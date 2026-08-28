'यहां कोई हंसता नहीं है...' कहकर 10 मिनट में छोड़ी नौकरी, बाद में बॉस ने उसी कैंडिडेट को बनाया HR हेड

दिल्ली के एंटरप्रेन्योर अभिषेक अग्रवाल ने लिंक्डइन पर एक दिलचस्प जॉब इंटरव्यू का अनुभव शेयर किया है. उनका यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अभिषेक के मुताबिक, एक कैंडिडेट का करीब तीन हफ्ते तक इंटरव्यू चला.
इस दौरान उसके चार राउंड हुए. बातचीत से लेकर सैलरी और ऑफर तक सब कुछ तय हो चुका था. जिस दिन कैंडिडेट को जॉइन करना था, वह समय पर ऑफिस पहुंच भी गया. करीब 10 मिनट तक वह लॉबी में बैठा रहा. लेकिन जब अभिषेक खुद उसका स्वागत करने पहुंचे, तो कैंडिडेट ने अचानक नौकरी जॉइन करने से इनकार कर दिया.
अभिषेक ने जब उससे पूछा कि आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ, तो कैंडिडेट ने बिना घुमाए अपनी बात रख दी. उसने कहा कि ऑफिस का माहौल उसे काफी नेगेटिव लग रहा है. वहां मौजूद लोग तनाव में नजर आ रहे थे और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी. उसने एक मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे कर्मचारी का भी जिक्र किया. उसके मुताबिक, वह कर्मचारी इतना परेशान दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बस गायब हो जाना चाहता हो. कैंडिडेट ने अभिषेक को धन्यवाद कहा, हाथ मिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया. अभिषेक के लिए यह काफी चौंकाने वाला अनुभव था. आखिर चार राउंड के इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुआ व्यक्ति जॉइनिंग के दिन ही नौकरी क्यों छोड़ रहा था?
अभिषेक बताते हैं कि कैंडिडेट के जाने के बाद वह अपनी डेस्क पर लौट आए. लेकिन उसकी कही बातें उनके दिमाग में घूमती रहीं. उन्होंने पहली बार ऑफिस को उसी नजर से देखना शुरू किया, जिस नजर से कैंडिडेट कुछ देर पहले देख रहा था. तभी उन्हें कई छोटी-छोटी चीजें नजर आईं. खिड़की के पास रखे पौधे सूखे हुए थे. कॉमन लॉबी खाली पड़ी थी. ऑफिस में लोग अपने-अपने काम में लगे थे, लेकिन माहौल में किसी तरह की एनर्जी नजर नहीं आ रही थी. अभिषेक को लगा कि कर्मचारी बस किसी मशीन की तरह काम कर रहे हैं. उन्हें एहसास हुआ कि कैंडिडेट पूरी तरह गलत नहीं था.
यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ लिया. अभिषेक ने उस कैंडिडेट को दोबारा ऑफिस बुलाया. इस बार बात नौकरी जॉइन करने की नहीं थी. उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह ऑफिस के माहौल को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगा. कैंडिडेट ने इस ऑफर को पॉजिटिव तरीके से लिया. उसने ऑफिस के माहौल और कर्मचारियों के अनुभव को बेहतर करने पर काम शुरू किया. अभिषेक के मुताबिक, कुछ ही समय में इसका असर दिखाई देने लगा.
अभिषेक का दावा है कि करीब तीन महीने के अंदर ऑफिस का माहौल काफी बदल गया. कर्मचारियों की रिटेंशन रेट में 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, कंपनी की सेल्स में करीब 30 फीसदी का इजाफा हुआ. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लासडोर पर कंपनी की रेटिंग भी तेजी से ऊपर जाने लगी. अभिषेक ने बताया कि उन्होंने इस कैंडिडेट को आगे चलकर कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी दी. करीब एक साल के अंदर उसे चीफ पीपल ऑफिसर यानी CPO (HR हेड) के पद पर प्रमोट कर दिया गया. जिस व्यक्ति ने पहले दिन ऑफिस देखकर नौकरी करने से मना कर दिया था, वही बाद में कंपनी के लोगों और वर्क कल्चर को संभालने की अहम जिम्मेदारी निभाने लगा.
अभिषेक ने इस कहानी के जरिए एक बड़ा सवाल भी उठाया. उनका कहना है कि कंपनियां हायरिंग के दौरान कैंडिडेट की हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देती हैं. उसकी स्किल, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता तक परखी जाती है. लेकिन अक्सर कंपनियां यह भूल जाती हैं कि इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट भी कंपनी को देख रहा होता है. वह ऑफिस का माहौल, कर्मचारियों का व्यवहार, बॉस का रवैया और काम करने का तरीका भी नोटिस करता है. कई बार यही चीज किसी कैंडिडेट के नौकरी जॉइन करने या ऑफर ठुकराने का कारण बन जाती है.
अभिषेक की पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ यूजर्स ने माना कि ऑफिस का माहौल कर्मचारी की परफॉर्मेंस और कंपनी में टिके रहने पर सीधा असर डालता है. एक महिला ने लिखा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति वर्कप्लेस का माहौल बदलने की कोशिश करता है तो उसे अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है. एक अन्य यूजर ने सीनियर कर्मचारियों के रवैये पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि कुछ मैनेजर कर्मचारियों को टीम का हिस्सा समझने के बजाय उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि कई बॉस ऐसी स्थिति में तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं. उनके मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी या कैंडिडेट ऑफिस की कमी बताता है तो उसे खारिज करने के बजाय उसकी बात सुननी चाहिए.
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