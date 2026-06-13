Candidate Rejects Rs 20 Lakh Package: नौकरी की तलाश करने वालों के लिए सैलरी सबसे अहम बातों में से एक होती है. कोई भी उम्मीदवार किसी कंपनी में जाने से पहले यह जरूर जानना चाहता है कि उसको कितने का पैकेज मिलेगा और क्या वह उसकी उम्मीदों के हिसाब से है या नहीं. लेकिन कई बार कंपनियां नौकरी की पोस्ट में सैलरी का खुलासा नहीं करतीं, जिससे बाद में उम्मीदवार और कंपनी दोनों का समय खराब हो जाता है.
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सैलरी ट्रांसपेरेंसी यानी पेमेंट की साफ जानकारी को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि उनकी कंपनी में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक उम्मीदवार ने 20 लाख रुपये सालाना के ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. वजह थी सैलरी की उम्मीद और कंपनी के बजट के बीच बड़ा अंतर. फाउंडर ने माना कि अगर शुरुआत में सैलरी साफ बताई जाती तो दोनों पक्षों का समय बच सकता था.
स्टार्टअप फाउंडर अभिषेक अग्रवाल ने लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने एक पद के लिए भर्ती शुरू की थी. इस दौरान एक उम्मीदवार ने आवेदन किया और कंपनी की चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ. उम्मीदवार ने चार इंटरव्यू राउंड पूरे किए. पूरी प्रक्रिया करीब तीन सप्ताह तक चली. दोनों तरफ से काफी समय और मेहनत लगी, लेकिन जब आखिरी चरण में सैलरी की बात आई तो पता चला कि कंपनी और उम्मीदवार की उम्मीदों में काफी अंतर है. कंपनी की तरफ से उम्मीदवार को 20 लाख रुपये सालाना का पैकेज ऑफर किया गया था, जबकि उम्मीदवार करीब 28 लाख रुपये सालाना की उम्मीद कर रहा था. इसी अंतर की वजह से उम्मीदवार ने ऑफर ठुकरा दिया.
अभिषेक अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि इस स्थिति के लिए कंपनी भी जिम्मेदार थी. उन्होंने बताया कि नौकरी के विज्ञापन में सैलरी को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई थी. जॉब पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा गया था कि कंपनी कंपटीटिव सैलरी देगी. लेकिन इस शब्द का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. उम्मीदवार ने अपने अनुभव और मार्केट वैल्यू के आधार पर ज्यादा पैकेज की उम्मीद कर बैठा था, जबकि कंपनी का बजट पहले से तय था. फाउंडर ने माना कि अगर शुरुआत में ही सैलरी रेंज बता दी जाती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती और तीन सप्ताह की भर्ती प्रक्रिया में दोनों पक्षों का समय बच जाता. यहां क्लिक कर पोस्ट देखें
अभिषेक ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि एक ही पद के लिए अलग-अलग कंपनियों में सैलरी काफी अलग हो सकती है. किसी छोटी कंपनी में किसी पद का पैकेज कम हो सकता है, जबकि बड़ी कंपनी में उसी रोल के लिए ज्यादा सैलरी मिल सकती है. यही वजह है कि सिर्फ पद का नाम देखकर किसी भी नौकरी की सैलरी का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. उम्मीदवार अपनी स्किल, अनुभव और मार्केट डिमांड के हिसाब से अलग उम्मीद रखते हैं, जबकि कंपनियों का बजट अलग हो सकता है. इस मामले में भी यही हुआ. उम्मीदवार को लगा कि उसकी योग्यता के हिसाब से 28 लाख रुपये मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी का बजट 20 लाख रुपये तक ही था.
फाउंडर की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कमेंट कर अपनी राय रखी. ज्यादातर यूजर्स ने माना कि कंपनियों को नौकरी की पोस्ट में सैलरी रेंज जरूर बतानी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि अगर शुरुआत में ही पैकेज साफ बता दिया जाता तो उम्मीदवार और कंपनी दोनों का समय बच जाता. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चार इंटरव्यू राउंड के बाद सिर्फ सैलरी के कारण ऑफर रुक जाना निराशाजनक होता है. कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले सैलरी पर बातचीत कर लेना सबसे बेहतर तरीका है. इससे बाद में किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहती.
आज के समय में नौकरी की दुनिया तेजी से बदल रही है. उम्मीदवार सिर्फ कंपनी का नाम नहीं देखते, बल्कि वे सैलरी, वर्क कल्चर और ग्रोथ के मौके भी देखते हैं. सैलरी ट्रांसपेरेंसी से कंपनियों को भी फायदा होता है, क्योंकि उन्हें वही उम्मीदवार मिलते हैं जो उनके बजट के हिसाब से काम करने के लिए तैयार होते हैं. वहीं उम्मीदवार भी पहले से तय कर सकते हैं कि कोई नौकरी उनके लिए सही है या नहीं. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में साफ बातचीत कितनी जरूरी है. अगर कंपनी और उम्मीदवार शुरुआत से ही उम्मीदों को लेकर स्पष्ट रहें तो समय, मेहनत और संसाधन तीनों बचाए जा सकते हैं.
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