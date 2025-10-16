Advertisement
मुझे रोशनियां, हंसी और ये दीये याद आएंगे...रुला देगी 'आखिरी बार' दिवाली देखने वाले लड़के की पोस्ट

Viral News: जिंदगी भी कब किसके साथ खेलने लग जाए ये किसी को भरोसा नहीं है. ऐसे ही एक भावुक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 16, 2025, 02:33 PM IST
Viral News: दिवाली यानी की दीपों का त्योहार, उजालों का त्योहार और रोशनी का त्योहार, दिवाली पर लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं. इस साल भी दिवाली नजदीक है, शहरों में रहने वाले लोग गांवों की तरफ चल पड़े हैं. हालांकि 21 साल के लड़के ने कुछ ऐसा लिखा कि लोग उसे पढ़कर भावुक हो गए, उसने लिखा कि कैंसर जीत गया दोस्तों, अब चलता हूं! ये पोस्ट हर किसी को रुला रही है. लोग भावुक हो गए हैं, वो लड़का अपने जीवन की अंतिम घड़ियों के बारे में जिक्र कर रहा है. इस पोस्ट को पूरा पड़ने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं. 

अंतिम घड़ियां गिन रहा युवक
इस लड़के ने स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर से जूझने का खुलासा किया गया है, उसने बताया कि महीनों की कीमोथेरेपी और अस्पताल में रहने के बाद, डॉक्टरों ने इलाज के सभी विकल्प आजमा लिए हैं, जिससे उसे यह आशंका है कि वह इस साल शायद ही बच पाएगा, दिवाली नज़दीक आते ही, उसने अपने दीपोत्सव के दर्द को बयां किया. उसने लिखा कि दिवाली जल्द ही आ रही है और सड़कों पर रोशनियां अभी से दिखाई देने लगी हैं, यह जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं उन्हें आखिरी बार देख पाऊंगा, मुझे रोशनियां, हंसी और शोर बहुत याद आएगा, जिंदगी को चलते देखना अजीब लगता है जबकि मेरी जिंदगी चुपचाप खत्म हो रही है. मुझे पता है कि अगले साल, मेरी जगह कोई और दीये जलाएगा और मैं बस एक याद में ही रहूंगा.

निशानी छोड़ सकूं
उन्होंने अधूरे सपनों, जैसे यात्रा करना, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और एक कुत्ता गोद लेने के दुख का भी जिक्र किया, लेकिन अब ये ख्वाहिशें उनके सीमित समय की याद के साथ धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही हैं. आखिर में लिखा मुझे याद आता है कि मेरा समय खत्म हो रहा है, और यह विचार धीरे-धीरे गायब हो जाता है. मैं घर पर हूं और अपने माता-पिता के चेहरे पर उदासी देख सकता हूं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यह पोस्ट क्यों कर रहा हूं. शायद बस यह सब ज़ोर से कहने के लिए, ताकि आगे जो भी आए, उसमें मैं चुपचाप खो जाने से पहले एक छोटा सा निशान छोड़ सकूं.

भावुक हुए लोग 
उसकी इस पोस्ट ने लोगों को रुला दिया, रेडिट पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि एक यूजर ने लिखा, "काश कोई चमत्कार हो जाए, और आपके कैंसर का कोई निदान मिल जाए और सब ठीक हो जाए! हिम्मत मत हारिए, यार, जो कुछ भी आपके पास है उसका पूरा इस्तेमाल करें. शाम को अच्छी, लंबी सैर पर जाएं, सुबह पक्षियों के चहचहाने का आनंद लें. कुछ अच्छा संगीत सुनें, जो भी आपको थिरकने पर मजबूर करे. एक अच्छे नाश्ते का आनंद लें.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Viral News

Trending news

