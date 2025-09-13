बाइक की तरह पैर लगाकर ले आए कार, इन लड़को का वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें
Advertisement
trendingNow12920964
Hindi Newsजरा हटके

बाइक की तरह पैर लगाकर ले आए कार, इन लड़को का वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Car Ka Video Viral: गाड़ी खराब होने पर दूसरी गाड़ी से खिंचवाया जाता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कार को बाइक की तरह पैर लगाकर ले जाया जा रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक की तरह पैर लगाकर ले आए कार, इन लड़को का वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Viral Video: बीच सड़क पर गाड़ी खराब होने या पेट्रोल खत्म होने पर दूसरी गाड़ी के द्वारा रस्सी की मदद से खिंचवाना पड़ता है. अगर दूसरी गाड़ी की मदद नहीं मिलती तो गाड़ी को धक्का लगाकर भी ले जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें खराब गाड़ी को अलग अंदाज में ले जाया जा रहा है. अक्सर जो गाड़ी खराब होती है वो पीछे होती है. जो खींच रही होती है वो आगे होती है, लेकिन इस वीडियो में खराब गाड़ी आगे है और ले जाने वाली गाड़ी पीछे चल रही है. जानें ऐसे कैसे हुआ.

कौन-सा आईडिया अप्लाई किया?
दरअसल, आपने कई बार देखा होगा कि खराब बाइक या दूसरे छोटे वाहन को चलाने के लिए. एक शख्स अपने वाहन से पैर लगा देता है जिसमें पैर की मदद से व्यक्ति खराब वाहन पर धक्का लगाता है और फिर खराब वाहन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. ठीक इसी जुगाड़ को इन लड़को ने कार पर भी अप्लाई कर दिया. जो गाड़ी खराब थी उसको आगे खड़ा किया और जो सही गाड़ी थी उसको पीछे रखा. सही वाली गाड़ी के बोनट पर एक शख्स बैठ जाता है और अपना एक पैर खराब वाली गाड़ी के पीछे डिग्गी पर लगा लेता है.
यह भी पढ़ें: सुबह को देर तक सो रही थी बेटियां, तो घर वालों ने बुलावा लिए 'ढोल-बाजे' वाले और फिर...

कैसे चलती है खराब गाड़ी?
ये काफी जोखिम भरा कदम था, और ये बड़े हादसे का कारण भी बन सकता था. वीडियो में दिखाया जाता है कि इसके बाद सही वाली गाड़ी को पीछे से चलाया जाता है और पीछे से पैर लगने के कारण खराब गाड़ी आगे चलने लगती है. हालांकि वो गाड़ी सच में खराब है और पैर लगने से ही चल रही है. जी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ISHAN SAIFI (@ishxxn_57)

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे बोलते हैं असली हैवी ड्राइवर." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतना भरोसा सिर्फ लड़कों में ही होता है." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ishxxn_57 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 
यह भी पढ़ें: बड़ा खतरनाक बच्चा! हाईवे पर टॉय कार से लगाई रफ्तार, लोगों के छूटे पसीने, पीछे दौड़ी मां

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Damaged Vehiclevideo viral

Trending news

'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
;