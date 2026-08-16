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सैलरी बढ़ाने का आसान तरीका बता गई HR! बस हर 6 महीने में करें ये एक काम; करियर में होंगे बड़े फायदे

क्या नौकरी बदलने का प्लान नहीं है तो भी इंटरव्यू देना चाहिए? HR और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर योगिता बहल की एक वायरल सलाह सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनका कहना है कि हर 6 महीने में कम से कम एक इंटरव्यू देने की आदत डालनी चाहिए. इससे नौकरी बदलना जरूरी नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस, मार्केट वैल्यू और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होती है. इससे आपको इंडस्ट्री में अपनी सही मार्केट वैल्यू और सैलरी का अंदाजा भी रहता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:21 AM IST
सैलरी बढ़ाने का आसान तरीका बता गई HR! बस हर 6 महीने में करें ये एक काम; करियर में होंगे बड़े फायदे
Image Credit: योगिता बहल ने सैलरी बढ़ाने और सही मार्केट वैल्यू के लिए कैंडिडेट तैयार रहने का तरीका बताया! Image credit: Facebook@Yogita Behl

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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