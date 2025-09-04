बार-बार गंदा हो जाता था गाड़ी का फुट मैट, मालिक ने लगाया ऐसा जुगाड़ दूर-दूर से देखने आ रहे लोग

Car Modification Video Viral: कार के फुट मैट(Foot-mat) या फ्लोर मैट(Floor-mat) की सफाई का झंझट ही खत्म, इस कार के मालिक ने गाड़ी के अंदर ऐसा काम करवाया कि सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
Viral Video: हमारे देश के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का जुगाड़ ढूंढ़ ही लेते हैं. ऐसे ही जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग नया लुक या अपने कम्फर्ट के लिए गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हैं. आपने सड़क पर कई मॉडिफाइड गाड़ियों को दौड़ते देखा होगा, लेकिन हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं अगर वो नहीं देता तो कुछ नहीं देखा. कार के मालिक ने बार-बार गंदगी का झंझट खत्म करने के लिए कार के अंदर फ्लोर मैट की जगह ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अब इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कैसे कराया गाड़ी को मॉडिफाई?
वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के अंदर पक्का फर्श करवा रखा है. जी हां, आपको जानकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि कार के मालिक ने गाड़ी के फर्श पर फ्लोर मैट की जगह सीमेंट से टाइल्स लगवा दी हैं. इस तरह रोज-रोज मैट साफ करने का झंझट ही खत्म हो गया. अब लोग इसपर मजे ले रहे हैं कि अब रोज झाड़ू-पोछा लगाना पड़ेगा. इस कार के मालिक के दिमाग को लोग सलाम कर रहे हैं और मैकेनिक लोग भी वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि ये आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट रखी है.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता है?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. एक यूजर ने लिखा, "अब सीधा पोछा लगेगा कार में." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "1BHK कार." तीसरे यूजर ने लिखा, "लगे हाथ RCC करवा लेते." एक लड़की ने कमेंट किया कि अब बीवी यहां भी पोछा लगाए. एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसकी छत पर लेंटर गिरवा लो 5 से 10 सीटर हो जाएगी."
किस अकाउंट से किया गया पब्लिश?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @real_ankursaini नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो शेयर भी किया है.
