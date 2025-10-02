Desi Jugaad: पीछे से कार आगे से बैलगाड़ी, किसने बनाया ये मुजस्समा?

Desi Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो जुगाड़ वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका भी माथा घूम जाएगा.
Trending Photos
Jugaad Ka Video Viral: देश में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है. कैसी भी समस्या हो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. कभी कोई साइकिल की बाइक बना देता है तो कोई कार में ही टाइल्स लगवा देता है. इसके अलावा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें एक शख्स ने अपनी गधा गाड़ी में हैंडब्रेक लगवा लिए थे. इस बार इससे भी बढ़कर जुगाड़ किया गया है. बैलगाड़ी में कार की बॉडी को जोड़ दिया गया है.
कैसे बनाया ये जुगाड़?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बैलगाड़ी पर कार के पीछे की बॉडी को फिट किया हुआ है. बैलगाड़ी सड़क पर चल रही है. पीछे से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि धीमी गति से कोई कार चल रही है. इस वीडियो को किसी ने अपनी गाड़ी से शूट किया है. इसके बाद जब कैमरा बैलगाड़ी के आगे की तरफ आता है. तो जो नजारा दिखता है उसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा. वीडियो में दिखता है कि बारिश पड़ रही है और बैलगाड़ी चला रहा शख्स गाड़ी की बॉडी के अंदर है. ये बारिश से बच रहा है, लेकिन बैल बारिश में चल रहे हैं. अब ये देसी जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vijayhsn नाम के पेज से डाला गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: ये है असली टैलेंट! कर दिया देसी जुगाड़ का आविष्कार, सड़क पर उतरते ही लोगों ने खोल लिए कैमरे
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इको फ्रेंडली बैल एंबेसडर." दूसरे यूजर ने इस जुगाड़ का बनाने वाले की क्लास लगा दी और लिखा, "अपने लिए सब ऐशो आराम ढूंढ लिया, लेकिन इन बेचारे जानवरों का क्या. उनकी जान कब छोड़ेगा? इनको सुकून कौन से जन्म में मिलेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "जब मेरा दोस्त 50% दिमाग का इस्तेमाल करे."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.