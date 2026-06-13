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3 हफ्ते तक लिया इंटरव्यू, फिर दिया ₹20 लाख का पैकेज; कैंडिडेट ने ठुकरा दी नौकरी, वजह सुन HR के उड़े होश

Candidate Rejects Rs 20 Lakh Package: एक स्टार्टअप फाउंडर की लिंक्डइन पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार ने तीन हफ्ते की भर्ती प्रक्रिया और चार इंटरव्यू राउंड पूरे करने के बाद 20 लाख रुपये सालाना के जॉब ऑफर को ठुकरा दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:38 PM IST
3 हफ्ते तक लिया इंटरव्यू, फिर दिया ₹20 लाख का पैकेज; कैंडिडेट ने ठुकरा दी नौकरी, वजह सुन HR के उड़े होश
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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