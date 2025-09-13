बाइक की तरह पैर लगाकर ले आए कार, इन लड़को का वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Viral Video: बीच सड़क पर गाड़ी खराब होने या पेट्रोल खत्म होने पर दूसरी गाड़ी के द्वारा रस्सी की मदद से खिंचवाना पड़ता है. अगर दूसरी गाड़ी की मदद नहीं मिलती तो गाड़ी को धक्का लगाकर भी ले जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें खराब गाड़ी को अलग अंदाज में ले जाया जा रहा है. अक्सर जो गाड़ी खराब होती है वो पीछे होती है. जो खींच रही होती है वो आगे होती है, लेकिन इस वीडियो में खराब गाड़ी आगे है और ले जाने वाली गाड़ी पीछे चल रही है. जानें ऐसे कैसे हुआ.

कौन-सा आईडिया अप्लाई किया?

दरअसल, आपने कई बार देखा होगा कि खराब बाइक या दूसरे छोटे वाहन को चलाने के लिए. एक शख्स अपने वाहन से पैर लगा देता है जिसमें पैर की मदद से व्यक्ति खराब वाहन पर धक्का लगाता है और फिर खराब वाहन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. ठीक इसी जुगाड़ को इन लड़को ने कार पर भी अप्लाई कर दिया. जो गाड़ी खराब थी उसको आगे खड़ा किया और जो सही गाड़ी थी उसको पीछे रखा. सही वाली गाड़ी के बोनट पर एक शख्स बैठ जाता है और अपना एक पैर खराब वाली गाड़ी के पीछे डिग्गी पर लगा लेता है.

कैसे चलती है खराब गाड़ी?

ये काफी जोखिम भरा कदम था, और ये बड़े हादसे का कारण भी बन सकता था. वीडियो में दिखाया जाता है कि इसके बाद सही वाली गाड़ी को पीछे से चलाया जाता है और पीछे से पैर लगने के कारण खराब गाड़ी आगे चलने लगती है. हालांकि वो गाड़ी सच में खराब है और पैर लगने से ही चल रही है. जी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे बोलते हैं असली हैवी ड्राइवर." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतना भरोसा सिर्फ लड़कों में ही होता है." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ishxxn_57 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.