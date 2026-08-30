/55 हजार लोगों से भरे स्टेडियम के ऊपर से गुजरे 2 हवाई जहाज, छत से मात्र 12 मीटर था फासला! VIDEO देख दंग रह गए लोग

दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित DHL स्टेडियम में शनिवार को बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच चुके थे. मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की स्प्रिंगबॉक्स और न्यूजीलैंड की ऑल ब्लैक्स के बीच रग्बी मुकाबला होना था. मैच शुरू होने से कुछ देर पहले अचानक स्टेडियम के ऊपर दो हवाई जहाज दिखाई दिए.
दोनों प्लेन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों की नजरें कुछ पल के लिए मैदान से हटकर आसमान पर टिक गईं. हवाई जहाज के गुजरने का यह नजारा कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में पहला प्लेन स्टेडियम के एक स्टैंड के ऊपर से गुजरता दिखाई देता है. स्टैंड को पार करते समय प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता नजर आता है. प्लेन के गुजरने के ठीक आसपास आसमान में आतिशबाजी का प्रभाव भी दिखाई देता है. इससे पूरा नजारा किसी फिल्म के बड़े एक्शन सीन जैसा नजर आता है. स्टेडियम में मौजूद लोगों के लिए यह पल जितना रोमांचक था, उतना ही कुछ लोगों को डराने वाला भी. आखिर हजारों लोगों के सिर के ऊपर से इतना बड़ा हवाई जहाज इतनी कम ऊंचाई पर गुजरता दिखाई दे, तो नजरें टिकना लाजमी है.
Cape Town got a flypast that split the internet in half.
Before kick-off at packed DHL Stadium on 29 August, two specially painted Airlink Embraers — green E190 ZS-YAE for the Springboks, black E195 ZS-YDE for the All Blacks — came off a hold over Robben Island and swept… pic.twitter.com/W4Gy9Rgb0w
— SkyBrief (@SkyDocQuest) August 30, 2026
इस घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा प्लेन की ऊंचाई को लेकर हुई. उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट Flightradar24 के आंकड़ों का एनालिसिस किया गया. स्थानीय मौसम और वायुमंडलीय परिस्थितियों के हिसाब से दर्ज ऊंचाई में सुधार करने के बाद अनुमान लगाया गया कि प्लेन और स्टेडियम की छत के बीच करीब 41 से 46 फीट यानी लगभग 12.5 से 14 मीटर की दूरी थी. यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह उड़ान के आंकड़ों पर आधारित अनुमान है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर विमान की असली ऊंचाई का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. कैमरे का एंगल और दूरी किसी वस्तु को वास्तविकता से ज्यादा करीब भी दिखा सकते हैं. इसलिए इस आंकड़े को अंतिम और आधिकारिक ऊंचाई मानना सही नहीं होगा.
इस पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों को चौंकाया क्योंकि ये कोई छोटे ट्रेनिंग प्लेन नहीं थे. दोनों प्लेन Airlink के Embraer E-Jets बताए गए हैं. यानी ये यात्री विमान हैं, जिनका इस्तेमाल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है. ऐसे में स्टेडियम के ऊपर उनका बेहद कम ऊंचाई पर दिखाई देना लोगों के लिए असामान्य अनुभव रहा. प्लेन जब स्टेडियम के ऊपर से गुजरे, उस समय मैदान में पहले से ही मैच का माहौल बना हुआ था. ऐसे में आसमान में दिखाई दिया यह नजारा पूरे कार्यक्रम का अलग आकर्षण बन गया.
यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले रग्बी मुकाबले से ठीक पहले हुआ. रग्बी में दोनों टीमों की भिड़ंत को काफी अहम माना जाता है. दक्षिण अफ्रीका की स्प्रिंगबॉक्स और न्यूजीलैंड की ऑल ब्लैक्स के बीच मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे. मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में पहले ही उत्साह का माहौल था. तभी आसमान में दो प्लेन का यह फ्लाईपास दिखाई दिया. प्लेन के पीछे आसमान में होने वाली आतिशबाजी इस नजारे को और शानदार बना रही थी.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जमकर शेयर किया. कई लोगों ने लिखा कि यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा था. वहीं कुछ लोगों ने विमान और स्टेडियम के बीच दिखाई दे रही कम दूरी पर हैरानी जताई. एक नजर में वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि विमान स्टेडियम की छत को छूते हुए निकल जाएगा. हालांकि असल में विमान और छत के बीच कितनी दूरी थी, इसका फैसला सिर्फ वीडियो के आधार पर नहीं किया जा सकता. फिर भी वीडियो का सीन इतना शानदार और असामान्य है कि इसे देखकर लोगों का हैरान होना स्वाभाविक है.
बड़े खेलों में अक्सर मैच शुरू होने से पहले विमानों का फ्लाईपास कई बार कार्यक्रम का हिस्सा होता है. इसका मकसद दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ाना और आयोजन को यादगार बनाना होता है. लेकिन ऐसे फ्लाईपास के लिए उड़ान की दिशा, ऊंचाई, रफ्तार और स्टेडियम के आसपास की परिस्थितियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. हवाई जहाज के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्लेन का आकार बड़ा होता है और उसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार हो सकते हैं.
केपटाउन के इस स्टेडियम में बैठे 55 हजार दर्शकों के लिए मैच से पहले का यह पल किसी सरप्राइज से कम नहीं था. मैदान में खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हो रहे थे और उसी समय दो यात्री विमान स्टेडियम के ऊपर से बेहद कम ऊंचाई पर गुजरते दिखाई दिए. प्लेन के पीछे आतिशबाजी का प्रभाव और नीचे दर्शकों से भरे स्टेडियम ने इस पूरे नजारे को किसी फिल्मी सीन जैसा बना दिया. अब इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. किसी के लिए यह रोमांचक नजारा है, तो किसी के लिए कुछ पल की घबराहट.