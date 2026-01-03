Advertisement
पहाड़ों पर अनजान जगह भूलकर भी खड़ी न करें गाड़ी, हो सकता है ये अंजाम

Viral Video: आपने गाड़ी चोरी होते तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ऐसी चोरी की खबर सुनी है जिसमें चोर गाड़ी नहीं, बल्कि गाड़ी के टायर चोरी कर ले गए हो. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिसमें यही दावा किया जाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:01 PM IST
Viral Video: कहीं भी गाड़ी खड़ी करके जाने का जमाना नहीं रहा, चोर भी शातिर हो रहे हैं जरूरी नहीं आपकी गाड़ी चोरी हो उसके टायर भी चोरी हो सकते है. ताजा मामला चोपता का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर चोपता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जाता है कि चोपता में खड़ी गाड़ी के टायर चोरी हो गए. इतना ही नहीं चोरी टायर खोलने के साथ साथ शीशा तोड़कर सामान भी चोरी कर ले गए. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

क्या क्या हुआ चोरी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि पहाड़ी इलाके में एक गाड़ी खड़ी है और उसके टायर गायब हैं. वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि चोपता में गाड़ी अपने रिस्क पर खड़ी करें. गाड़ी का शीशा तोड़कर सारा सामान निकाल लिया गया है. इसके बाद वो कहता है कि जब भी आएं ऐसी पार्किंग में खड़ी करें जहां आपको लगे कि आपकी गाड़ी सेफ है. इसके अलावा ये शख्स वीडियो में दिखाता है कि चोर गाड़ी के अंदर पेच और नट बोल्ट खोलकर वहीं पर रख दिए हैं, यानि इस वारदार का काफी आराम से अंजाम दिया गया है. वीडियो में दिखता है कि गाड़ी के टायर गायब हैं और शीशा तोड़कर समान चोरी हो गया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोक कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी गाड़ी सेफ नहीं है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

 

A post shared by @safarnamaa07

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @safarnamaa07 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पहाड़ी इलाके में ऐसा होना मुश्किल है बाहर के लोग होंगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "चोर भी ईमानदार भा नट बोल्ट रखकर गया है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

