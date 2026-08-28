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'यहां कोई हंसता नहीं है...' कहकर 10 मिनट में छोड़ी नौकरी, बाद में बॉस ने उसी कैंडिडेट को बनाया HR हेड

ऑफिस में जॉइन करने पहुंचे एक कैंडिडेट ने महज 10 मिनट में वहां का माहौल भांप लिया और नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया. उसका कहना था कि ऑफिस में लोग तनाव में दिख रहे थे और कोई मुस्कुरा तक नहीं रहा था. दिल्ली के एंटरप्रेन्योर अभिषेक अग्रवाल को पहले तो यह बात अजीब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ऑफिस को देखा तो कैंडिडेट की बात सही लगी. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी कहानी बदल दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 28, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:36 PM IST
'यहां कोई हंसता नहीं है...' कहकर 10 मिनट में छोड़ी नौकरी, बाद में बॉस ने उसी कैंडिडेट को बनाया HR हेड
Image Credit: 1 दिन में नौकरी छोड़ गया कैंडिडेट! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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