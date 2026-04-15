कुत्ते की कमाई देख मालिक ने छोड़ी नौकरी! अब घर का खर्चा चलाता है यह 'Bulldog', सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश

क्या आपने कभी सुना है कि किसी पालतू जानवर की कमाई इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका मालिक अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़ दे? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 33 साल के डंकन टाउट के साथ ऐसा हकीकत में हुआ है. पेशे से कारपेंटर डंकन ने अब अपनी आरी और हथौड़ी छोड़कर अपने फ्रेंच बुलडॉग 'TJ' के मैनेजर बन गए हैं. वजह सिर्फ एक है, TJ अब अपने मालिक से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा है. फाइव स्टार होटलों में रुकने से लेकर प्राइवेट जेट में सफर करने तक, इस कुत्ते की लग्जरी लाइफ ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं इस 'Super Dog' की पूरी कहानी.

कहते हैं कि 'हर कुत्ते का दिन आता है', लेकिन फ्रेंच बुलडॉग 'TJ' के लिए तो जैसे सुनहरी यादों का दौर शुरू हो गया है. केंट के रहने वाले डंकन टाउट पिछले कई सालों से लंदन में कारपेंटर के तौर पर कड़ी मेहनत कर रहे थे. वह सुबह 6 बजे उठते, दिन भर काम करते और फिर सेमी-प्रोफेशनल रग्बी भी खेलते थे. लेकिन जनवरी 2025 में उन्होंने अपनी नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. इसकी वजह कोई लॉटरी नहीं, बल्कि उनका पालतू कुत्ता TJ है.

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यादों के लिए बना पेज बना कमाई का जरिया

मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, डंकन ने साल 2021 में TJ का इंस्टाग्राम पेज सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वह उसकी यादों को सहेज सकें. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. TJ का पानी में डुबकी लगाने वाला एक वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनियों ने प्रमोशन के लिए डंकन से संपर्क करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे TJ की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसकी एक घंटे की 'सैलरी' डंकन की दिन भर की मजदूरी से ज्यादा हो गई.

होटल मेरियट से लेकर पेरिस तक का सफर

TJ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे लंदन के आलीशान 'मैरियट होटल' में मुफ्त रुकने और शाही भोजन का न्यौता मिला. इतना ही नहीं, एक फेरी सर्विस उसे खास तौर पर पेरिस की सैर पर ले गई. अब चर्चा है कि इस साल TJ एक प्राइवेट जेट के जरिए न्यूयॉर्क की उड़ान भर सकता है. टिकटॉक पर उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसके वीडियो को करोड़ों बार देखा जाता है.

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मालिक बना मैनेजर

डंकन कहते हैं, "पिछले साल मेरी शादी हुई और मैंने नया घर लिया, यह सब सिर्फ कुत्ते के काम की वजह से संभव हो पाया. एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं काम पर क्यों जा रहा हूं? जब TJ मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो उसका सोशल मीडिया संभालना ही बेहतर है." अब डंकन अपने कुत्ते के फुल-टाइम मैनेजर हैं.

शोहरत से बेखबर है स्टार कुत्ता

मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी स्टारडम के बावजूद TJ को खुद नहीं पता कि वह कितना मशहूर है. डंकन बताते हैं कि जब वे सड़क पर निकलते हैं, तो लोग उन्हें नहीं बल्कि TJ को पहचान लेते हैं. पिछले साल एक 'फ्रेन्ची फेस्ट' में TJ को देखते ही 30 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था. डंकन मुस्कुराते हुए कहते हैं, "उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये सब लोग उसे देखने आए हैं, वह बस अपनी मस्ती में रहता है."