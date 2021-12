बॉडी बनाने के लिए जिम पहुंच गई बिल्ली, फिर की ऐसे कसरत; Video देखकर रह जाएंगे दंग

Viral Video: हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अच्छी बॉडी (Cat reached Gym) हो. इसके लिए लोग जिम जाकर खूब पसीना (Cat Workout) बहाते हैं और वर्कआउट करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी बिल्ली को जिम (Gym Video) जाकर वर्कआउट (Cat Workout Video) करते देखा है. आज हम आपको एक ऐसा वीडियो (Cat Gym Video) दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक बिल्ली जिम जाकर वर्कआउट (Workout Video) करते दिख रही है.

पीठ के बल लेटकर जिम कर रही है बिल्ली

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली जिम में वर्कआउट कर रही है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वह पेट कम करने के लिए कसरत कर रही है. इस वीडियो में वह पीठ के बल लेटकर दनादन वर्कआउट करती दिख रही है. 8 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है.

वीडियो को @anu2181 नामक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने एक मजेदार कैप्शन लिखा है. यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'Me in my dreams' यानी कि 'हर रोज मैं जिम जाती हूं, लेकिन सपने में' वीडियो को अब तक ढाई हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. देखें वीडियो-

Me in my dreams pic.twitter.com/B7p17Bztt8 — jass (@anu2181) December 8, 2021

ज्यादातर लोग जिम जाने की करते हैं प्लानिंग

बता दें कि ज्यादातर लोग जिम जाकर अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, यह बात वह हर रोज सोचते हैं. इसके लिए वह हर रोज प्लान बनाते हैं. इसके बाद भी ज्यादातर लोग जिम नहीं जा पाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि 'हम भी रोज जिम जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं.' वहीं ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखकर हंसी वाला रिएक्शन दे रहे हैं.

