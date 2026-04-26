नदी या बहता हुआ इंद्रधनुष? कभी लाल तो कभी पीला हो जाता है पानी; जानें क्या है दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी का रहस्य

The River of Five Colors: अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसी नदी भी है जो नीली नहीं, बल्कि लाल, पीली, हरी और संतरी रंग में बहती है, तो शायद आप इसे किसी कलाकार की पेंटिंग या फोटोशॉप का कमाल मानेंगे. लेकिन कोलंबिया के जंगलों के बीच एक ऐसी नदी सच में मौजूद है, जो हर साल गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती है. इसे दुनिया की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है और इसका नाम कैनो क्रिस्टेल्स (Cano Cristales) रखा गया है. लोग इसे 'पांच रंगों वाली नदी' या 'तरलता वाला इंद्रधनुष' भी कहते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस कुदरती 'पेंटिंग' के पीछे का असली विज्ञान.

कैसे बदलती है ये नदी अपना रंग?

अक्सर लोगों को लगता है कि पानी के अंदर कोई खास पत्थर या रेत है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है. इस नदी के तल में एक खास किस्म का जलीय पौधा पाया जाता है. यह पौधा बहुत नखरेबाज होता है. इसे फलने-फूलने के लिए सही मात्रा में सूरज की रोशनी और पानी के बहाव की जरूरत होती है. साल के कुछ महीनों (खासकर जुलाई से नवंबर के बीच) में यह पौधा चटक लाल (Bright Red) रंग का हो जाता है. जब इसके साथ नदी का नीला पानी, पीली रेत और हरी काई मिलती है, तो पूरी नदी एक बहते हुए इंद्रधनुष जैसी दिखने लगती है.

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हर समय नहीं दिखता यह नजारा

इस नदी का यह रंगीन रूप साल भर नहीं रहता. यह खास नजारा तभी दिखता है, जब पानी का स्तर और धूप का संतुलन सही होता है. आमतौर पर जून से नवंबर के बीच यह नदी सबसे ज्यादा रंगीन दिखाई देती है. अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो यह रंग साफ नजर नहीं आते. गर्मियों में पानी कम होने पर और बारिश में बहाव तेज होने पर भी ये रंग गायब हो जाते हैं. यहां आने वाले पर्यटक बताते हैं कि जो तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, असलियत उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है. यहां फोटो के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती.

दूर जंगलों के बीच छिपी है ये खूबसूरती

यह नदी कोलंबिया के एक नेशनल पार्क के अंदर बहती है, जहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है. घने जंगल, पहाड़ और लंबा सफर करने के बाद आप इस नदी तक पहुंच सकते हैं. यहां पहुंचने के बाद यह आपको किसी खजाने से कम नहीं लगेगी. यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

दुनिया भर से आते हैं लोग देखने

इस अनोखी नदी को देखने के लिए हर साल दुनियाभर से लोग पहुंचते हैं. खासकर फोटोग्राफर्स और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी सपने जैसी होती है. जो भी इसे एक बार देखता है, वह इसकी खूबसूरती को लंबे समय तक भूल नहीं पाता.

प्रकृति का अनोखा करिश्मा

यह नदी यह दिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत हो सकती है. बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के, सिर्फ पौधों, पानी और रोशनी के मेल से ऐसा नजारा बनना सच में हैरान कर देता है. जब यह कई रंगों में दिखाई देती है, तो लगता है कि जैसे धरती पर कोई इंद्रधनुष की धारा बह रही है. कैनो क्रिस्टेल्स सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि प्रकृति की बनाई हुई एक जिंदा पेंटिंग है.

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