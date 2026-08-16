/सैलरी बढ़ाने का आसान तरीका बता गई HR! बस हर 6 महीने में करें ये एक काम; करियर में होंगे बड़े फायदे

नौकरी में कई साल बिताने के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका एक्सपीरियंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करने का एक ऐसा नुकसान भी हो सकता है, जिसका पता अक्सर तब चलता है, जब आप दूसरी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने बैठते हैं.
HR और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर योगिता बहल ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में इसी बात का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि हाल ही में वह एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही थीं, जिसके पास करीब 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस था. इसके बावजूद इंटरव्यू के दौरान वह काफी नर्वस दिखाई दे रहा था. योगिता के मुताबिक, कैंडिडेट सवालों के जवाब देते समय बार-बार फंबल कर रहा था और उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 10 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इंटरव्यू में इतना अनकॉन्फिडेंट क्यों था?
योगिता ने बताया कि उस कैंडिडेट की पहली नौकरी ही उसकी मौजूदा कंपनी थी. उसने करीब 10 साल उसी कंपनी में काम किया और इस दौरान एक भी इंटरव्यू नहीं दिया. इससे उसने अपने करियर के एक लंबे हिस्से में सिर्फ एक ही कंपनी के सिस्टम, काम करने के तरीके और माहौल को देखा. जब दूसरी कंपनी के HR के सामने बैठने का मौका आया, तो उसे अचानक अलग तरह के सवालों और माहौल का सामना करना पड़ा. योगिता ने बताया कि यही वजह थी कि इतने साल का अनुभव होने के बावजूद भी वह इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी बात नहीं रख पा रहा था.
योगिता की सलाह का सबसे अहम हिस्सा यही है कि इंटरव्यू को सिर्फ नौकरी बदलने का जरिया नहीं समझना चाहिए. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा कंपनी से खुश है और फिलहाल नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहता, तब भी उसे समय-समय पर दूसरे इंटरव्यू देने चाहिए. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि चाहे आप एक ही कंपनी में 2 साल, 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा समय तक काम कर रहे हों, हर 6 महीने में कम से कम एक इंटरव्यू जरूर दें. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर 6 महीने में नौकरी बदलनी है. इंटरव्यू देने का मकसद खुद को टेस्ट करना और मार्केट में अपनी स्थिति समझना है.
योगिता के मुताबिक, लगातार इंटरव्यू देने का पहला बड़ा फायदा कॉन्फिडेंस में दिखाई देता है. जब आप बार-बार अलग-अलग लोगों के सामने बैठकर अपने काम, अनुभव और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, तो धीरे-धीरे इंटरव्यू का डर खत्म होने लगता है. शुरुआत में कठिन सवालों पर अटकना या जवाब सोचने में समय लगना सामान्य है. लेकिन हर इंटरव्यू के साथ व्यक्ति समझने लगता है कि किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और अपनी बात किस तरह रखनी है. इससे अगली बार किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते समय घबराहट कम हो सकती है.
योगिता ने दूसरा फायदा आपकी 'मार्केट वैल्यू' से जोड़ा है. लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करते हुए कई बार कर्मचारी को यह अंदाजा नहीं होता कि बाहर उसकी स्किल्स और एक्सपीरियंस की कितनी डिमांड है. दूसरी कंपनियों के इंटरव्यू देने से आपको अंदाजा मिलता रहता है कि आपके जैसे अनुभव वाले लोगों को किस तरह के रोल मिल रहे हैं और कंपनियां किस तरह की स्किल्स चाहती हैं. साथ ही, अगर किसी दूसरी कंपनी से बेहतर ऑफर या सैलरी की जानकारी मिलती है, तो आपको अपनी मौजूदा सैलरी और करियर ग्रोथ को लेकर भी एक आइडिया मिल सकता है.
इंटरव्यू प्रैक्टिस का तीसरा फायदा कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा है. योगिता का कहना है कि इंटरव्यू में सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं होता. उस जवाब को आसान भाषा में और सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना भी जरूरी है. बार-बार इंटरव्यू देने से व्यक्ति सीखता है कि कठिन सवालों का जवाब कैसे देना है, अपनी उपलब्धियों के बारे में कैसे बात करनी है और कम समय में अपनी बात को कैसे प्रभावी तरीके से रखना है. यही स्किल आगे चलकर मीटिंग, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट से बातचीत में भी काम आ सकती है.
योगिता की यह सलाह सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच बहस भी शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसे प्रैक्टिकल सलाह बताया. कुछ लोगों ने कहा कि वे खुद समय-समय पर इंटरव्यू देते हैं और इससे उन्हें अपने कॉन्फिडेंस और मार्केट वैल्यू को समझने में मदद मिली. वहीं, कुछ लोगों ने इस सलाह से असहमति भी जताई. उनका कहना था कि हर 6 महीने में इंटरव्यू देने का कोई खास फायदा नहीं है. अगर मौजूदा कंपनी को पता चल जाए कि कर्मचारी लगातार दूसरी जगह इंटरव्यू दे रहा है, तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. इसलिए कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि इंटरव्यू देने से पहले अपनी मौजूदा कंपनी की पॉलिसी और नौकरी से जुड़े नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए.
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