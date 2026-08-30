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55 हजार लोगों से भरे स्टेडियम के ऊपर से गुजरे 2 हवाई जहाज, छत से मात्र 12 मीटर था फासला! VIDEO देख दंग रह गए लोग

केपटाउन के DHL स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच रग्बी मुकाबले से पहले ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे वहां मौजूद हजारों दर्शक शायद ही कभी भूल पाएंगे. 55 हजार लोगों से भरे स्टेडियम के ऊपर से दो हवाई जहाज बेहद कम ऊंचाई पर गुजरे. वीडियो में प्लेन स्टेडियम की छत के बेहद करीब नजर आ रहे हैं. Flight data के मुताबिक, प्लेन और छत के बीच करीब 12.5 से 14 मीटर की दूरी बची थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:38 PM IST
55 हजार लोगों से भरे स्टेडियम के ऊपर से गुजरे 2 हवाई जहाज, छत से मात्र 12 मीटर था फासला! VIDEO देख दंग रह गए लोग
Image Credit: रग्बी मैच से पहले स्टेडियम के ऊपर हुआ चौंकाने वाला फ्लाईपास्ट! Image credit: X/@SkyDocQuest

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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