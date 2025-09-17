इंडियन रेलवे की स्लीपर ट्रेन को कनाडा की इंफ्लुएंसर ने क्यों बताया बेस्ट? Video डाला तो इंडियन्स ने कहा ऐसा
Canadian Woman In Indian Sleeper Train: कनाडा की एक ट्रैवल इंफ्लुएंसर ने भारत की स्लीपर ट्रेन में सफर का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. इंस्टाग्राम पर @nickandraychel नाम से एक्टिव इस महिला ने लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा का पूरा अनुभव दिखाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:27 AM IST
Canadian Travel Influencer In India: कनाडा की एक ट्रैवल इंफ्लुएंसर ने भारत की स्लीपर ट्रेन में सफर का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. इंस्टाग्राम पर @nickandraychel नाम से एक्टिव इस महिला ने लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा का पूरा अनुभव दिखाया. उन्होंने लिखा, “भारत में ट्रेन से सफर करना एक अनोखा अनुभव है. यह रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाता है.”

कितने सस्ते हैं ट्रेन टिकट?

वीडियो में उन्होंने बताया कि सात घंटे की यात्रा के लिए टिकट सिर्फ 12 डॉलर यानी लगभग 1,000 रुपये में मिल गया. ट्रेन में कंबल भी पैक करके दिए जाते हैं. उन्होंने कहा, “मुझे ये ट्रेनें वाकई पसंद आईं, ये तेज भी हैं और काफी इफिशियंट भी.” महिला ने सफर के दौरान मिलने वाले खाने का भी स्वाद लिया. उन्हें सब्जी पैटी और टोस्ट परोसा गया. इसके अलावा उन्होंने ट्रेन में घूम-घूमकर स्नैक्स बेचने वाले वेंडर्स से भी सामान खरीदा.

यह भी पढ़ें: आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

कौन-से टिप्स दिए इस ट्रैवलर ने?

इंफ्लुएंसर ने कहा कि भारत में ट्रेन से सफर करने वालों को टिकट पहले से बुक करना चाहिए, खासकर त्योहारों के दौरान. उन्होंने AC 2-Tier को सबसे अच्छा विकल्प बताया, हालांकि उनका वीडियो AC 3-Tier का था. उन्होंने यह भी कहा कि सामान सुरक्षित रखें और समय से स्टेशन पहुंचें. यात्रियों, वेंडर्स और लोकल्स से बातचीत करने में झिझकें नहीं.

यह भी पढ़ें: मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा क्या लगा?

महिला के मुताबिक, उन्हें ट्रेन का साइड लोअर बर्थ सबसे पसंद आया. खिड़की से बाहर दिखते नजारे- कहीं गांव, कहीं व्यस्त कस्बे और कहीं हरे-भरे खेत सफर को यादगार बना देते हैं. उन्होंने लिखा, “भारत में ट्रेन यात्रा का मतलब है लोगों को देखना, नजारों का मज़ा लेना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक पाना.” जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. किसी ने लिखा – “ये तो काफी मजेदार अनुभव लगता है.” तो किसी ने कहा, “बेहद ही गजब का एक्सपीरियंस” वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को मददगार बताते हुए लिखा कि वे भारत आने पर इन टिप्स का जरूर इस्तेमाल करेंगे.

 

 

