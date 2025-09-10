पूरे ठाठ-बाट के साथ बिग बॉस देखती है ये बिल्ली, पलभर के लिए नहीं हटाती नजर, वायरल हो रहा स्वैग

Viral Video: घर में पालतू जानवर हो तो चहल-पहल रहती है और ये बोर भी नहीं होने देते हैं, कुल मिलाकर सही टाइम पास हो जाता है. खासतौर से बिल्लियों की बात करें तो ये काफी चुलबुली होती हैं और अपनी मर्जी की मालिक भी होती हैं. ये कभी-कभी ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे यही घर की मालकिन हों. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है जैसे यही घर की मालकिन है.

कैसे टीवी देख रही ये बिल्ली?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली पलंग पर लेटकर आराम से बिग बॉस देख रही है. बेड पर एक लड़की टीवी का रिमोट लेकर लेटी है. उसी के बराबर में ये बिल्ली भी मौजूद है और इसकी निगाह सीधी टीवी पर है. एक शख्स वीडियो भी बना रहा है, लेकिन ये बिल्ली इतनी बड़ी बिग बॉस लवर है कि इसकी निगाह टस से मस नहीं हो रही. इस बिल्ली के लेटकर टीवी देखने का तरीका किसी महारानी से कम नहीं हैं. दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और निगाह सीधी टीवी की स्क्रीन पर है. अब इस बिल्ली का ये स्वैग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर लोगों ने करे गजब के कमेंट

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nikhat_faizu022 नाम के अकाउंट से डाला गया है. इस वीडियो को अभी तक 13 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "किसको सपोर्ट कर रही हो बिल्लो?" दूसरे यूजर ने लिखा, "ओरे मोरी मईया, अब बनेगा अपुन कलेशी बिल्लू." एक यूजर ने अपने तोते के बारे में बताते हुए लिखा, "हमारे तोते को फोन देखना बहुत पसंद है." किसी ने अपनी बिल्ली के बारे में बताते हुए लिखा, "हमारी तो खाने और सोने की फैन है."

