मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब... कैंडिडेट ने नौकरी को 'NO' कहा तो HR को लगी मिर्ची! जानें क्या है मामला

Candidate Rejects Job Viral Story: आज के समय में किसी भी कंपनी में नौकरी पाना बेहद मुश्किल काम हो गया है. कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना, उसके बाद कई लोगों के बीच अपने नंबर का इंतजार करना. इन सब का तरीका बहुत बदल चुका है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. एक उम्मीदवार ने इंटरव्यू के बाद खुद ही नौकरी लेने से मना कर दिया. उसके मना करने के बाद कंपनी की तरफ से आया जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे प्रोफेशनल नहीं, बल्कि तंज भरा जवाब बता रहे हैं. इस पूरे मामले को कैंडिडेट ने रेडिट (Reddit) के मशहूर फोरम r/recruitinghell पर शेयर किया है, जिसके बाद से नौकरीपेशा लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. इस घटना ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोफेशनलिज्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उम्मीदवार ने खुद लिया फैसला

यह मामला तब सामने आया, जब एक उम्मीदवार ने अपना अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर शेयर किया. उसने बताया कि इंटरव्यू देने के बाद उसे लगा कि यह नौकरी उसके लिए सही नहीं है. इसके बाद उसने कंपनी को एक सामान्य ईमेल भेजा. उसमें उसने इंटरव्यू का मौका देने के लिए धन्यवाद कहा और साफ बताया कि वह आगे इस भूमिका में नहीं जाना चाहता. अपने मेल में उसने लिखा था कि 'बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि यह रोल मेरे लिए सही फिट नहीं है. मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद, मैं इस पद के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता.'

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रिक्रूटर का जवाब बना चर्चा का कारण

लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया, जब कंपनी की तरफ से जवाब मिला. रिक्रूटर (HR) ने लिखा कि इंटरव्यू को देखते हुए वह भी इससे सहमत है और उम्मीदवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं. पहली नजर में यह सामान्य जवाब लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अलग नजर से देखा. कई लोगों का कहना है कि यह जवाब सीधे तौर पर तो ठीक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक तंज छिपा हुआ है.

लोगों को क्यों लगा अजीब?

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बातचीत को लेकर अलग-अलग राय सामने रखी. कुछ लोगों ने कहा कि जब कैंडिडेट ने पहले ही विनम्रता से मना कर दिया था, तो कंपनी को भी उतनी ही सादगी से जवाब देना चाहिए था. कई यूजर्स ने लिखा कि यह जवाब ऐसा लग रहा है, जैसे कंपनी यह जताना चाह रही हो कि उम्मीदवार उनके लायक नहीं था. इसका मतलब बात सिर्फ इनकार की नहीं, बल्कि उसके अंदाज की बन गई.

डबल स्टैंडर्ड पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. लोग कह रहे हैं कि जब कंपनियां कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करती हैं, तब उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उसे शांत तरीके से स्वीकार कर लें. लेकिन वहीं, जब कोई कैंडिडेट खुद नौकरी ठुकरा देता है, तो कई बार कंपनियां उसी शालीनता से जवाब नहीं दे पातीं. यही वजह है कि इस घटना को लोग कंपनियों का डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं.

भर्ती प्रक्रिया पर नई बहस

अब यह मामला सिर्फ एक जवाब तक सीमित नहीं रहा. इसके बाद लोगों ने भर्ती प्रक्रिया के पूरे तरीके पर भी चर्चा शुरू कर दी है. कुछ लोगों ने कहा कि आज भी कई कंपनियां खुद को ऊंचा और उम्मीदवार को कमतर समझती हैं. वहीं, कुछ का मानना है कि अब समय बदल रहा है और उम्मीदवार भी अपने फैसले खुद ले रहे हैं. आज के समय में नौकरी करने वाले लोग सिर्फ सैलरी नहीं देखते, बल्कि काम का माहौल, समय और सम्मान को भी महत्व देते हैं. यही कारण है कि अगर उन्हें कुछ सही नहीं लगता, तो वे नौकरी छोड़ने या मना करने में हिचकिचाते नहीं हैं. इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अब कैंडिडेट भी उतने ही मजबूत हो चुके हैं, जितनी कंपनियां होती हैं.

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