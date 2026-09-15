'मेरे समय की भी कीमत है...', CEO 1 घंटे लेट पहुंचा तो भड़का कैंडिडेट, सीधे रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें भी घंटों इंतजार कराया गया है. एक यूजर ने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि एक इंटरव्यू के लिए उसे दूसरे शहर से बुलाया गया था, लेकिन कंपनी ने उसे करीब ढाई दिन तक इंतजार कराया. उस यूजर के मुताबिक, आखिर में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने कंपनी से साफ कह दिया कि उसे नहीं लगता कि वह कंपनी उसके लिए सही जगह है. बाद में उसे पता चला कि कंपनी ने उसे चुन भी लिया था, लेकिन उसके जवाब के कारण चयन रोक दिया गया. एक दूसरे यूजर ने दावा किया कि उसके साथ कई बार ऐसा हुआ, जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मीटिंग में आया ही नहीं. उसने बताया कि कभी-कभी CEO या CTO की तरफ से रात में माफी वाला ईमेल आता था, लेकिन उसके बाद भी दोबारा कोई जवाब नहीं मिलता था.