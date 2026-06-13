स्टार्टअप फाउंडर अभिषेक अग्रवाल ने लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने एक पद के लिए भर्ती शुरू की थी. इस दौरान एक उम्मीदवार ने आवेदन किया और कंपनी की चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ. उम्मीदवार ने चार इंटरव्यू राउंड पूरे किए. पूरी प्रक्रिया करीब तीन सप्ताह तक चली. दोनों तरफ से काफी समय और मेहनत लगी, लेकिन जब आखिरी चरण में सैलरी की बात आई तो पता चला कि कंपनी और उम्मीदवार की उम्मीदों में काफी अंतर है. कंपनी की तरफ से उम्मीदवार को 20 लाख रुपये सालाना का पैकेज ऑफर किया गया था, जबकि उम्मीदवार करीब 28 लाख रुपये सालाना की उम्मीद कर रहा था. इसी अंतर की वजह से उम्मीदवार ने ऑफर ठुकरा दिया.