'यहां कोई हंसता नहीं है...' कहकर 10 मिनट में छोड़ी नौकरी, बाद में बॉस ने उसी कैंडिडेट को बनाया HR हेड

अभिषेक की पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ यूजर्स ने माना कि ऑफिस का माहौल कर्मचारी की परफॉर्मेंस और कंपनी में टिके रहने पर सीधा असर डालता है. एक महिला ने लिखा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति वर्कप्लेस का माहौल बदलने की कोशिश करता है तो उसे अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है. एक अन्य यूजर ने सीनियर कर्मचारियों के रवैये पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि कुछ मैनेजर कर्मचारियों को टीम का हिस्सा समझने के बजाय उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि कई बॉस ऐसी स्थिति में तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं. उनके मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी या कैंडिडेट ऑफिस की कमी बताता है तो उसे खारिज करने के बजाय उसकी बात सुननी चाहिए.