा कि यह उस हिस्से का अधिक प्राकृतिक और प्रवाहपूर्ण संस्करण है जो छोटे बिंदुओं की श्रृंखला के बजाय एक विधायी भाषण की तरह लगता है. यह सुनते ही वहां मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. ऐसा लगता है कि ओलिवर या उनके किसी सहायक ने चैटबॉट में कुछ मुख्य बिंदु डाले थे और उसे एक भाषण तैयार करने को कहा था. लेकिन नेता जी ने बिना अपना होमवर्क किए पूरा कन्वर्सेशन ही पढ़ डाला.
Canadian politician Bill Oliver forgot to remove the AI prompt from his speech: pic.twitter.com/vMrEMu80h7
— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) July 24, 2026
सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा मजाक
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूज़र्स कनाडाई नेता का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम भाषण देने से पहले एक बार उसे पढ़ तो लेना चाहिए था. लोगों का कहना है कि नेता जी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि वह चैटबॉट की हिदायत को ही अपना भाषण मानकर बोल रहे हैं.
तकनीक पर अंधविश्वास पड़ा भारी
यह घटना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि तकनीक पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है. एआई भले ही काम को आसान बना देता है, लेकिन इंसानी दिमाग और समझ का विकल्प नहीं हो सकता. इस वायरल गफले के बाद बिल ओलिवर को न सिर्फ ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी इस लापरवाही की वजह से राजनीतिक गलियारों में भी उनकी फजीहत हो रही है.