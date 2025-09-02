स्विमिंग पूल में गिरी बिल्ली, फिर किया ऐसा काम, Video देख हंस-हंस लोटपोट हो जाएंगे आप

Cat Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो में एक बिल्ली स्विमिंग पूल में गिर जाती है और घबरा कर हाथ-पैर मारने लगती है. शुरुआत में उसे लगता है कि वह डूब जाएगी, लेकिन फिर जो होता है वह सबको हैरान कर देता है और एक बड़ी सीख भी दे जाता है.

घबराहट में भूली तैरना

वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली पूल के किनारे बैठी पानी में झांक रही थी. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाती है. जैसे ही वह पानी में गिरती है, घबरा जाती है और हाथ-पैर मारने लगती है. कई बार पूल के किनारे तक आने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है. घबराहट के कारण वह भूल जाती है कि वह तैर सकती है.

कुछ देर पानी में झटपटाने के बाद बिल्ली को याद आता है कि वह तैरना जानती है. इसके बाद वह खुद को संभालती है और आराम से तैरते हुए पूल के किनारे तक पहुंच जाती है. धीरे-धीरे बाहर निकलती है और खुद को सुरक्षित कर लेती है. यह घटना दिखाती है कि घबराहट में इंसान या जानवर अपनी सबसे बड़ी ताकत भी भूल सकता है.

Cat falls into the water, panics, then realizes he knows how to swim.. pic.twitter.com/Fi8bfMREoa — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) September 1, 2025

वायरल हुआ वीडियो और सीख

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया हैं. जिसे अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह के कमेंट कर रहे हैं. यूजर्स ने इसे जीवन से जोड़ते हुए कमेंट किए हैं कि घबराहट में अच्छे से अच्छा इंसान भी गलतियां कर देता है. कई लोगों ने लिखा कि हमें मुश्किल वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समाधान हमारे भीतर ही होता है. एक यूजर ने लिखा, .भाई क्या दिमाग लगाई है बिल्लि.'