बार-बार गंदा हो जाता था गाड़ी का फुट मैट, मालिक ने लगाया ऐसा जुगाड़ दूर-दूर से देखने आ रहे लोग
Advertisement
trendingNow12908715
Hindi Newsजरा हटके

बार-बार गंदा हो जाता था गाड़ी का फुट मैट, मालिक ने लगाया ऐसा जुगाड़ दूर-दूर से देखने आ रहे लोग

Car Modification Video Viral: कार के फुट मैट(Foot-mat) या फ्लोर मैट(Floor-mat) की सफाई का झंझट ही खत्म, इस कार के मालिक ने गाड़ी के अंदर ऐसा काम करवाया कि सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बार-बार गंदा हो जाता था गाड़ी का फुट मैट, मालिक ने लगाया ऐसा जुगाड़ दूर-दूर से देखने आ रहे लोग

Viral Video: हमारे देश के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का जुगाड़ ढूंढ़ ही लेते हैं. ऐसे ही जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग नया लुक या अपने कम्फर्ट के लिए गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हैं. आपने सड़क पर कई मॉडिफाइड गाड़ियों को दौड़ते देखा होगा, लेकिन हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं अगर वो नहीं देता तो कुछ नहीं देखा. कार के मालिक ने बार-बार गंदगी का झंझट खत्म करने के लिए कार के अंदर फ्लोर मैट की जगह ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अब इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे कराया गाड़ी को मॉडिफाई?
वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के अंदर पक्का फर्श करवा रखा है. जी हां, आपको जानकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि कार के मालिक ने गाड़ी के फर्श पर फ्लोर मैट की जगह सीमेंट से टाइल्स लगवा दी हैं. इस तरह रोज-रोज मैट साफ करने का झंझट ही खत्म हो गया. अब लोग इसपर मजे ले रहे हैं कि अब रोज झाड़ू-पोछा लगाना पड़ेगा. इस कार के मालिक के दिमाग को लोग सलाम कर रहे हैं और मैकेनिक लोग भी वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि ये आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट रखी है.
यह भी पढ़ें: बिना गैस के कैसे रोस्ट किया पापड़, Video देखकर पीटने लगेंगे माथा

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankur saini (@real_ankursaini)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोली जनता है?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. एक यूजर ने लिखा, "अब सीधा पोछा लगेगा कार में." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "1BHK कार." तीसरे यूजर ने लिखा, "लगे हाथ RCC करवा लेते." एक लड़की ने कमेंट किया कि अब बीवी यहां भी पोछा लगाए. एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसकी छत पर लेंटर गिरवा लो 5 से 10 सीटर हो जाएगी."
यह भी पढ़ें: ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

किस अकाउंट से किया गया पब्लिश?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @real_ankursaini नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो शेयर भी किया है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Car modificationmodification videoviral

Trending news

सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
Punjab Flood
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
;