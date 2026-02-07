कबूतर ने की 'आ बैल मुझे मार' वाली हरकत, बिल्ली ने ऐसे जड़े थप्पड़; देखें VIDEO

Billi Ka Funny Video: कबूतर ने बिल्ली को मरा हुआ समझकर उसके साथ चुलबुली हरकतें की. इसके बाद नींद से उठकर बिल्ली ने ऐसी क्लास लगाई की वीडियो देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों और पक्षियों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी इनकी चुलबुली हरकत वायरल हो जाती हैं तो ये कभी इतने फनी काम करते हैं कि देखने वालों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कई बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है तो कई बार शिकार खुद ही शिकारी के हाथों में पहुंच जाता है. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर वहीं कहावत याद आजी है "आ बैल मुझे मार"
बिल्ली ने ऐसे लगाई कबूतर की क्लास
इंटरनेट पर कबूतर और बिल्ली का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जो यूजर्स को हंसाकर लोटपोट कर रहा है. दरअसल एक बिल्ली आराम से सो रही थी. कबूतर को लगा शायद मर गई है या गहरी नींद में है. ऐसे में कबूतर सोती हुई बिल्ली के पास आता है और उसके चारों ओर भटकने लगता है. जब कबूतर को लगता है कि बिल्ली मरी हुई है या गहरी नींद में है तो कबूतर अपनी औकात भूल जाता है और बिल्ली के सिर पर चढ़कर मस्ती करने लगता है. कबूतर की चुलबुली हरकत कुछ ही पल में भारी पड़ गई. पलक झपकते ही बिल्ली उठी तो कबूतर के होश उड़ गए. इस वीडियो में मजेदार बात ये है कि बिल्ली ने उठकर कबूतर के गाल पर थप्पड़ जड़े. अब ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यूजर्स ने ली मौज?
बिल्ली और कबूतर के इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर @musicpoptex नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 98 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज काट रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स रॉक कैट के मीम्स से भरा हुआ है. ऐसे में एक यूजर ने लिखा, बडी को लगा कि वह मर गया है और वह सोशल मीडिया पर शव का दावा करने वाला था.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.