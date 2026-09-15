'मेरे समय की भी कीमत है...', CEO 1 घंटे लेट पहुंचा तो भड़का कैंडिडेट, सीधे रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

नौकरी के इंटरव्यू को आमतौर पर कैंडिडेट के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का मौका माना जाता है. लेकिन असल में यह प्रक्रिया सिर्फ कंपनी की तरफ से कैंडिडेट को परखने की नहीं होती. बल्कि कैंडिडेट भी इस दौरान कंपनी के काम करने के तरीके और कल्चर को समझने की कोशिश करता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट में इसी सोच से जुड़ी कहानी शेयर की गई है. पोस्ट के मुताबिक, मोहन नाम के एक कैंडिडेट का इंटरव्यू दोपहर 2 बजे तय था. वह तय समय से काफी पहले पहुंच गया था और कंपनी के ऑफिस में इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था.
वायरल पोस्ट शेयर करने वाले यूजर के अनुसार, मोहन इंटरव्यू के समय से करीब 30 मिनट पहले ही पहुंच गया था. मतलब वह दोपहर डेढ़ बजे तक वहां मौजूद था. उसे उम्मीद थी कि तय समय पर इंटरव्यू शुरू हो जाएगा. लेकिन 2 बजे का वक्त गुजर गया और CEO नहीं पहुंचे. मोहन इंतजार करता रहा. कुछ समय की देरी के बाद भी जब CEO का कोई पता नहीं चला तो जाहिर तौर पर उसका धैर्य जवाब देने लगा. बताया गया कि CEO आखिरकार करीब 3 बजकर 10 मिनट पर पहुंचे. मतलब कैंडिडेट को दिए गए समय से करीब 70 मिनट की देरी से.
अब इस पोस्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है. वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि CEO के पहुंचने के बाद इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन मोहन ने ज्यादा देर तक बातचीत जारी नहीं रखी. उसने इंटरव्यू वहीं छोड़ दिया. बाद में उसने कंपनी को एक ईमेल भी भेजा, जिसमें अपने फैसले की वजह बताई. इसी ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल पोस्ट के साथ शेयर किया गया है. मोहन ने कथित तौर पर लिखा कि वह तय समय से पहले पहुंच गया था, जबकि CEO एक घंटे से भी ज्यादा देर बाद आए. उसके मुताबिक, देरी के बावजूद उसे कोई खास माफी या सही वजह नहीं बताई गई.
मोहन के कथित ईमेल में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उसने कंपनी के रवैये को नौकरी शुरू होने से पहले ही परख लिया. उसका तर्क था कि अगर कंपनी इंटरव्यू के दौरान ही उसके समय को गंभीरता से नहीं ले रही है तो कर्मचारी बनने के बाद क्या होगा? उसे डर था कि नौकरी में भी उसके समय और काम को इसी तरह हल्के में लिया जा सकता है. यही वजह बताकर उसने इंटरव्यू छोड़ने का फैसला किया. ईमेल के अंत में उसने कंपनी के चयन को ठुकराने की बात कही और खुद को 'Ex-Interview Candidate' बताया.
इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि इंटरव्यू प्रोसेस में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए. इसके बाद पोस्ट पर लोगों ने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने कैंडिडेट के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि कंपनी अगर कैंडिडेट से समय की पाबंदी और प्रोफेशनल व्यवहार की उम्मीद करती है तो उसे खुद भी वही नियम अपनाने चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर CEO की तरफ से पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी तो कैंडिडेट 15 मिनट की देरी के बाद ही वहां से चला जाता.
कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान उन्हें भी घंटों इंतजार कराया गया है. एक यूजर ने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि एक इंटरव्यू के लिए उसे दूसरे शहर से बुलाया गया था, लेकिन कंपनी ने उसे करीब ढाई दिन तक इंतजार कराया. उस यूजर के मुताबिक, आखिर में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने कंपनी से साफ कह दिया कि उसे नहीं लगता कि वह कंपनी उसके लिए सही जगह है. बाद में उसे पता चला कि कंपनी ने उसे चुन भी लिया था, लेकिन उसके जवाब के कारण चयन रोक दिया गया. एक दूसरे यूजर ने दावा किया कि उसके साथ कई बार ऐसा हुआ, जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मीटिंग में आया ही नहीं. उसने बताया कि कभी-कभी CEO या CTO की तरफ से रात में माफी वाला ईमेल आता था, लेकिन उसके बाद भी दोबारा कोई जवाब नहीं मिलता था.
हालांकि, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति इस वायरल कहानी को सही नहीं मान रहा था. कुछ लोगों ने पोस्ट में बताई गई टाइमलाइन पर ही सवाल उठा दिए. एक यूजर ने सवाल किया कि अगर कैंडिडेट ने इंटरव्यू शुरू होते ही वहां से निकलने का फैसला कर लिया था, तो उसे CEO के आने का बिल्कुल सही समय कैसे पता चला? उसने आशंका जताई कि ऐसी कहानियों में कई बार चीजें बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा सकती हैं. मतलब वायरल पोस्ट पर भी लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ इसे कैंडिडेट के आत्मसम्मान और समय की कद्र से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग पूरी घटना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं.
इस वायरल कहानी ने एक अहम बात पर ध्यान खींचा है. इंटरव्यू के दौरान कंपनी कैंडिडेट की स्किल, अनुभव और व्यवहार को परखती है, लेकिन कैंडिडेट भी कंपनी को उतना ही करीब से देख रहा होता है. समय पर बुलाना, देरी होने पर जानकारी देना, बातचीत का तरीका और कैंडिडेट के साथ व्यवहार जैसी चीजें उसके मन में कंपनी की पहली तस्वीर बनाती हैं. यही वजह है कि इंटरव्यू प्रोसेस में छोटी सी लापरवाही भी किसी अच्छे कैंडिडेट को कंपनी से दूर कर सकती है.
CEO का 70 मिनट लेट आना और बिना पर्याप्त जानकारी के कैंडिडेट को इंतजार करवाना अगर वायरल पोस्ट के दावे के मुताबिक हुआ था, तो इसे प्रोफेशनल व्यवहार नहीं माना जाएगा. वहीं, पूरी घटना की स्वतंत्र पुष्टि भी सामने नहीं है, इसलिए वायरल पोस्ट को पूरी तरह सच मानना सही नहीं होगा. लेकिन इस कहानी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरव्यू में सिर्फ कैंडिडेट को ही कंपनी के सामने खुद को साबित करना होता है? आज के जॉब मार्केट में कैंडिडेट भी यह देख रहे हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके समय के साथ कैसा व्यवहार करती है. शायद इसी वजह से इस वायरल पोस्ट पर इतनी चर्चा हो रही है. आखिर नौकरी सिर्फ सैलरी का सौदा नहीं होती, उसमें दोनों तरफ से सम्मान और भरोसा भी जरूरी होता है.
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