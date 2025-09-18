मुझे लव बाइट दो... जब शादीशुदा महिला ने बच्चे से की ऐसी शॉकिंग डिमांड, पुलिस ने सिखाया सबक
मुझे लव बाइट दो... जब शादीशुदा महिला ने बच्चे से की ऐसी शॉकिंग डिमांड, पुलिस ने सिखाया सबक

ब्रिटेन के सेंट हेलेंस में रहने वाली 44 वर्षीय लिंडी लिया जो एक केयर होम की ड्युप्टी मैनेजर थीं. लिंडी को एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने और उसे नशीले पदार्थ देने के आरोप में 23 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:40 AM IST
मुझे लव बाइट दो... जब शादीशुदा महिला ने बच्चे से की ऐसी शॉकिंग डिमांड, पुलिस ने सिखाया सबक

यह कहानी है विश्वास टूटने की और एक ऐसे अपराध की जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है. ब्रिटेन के सेंट हेलेंस में रहने वाली 44 वर्षीय लिंडी लिया जो एक केयर होम की ड्युप्टी मैनेजर थीं. लिंडी को एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने और उसे नशीले पदार्थ देने के आरोप में 23 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. यह मामला दिखाता है कि कैसे एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति भी अपने फर्ज को भूलकर मानवता को शर्मसार कर सकता है.

व्हाट्सएप पर कैसे हुई थी शुरुआत?

यह मामला तब सामने आया जब लिवरपूल क्राउन कोर्ट में व्हाट्सएप (WhatsApp) पर भेजे गए कुछ संदेशों को सबूत के तौर पर पेश किया गया. इन संदेशों से पता चला कि लिया उस नाबालिग लड़के के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, जिसकी देखभाल का जिम्मा उस पर था. आरोपों के मुताबिक, लिंडी ने नाबालिग से लव बाइट्स की मांग की और उसे ड्रग्स वाली रातों में उसके साथ रहने के लिए उकसाया. जांच में यह भी सामने आया कि वह अक्सर उसके सामने अजीब कपड़े पहनती थी और बार-बार उसे अपने घर आने के लिए कहती थी.

क्या सिर्फ आकर्षण था या एक सोची-समझी साज़िश?

कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से यह साफ हो गया कि लिया का यह काम सिर्फ आकर्षण का मामला नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी, जिसमें उसने एक कमजोर और लाचार बच्चे का फायदा उठाया. पुलिस को लिया के फोन से भांग और केटामाइन की बिक्री के बारे में भी संदेश मिले, जिसके बाद उसने नशीले पदार्थ बेचने के दो मामलों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

पीड़ित नाबालिग की मां ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए कहा कि यह घटना उनके परिवार के लिए एक दुखद त्रासदी है. उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए उसे केयर होम में सौंपा था, लेकिन वह लिया के शिकार वाले बर्ताव का शिकार हो गया.

प्रासीक्यूटर ग्राहम पिकवेंस (Graham Pickavance) ने इस विश्वासघात की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि लिंडी ने एक परेशानी में फंसे बच्चे का अपने स्वार्थ के लिए फ़ायदा उठाया. इन अपराधों के लिए लिंडी को नाबालिग को यौन गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए 15 महीने और नशीले पदार्थों की आपूर्ति के लिए 8 महीने की सजा सुनाई गई. कुल मिलाकर उसे 23 महीने की जेल हुई है.

इसके अलावा, कोर्ट ने लिया पर 10 साल का एक सुरक्षात्मक आदेश भी लगाया है, जो उसे पीड़ित और उसकी मां से संपर्क करने से रोकता है. लिया को 10 साल के लिए यौन अपराध रोकथाम आदेश का भी पालन करना होगा.

