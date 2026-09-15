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'मेरे समय की भी कीमत है...', CEO 1 घंटे लेट पहुंचा तो भड़का कैंडिडेट, सीधे रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

आज के समय में नौकरी पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते? कोई घंटों इंटरव्यू का इंतजार करता है, तो कोई कुछ और जुगाड़ करता है. लेकिन क्या कंपनी को भी कैंडिडेट के समय की उतनी ही कद्र होती है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने इसी सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है. दावा है कि मोहन नाम के एक कैंडिडेट ने CEO का 1 घंटे इंतजार करने के बाद इंटरव्यू शुरू होते ही छोड़ दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 15, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:16 PM IST
'मेरे समय की भी कीमत है...', CEO 1 घंटे लेट पहुंचा तो भड़का कैंडिडेट, सीधे रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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