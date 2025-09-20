पेट्रोल पंप पर एयर फ्रेशनर के पैकेट बेच रही महिला, मजबूरी जानकर दोगुने दाम पर खरीदे

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई खूबसूरत वीडियो वायरल होते रहते हैं जो दिल को छु जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दिखता है कि पेट्रोल पंप पर एक महिला गाड़ी में लगाने वाला एयर फ्रेशनर के पैकेट बेच रही है. जब वो गाड़ी वाले के पास आती है और शीशा नीचे करने का इशारा करती है तो ड्राइवर शीशा नीचे कर लेता है. वो गाड़ी वाले से पैकेट खरीदने के लिए कहती है.

गाड़ी वाले ने क्यों खरीदे 2 पैकेट?

गाड़ी वाला कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है. उसके बाद वो कहता है कि इस पैकेट पर भी 99 लिखा है और आप भी 99 रुपये का दे रही हो. तब वो महिला कहती है कि हम कम नहीं कर सकते, हमें कम्पनी को हिसाब देना होता है. उसके बाद वो व्यक्ति एक की बजाय दो पैकेट खरीद लेता है और 200 रुपये दे देता है. वो कहता है​ कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रही हैं इसलिए खरीद रहा हूं. ये सुनकर महिला के चेहरे पर मु​स्कान आ जाती है.

क्यों दिए दोगुने पैसे?

कहानी में ट्विस्ट तब आता है. जब वो पूछता है​ कि ये सब आप क्यों कर रही हो. तब महिला बताती है​ कि उसकी छोटी-छोटी बच्चियां हैं. उनकी पढ़ाई के लिए वो ये काम कर रही है. वो कहती है, "बेटियों को पढ़ाना है." इसके बाद वो महिला 'थैंक्यू' बोलकर जाने लगती है. तभी ड्राइवर उस महिला को रोकता है और 200 रुपये अपनी तरफ से देता है. 200 रुपये देखकर वो महिला कहती है कि ये किस लिए दे रहे हो. गाड़ी वाला कहता है कि वो वाले 200 रुपये तो आप कंपनी को दे दोगे और ये वाले 200 रुपये आपके लिए हैं, ये अपने पास रखना. इसके बाद इस महिला ने ड्राइवर की खूब तारीफ की और हमेशा खुश रहने की दुआ भी दी. वो बोलती है, "मैं दुआ करती हूं, आप हमेशा खुश रहो. आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा." अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @whatmemesforyou नाम के पेज से पोस्ट किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, ज्यादातर यूजर्स भावुक कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो वहीं रोने लग जाता भाई."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.