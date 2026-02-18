सोकर उठी तो बदल गई आवाज, विदेशी लहजे में बात करने लगी महिला; डॉक्टरों ने बताई ये बात

Advertisement
Shocking News: कनाडा की रहने वाली 56 साल की तारा लिविंगस्टन एक दिन सोकर उठीं तो उनकी आवाज और बोलने का तरीका बदल चुका था. सोने से पहले वो रोज की तरह कनाडाई लहजे (canadian accent) में बाते कर रही थीं, लेकिन सोकर उठने के बाद उनकी आवाज रूसी लहजे (Russian accent) में बदल गई या उसके जैसी लगने लगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:01 PM IST
Tara Livingston Story: कनाड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आज इस खबर को पड़ेंगे तो माथा पकड़ लेंगे. जरा आप सोचकर देखिए कि आप सुबह को सोकर उठें और जैसे ही आप बोले तो पता चले की आपकी आवाज बदल गई है. आप महाराष्ट्र में रहकर अचानक हरियाणवी लहजे में बात करने लगे तो क्या होगा. अधिकांश लोग तो इस बात को बकवास समझकर ध्यान ही नहीं देंगे, बाकी बच्चे लोगों में भी ज्यादातर लो सीरियस नहीं लेंगे और मजाक बनाएंगे. जिस महिला के साथ ये हुआ उसका कहना है कि उसकी बातों को सब मजाक समझ रहे थे. ये मामला कनाडा का है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब ये महिला सोकर उठी तो उनकी आवाज कनाडाई लहजे से बदलकर रूसी लहजे में हो गई. चलिए विस्तार से जानते हैं.

मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2023 में इस महिला को स्ट्रोक आया था. इस दौरान उन्हें aphasia और apraxia of speech नाम की बीमारी हो गई थी. इस बीमारी में व्यक्ति को बोलने और शब्दों को बनाने में परेशानी होती है. इसके बाद महिला ने स्पीच थेरेपी शुरू की और धीरे धीरे फिर से बोलना सीखने लगी. 

कब बदल गई महिला की आवाज?
बात 2024 की है. फरवरी के महीने में महिला की आंख के पास एक छोटा ऑपरेशन हुआ. इस दौरान जब वे ऑपरेशन के बाद उठीं तो उन्होंने नर्स से बात करने की कोशिश की. इस दौरान जैसे ही उन्होंने नर्स से बात करने की कोशिश की तो उनकी आवाज रूसी लहजे में निकल रही थी. इस दौरान महिला खुद हैरान थी और वो अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी.

क्या बोले डॉक्टर?
इस मामले में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें  Foreign Accent Syndrome है. ये काफी दुर्लभ बीमारी है. जब इंसान के दिमाग को नुकसान पहुंचता है तो बोलने की शैली बदल जाती है और वह विदेशी लहजे में बोलने लगता है. तारा ने इस समस्या के बारे में बताते हुए कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वे मजाक कर रही हैं या नकली आवाज बनाकर बोल रही हैं. एक बार तो ऐसा हुआ कि एक रूसी महिला ने तारा से रूसी भाषा में बात करनी शुरू कर दी. इस पर तारा ने उनसे कहा कि उन्हें सिर्फ लहजा आया है भाषा नहीं आती है. इस दौरान वो रूसी महिला नाराज हो गई.

अब क्या करेंगी तारा?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे अब अगले दो साल तक स्पीच थेरेपी लेंगी, ताकि उनका पुराना बात करने का लहजा लोट सके. महिला का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पहचान की खो गई हो. अब वे बस पहले की तरह बनना चाहती हैं.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

