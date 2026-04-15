Advertisement
trendingNow13179057
Hindi Newsजरा हटकेकुत्ते की कमाई देख मालिक ने छोड़ी नौकरी! अब घर का खर्चा चलाता है यह Bulldog, सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश

कुत्ते की कमाई देख मालिक ने छोड़ी नौकरी! अब घर का खर्चा चलाता है यह 'Bulldog', सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश

सोशल मीडिया स्टार बना फ्रेंच बुलडॉग TJ! कमाई इतनी कि मालिक ने कारपेंटर की नौकरी छोड़ दी. जानें कैसे एक पालतू कुत्ता बना घर का 'Breadwinner' और अब जी रहा है लग्जरी लाइफ.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्ते की कमाई देख मालिक ने छोड़ी नौकरी! अब घर का खर्चा चलाता है यह 'Bulldog', सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश

क्या आपने कभी सुना है कि किसी पालतू जानवर की कमाई इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका मालिक अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़ दे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 33 साल के डंकन टाउट के साथ ऐसा हकीकत में हुआ है. पेशे से कारपेंटर डंकन ने अब अपनी आरी और हथौड़ी छोड़कर अपने फ्रेंच बुलडॉग 'TJ' के मैनेजर बन गए हैं. वजह सिर्फ एक है, TJ अब अपने मालिक से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा है. फाइव स्टार होटलों में रुकने से लेकर प्राइवेट जेट में सफर करने तक, इस कुत्ते की लग्जरी लाइफ ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं इस 'Super Dog' की पूरी कहानी.

कहते हैं कि 'हर कुत्ते का दिन आता है', लेकिन फ्रेंच बुलडॉग 'TJ' के लिए तो जैसे सुनहरी यादों का दौर शुरू हो गया है. केंट के रहने वाले डंकन टाउट पिछले कई सालों से लंदन में कारपेंटर के तौर पर कड़ी मेहनत कर रहे थे. वह सुबह 6 बजे उठते, दिन भर काम करते और फिर सेमी-प्रोफेशनल रग्बी भी खेलते थे. लेकिन जनवरी 2025 में उन्होंने अपनी नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. इसकी वजह कोई लॉटरी नहीं, बल्कि उनका पालतू कुत्ता TJ है.

मौत से चंद लम्हे पहले हर इंसान कहता है यही बात! नर्स ने खोला वो राज जो आपकी जिंदगी..

Add Zee News as a Preferred Source

यादों के लिए बना पेज बना कमाई का जरिया

मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, डंकन ने साल 2021 में TJ का इंस्टाग्राम पेज सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वह उसकी यादों को सहेज सकें. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. TJ का पानी में डुबकी लगाने वाला एक वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनियों ने प्रमोशन के लिए डंकन से संपर्क करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे TJ की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसकी एक घंटे की 'सैलरी' डंकन की दिन भर की मजदूरी से ज्यादा हो गई.

होटल मेरियट से लेकर पेरिस तक का सफर

TJ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे लंदन के आलीशान 'मैरियट होटल' में मुफ्त रुकने और शाही भोजन का न्यौता मिला. इतना ही नहीं, एक फेरी सर्विस उसे खास तौर पर पेरिस की सैर पर ले गई. अब चर्चा है कि इस साल TJ एक प्राइवेट जेट के जरिए न्यूयॉर्क की उड़ान भर सकता है. टिकटॉक पर उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसके वीडियो को करोड़ों बार देखा जाता है.

आसमान से झमाझम बरसने लगे जहरीले सांप! लड़की ने LIVE एआई वीडियो बनाकर दिखाया तो..

मालिक बना मैनेजर

डंकन कहते हैं, "पिछले साल मेरी शादी हुई और मैंने नया घर लिया, यह सब सिर्फ कुत्ते के काम की वजह से संभव हो पाया. एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं काम पर क्यों जा रहा हूं? जब TJ मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो उसका सोशल मीडिया संभालना ही बेहतर है." अब डंकन अपने कुत्ते के फुल-टाइम मैनेजर हैं.

शोहरत से बेखबर है स्टार कुत्ता

मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी स्टारडम के बावजूद TJ को खुद नहीं पता कि वह कितना मशहूर है. डंकन बताते हैं कि जब वे सड़क पर निकलते हैं, तो लोग उन्हें नहीं बल्कि TJ को पहचान लेते हैं. पिछले साल एक 'फ्रेन्ची फेस्ट' में TJ को देखते ही 30 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था. डंकन मुस्कुराते हुए कहते हैं, "उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये सब लोग उसे देखने आए हैं, वह बस अपनी मस्ती में रहता है."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

carpenterdogviral

Trending news

नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत