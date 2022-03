लकड़ी की दो बल्लियों पर निकाल दी कार, इस ड्राइवर ने दुनियाभर के लोगों को कर दिया हैरान

Driving Skills Video: आपने अपने आस-पास कार चलाने वाले जबरदस्त ड्राइवर्स देखे होंगे. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कार ड्राइवर का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो नामुमकिन काम को मुमकिन करता दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी. इससे पहले शायद ही आपने ऐसा वीडियो देखा होगा. यह वीडियो लोगों को हैरत में डाल रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक कार ड्राइवर दो बल्लियों के पुल से कार को बहुत ही शानदार तरीके से निकालता है और नाले को पार कर देता है. इस वीडियो को आरपीजी एंटरप्राइजेज (RPG Enterprises) के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'जीवन के हर रास्ते पर एक पुल है. यात्रा उसे सफलतापूर्वक पार करने में है. यदि आपके पास सही हुनर है, तो डरने की जरूरत नहीं है.'

वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाले के पीछे एक कार खड़ी हुई है. वहीं नाले पर लकड़ी की दो बल्लियां रखी दिखाई देती हैं. पहले तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर बल्लियों पर से कार निकालने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक से कार नाले में चली जाएगी. हालांकि अगले ही पल ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और लकड़ी की बल्लियों के ऊपर से कार को धीरे-धीरे लेकर आगे बढ़ने लगता है. अंत में ड्राइवर कार को बल्लियों पर से ही नाला पार करा देता है. देखें वीडियो-

Every path in life has a bridge….the journey is in crossing it successfully. If you have the right tyres, you have nothing to be scared about! pic.twitter.com/hStJvLvv0W

— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 29, 2022