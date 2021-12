बिल्ली को TV पर दिखी चिड़िया तो शिकार करने के लिए लगा दी छलांग, Video में देखें फिर क्या हुआ

Cat Funny Video: हमें सोशल मीडिया पर जानवरों के कई मजेदार वीडियो देखने को मिल जाते हैं. कुछ वीडियो इतने जबरदस्त होते हैं, जिन्हें देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है. वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर हमारी आंखे फटी की फटी रह जाती हैं. एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक बिल्ली की करतूत देखकर आपको हंसी आ जाएगी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लिविंग रूम में एक टीवी लगी हुई है. इस टीवी में एक ऐसा चैनल चल रहा है, जिसमें पक्षियों से जुड़ा कार्यक्रम आ रहा है. वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि रूम में एक बेड पर एक डॉगी और एक बिल्ली बैठे हुए है. दोनों बड़े ही गौर से टीवी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आराम से कुत्ते के साथ बैठकर टीवी देखने के दौरान बिल्ली को ना जाने क्या सूझता है. इसके बाद वह अचानक से टीवी में नजर आ रही एक चिड़िया पर छलांग लगा देती है. दरअसल, बिल्ली उस चिड़िया का शिकार करने के लिए उस पर छलांग लगाती है. इसके बाद जो होता है, उसे देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि टीवी पर छलांग लगाने के बाद बिल्ली बड़ी जोर से जमीन पर गिर जाती है. यह देखकर वहां बैठा कुत्ता भी चौंक जाता है. कुत्ता भी अपने मन में सोचने लगता है कि बिल्ली को यह बात क्यों सूझी! इस मजेदार वीडियो को @buitengebieden_ नामक पेज से ट्विटर पर शेयर किया गया है. जहां से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

“Oh come on Lucy, not again!” pic.twitter.com/TgMPPMVzoT

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 17, 2021