Video: दादा तो निकले हैवी ड्राइवर! सिर पर रखा शराब का ग्लास, दौड़ दी कार और फिर... देखें वायरल वीडियो

Car Driver Video Viral: बड़े से बड़े शराबी या खिलाड़ी आपने भी देखें होंगे लेकिन क्या कोई ऐसा ड्राइवर देखा है जो सिर पर शराब का ग्लास रखकर तेज स्पीड में गाड़ी चलाए? अगर नहीं, तो आज ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ड्राइवर दादा जिस तरह से पैग के साथ अपना स्वैग दिखा रहे है उसे देखकर हैरान होने के साथ आपका हंसना तय है. आइए वायरल वीडियो के जरिए देखते हैं कि कैसे शख्स गाडी चलाते हुए ड्राइव कर रहा है.

पैग के साथ ड्राइवर का स्वैग

भले ही वीडियो देखकर आप तारीफ करें कि क्या बात है, लेकिन अगर इसे किसी की सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो कानूनी जुर्म से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर साझा हुआ ये वीडियो ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है. भले ही ड्राइवर ने पैग के साथ स्वैग दिखाया और एक अच्छे बैलेंस को बनाकर शराब का ग्लास सिर पर रखा लेकिन इस तरह से ड्राइव करना सही नहीं है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया के एक्स पर @Khusboshrma08 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि वीडियो में गाड़ी चलाता शख्स अपने सिर पर दारू का ग्लास रखकर ड्राइव करता नजर आ रहा है. सिर पर शराब का ग्लास रखता है और तेज स्पीड के साथ कार चलाने लगता है. एक बेहतरीन बैलेंस के साथ शख्स ड्राइविंग करता दिखता है. हालांकि, वीडियो को देखकर यूजर्स सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे बल्कि कई ऐसे हैं जो कमेंट के जरिए गुस्सा भी निकालते नजर आए.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा ‘भाई, ये तो मल्टीटास्किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘Drink and drive का चालान काटो इनका.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि शराब के ग्लास के साथ ड्राइव करना सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. यूजर्स ने मजेदार कमेंट कर काफी मजे भी लिए.

