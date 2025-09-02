स्विमिंग पूल में गिरी बिल्ली, फिर किया ऐसा काम, Video देख हंस-हंस लोटपोट हो जाएंगे आप
Hindi Newsजरा हटके

स्विमिंग पूल में गिरी बिल्ली, फिर किया ऐसा काम, Video देख हंस-हंस लोटपोट हो जाएंगे आप

Viral Video: एक बिल्ली स्विमिंग पूल में गिरकर घबरा जाती है और तैरना भूल जाती है. कुछ देर संघर्ष के बाद उसे याद आता है कि वह तैर सकती है और सुरक्षित बाहर निकल आती है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिला.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:50 PM IST
स्विमिंग पूल में गिरी बिल्ली, फिर किया ऐसा काम, Video देख हंस-हंस लोटपोट हो जाएंगे आप

Cat Viral Video:  सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो में एक बिल्ली स्विमिंग पूल में गिर जाती है और घबरा कर हाथ-पैर मारने लगती है. शुरुआत में उसे लगता है कि वह डूब जाएगी, लेकिन फिर जो होता है वह सबको हैरान कर देता है और एक बड़ी सीख भी दे जाता है.

घबराहट में भूली तैरना

वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली पूल के किनारे बैठी पानी में झांक रही थी. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाती है. जैसे ही वह पानी में गिरती है, घबरा जाती है और हाथ-पैर मारने लगती है. कई बार पूल के किनारे तक आने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है. घबराहट के कारण वह भूल जाती है कि वह तैर सकती है.

कुछ देर पानी में झटपटाने के बाद बिल्ली को याद आता है कि वह तैरना जानती है. इसके बाद वह खुद को संभालती है और आराम से तैरते हुए पूल के किनारे तक पहुंच जाती है. धीरे-धीरे बाहर निकलती है और खुद को सुरक्षित कर लेती है. यह घटना दिखाती है कि घबराहट में इंसान या जानवर अपनी सबसे बड़ी ताकत भी भूल सकता है.

 

वायरल हुआ वीडियो और सीख

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया हैं. जिसे अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह के कमेंट कर रहे हैं. यूजर्स ने इसे जीवन से जोड़ते हुए कमेंट किए हैं कि घबराहट में अच्छे से अच्छा इंसान भी गलतियां कर देता है. कई लोगों ने लिखा कि हमें मुश्किल वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समाधान हमारे भीतर ही होता है. एक यूजर ने लिखा, .भाई क्या दिमाग लगाई है बिल्लि.'

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं.

Viral Video

Trending news

;